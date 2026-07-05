La noche de Mirtha: del elegante look de la Chiqui al emotivo homenaje a Ernestina Pais

Con la elegancia de siempre y de muy buen humor, Mirtha Legrand abrió el sábado por la noche una nueva emisión de La noche de Mirtha enfundada en un sofisticado vestido negro. Más tarde, ya junto a sus invitados, recordó a Ernestina Pais y lamentó la trágica muerte de la periodista.

A las 21.30, Legrand apareció, como siempre, parada junto a su escritorio. Con su clásica cortina musical de fondo y una gran sonrisa, saludó a todos con besos al aire y se dispuso a recitar la frase con la que abre, desde hace unos años, sus míticas comidas: ”Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”. Luego, describió el look elegido para la ocasión.

“Tengo un vestido divino hoy: negro, en chifón y con broche de strass y cristales. Miren qué bonito”, describió mientras la cámara recorría la prensa realizada por Iara. De inmediato exhibió los anillos y los aros, todo perfectamente combinado, y agradeció a su equipo de maquillaje y peinado. “Me dejaron divina. Yo soy divina, pero ellos me embellecen más”, comentó entre risas. Y cuando uno de sus colaboradores destacó su silueta, respondió con picardía: “¡Qué cinturita! Porque como poco, chiquita”.

Una vez sentada en su escritorio, la conductora no ocultó su entusiasmo por el presente de la selección que dirige Lionel Scaloni. “¡Ganó Argentina! La Scaloneta dejó afuera a Cabo Verde. Felicitaciones, campeones. Sigan adelante. ¡Bravo, bravo, bravo!”, celebró, y los aplausos resonaron en el estudio. Así, celebró el infartante triunfo del equipo de Lionel Messi por 3 a 2 durante la tarde del viernes en Miami.

El homenaje de Mirtha a Ernestina Pais

Una vez en la mesa, donde tuvo como invitados a la periodista y conductora Susana Roccasalvo, al actor Diego Ramos, al periodista Lucas Morando y al diputado libertario Alberto Benegas Lynch, Legrand arrancó la velada con el recuerdo de Ernestina Pais. “Vamos a hablar de un tema triste para todos”, anunció, y tuvo un ida y vuelta con Ramos, compañero de la fallecida artista en la obra El divorcio del año.

Primero, Ramos contó cómo se enteró el elenco ese día, mientras esperaban a Pais, de la triste noticia. “Eran las ocho de la noche. Ella llegaba con mucho tiempo, nadie la estaba apurando y siempre era puntual. A José María Muscari le escribió una periodista de Crónica preguntando por el accidente de Ernestina con el tren. A partir de ahí empezamos a ver las redes sociales, llamamos al hijo. Recién ahí José empezó a llamarla”, repasó. “Hay muchos que piensan que la estábamos apurando y por eso cruzó, pero no es así. Al contrario, empezamos a llamarla después”, sumó.

Ernestina Pais tenía 54 años. La foto es de su última visita al programa de Mirtha legrand

Luego de recordar lo ocurrido, Mirtha compartió un fragmento de la última visita de Pais a su programa, donde la periodista habló a corazón abierto de su adicción al alcohol y de su lucha por salir adelante. “Esa lucha diaria que tenía y esas ganas de pasar el mensaje de que se puede salir”, resaltó Ramos apenas terminó el video. “Por eso yo creo que se fue vencedora. Repetía mucho ese mensaje y ayudaba a todos. Siempre dejaba en claro que se puede salir, que hay grupos y que nadie sale solo”, sumó. “Es cierto”, coincidió conmovida la Chiqui, y pidió un aplauso para ella. “Vamos a brindarle un aplauso, que está en el cielo”, pidió Mirtha a modo de homenaje.

Qué le pasó a Ernestina Pais

Así quedó el auto de de la actriz y conductora Ernestina Pais

La periodista y conductora, de 54 años, murió el pasado viernes luego de que el Honda City que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran que cruzó las vías cuando las barreras ya estaban bajas. El accidente ocurrió a las 19.24, en el cruce ferroviario ubicado sobre la calle Sáenz Peña, en la zona de Barrancas de San Isidro.

Las cámaras de seguridad registraron que el vehículo circulaba por la calle Elcano, dobló hacia Sáenz Peña en dirección a la avenida del Libertador y cruzó las vías de forma diagonal, esquivando las barreras mientras se aproximaba la formación ferroviaria. En las imágenes también se escucha la bocina del tren segundos antes del impacto.

Ernestina Pais en Million foto: Matias Salgado

El informe preliminar de la autopsia determinó que Ernestina Pais murió como consecuencia de un traumatismo encefalocraneano grave, compatible con el fuerte impacto que recibió el vehículo del lado del conductor.