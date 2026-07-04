Toda la intimidad de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: del exclusivo vestido de novia a la sorpresa de Adam Sandler

Después de semanas de absoluto hermetismo y una expectativa que mantuvo en vilo a millones de fanáticos, el gran día finalmente llegó. El casamiento de Taylor Swift, la indiscutida ídola pop del momento, y Travis Kelce, una de las grandes figuras de la NFL, comenzó a tomar forma este viernes por la tarde. Con la llegada de las primeras celebridades a Nueva York, se dio inicio a un fin de semana de festejos que promete quedar en la historia del espectáculo.

Durante casi tres horas, una incesante caravana de invitados desfiló hacia el Madison Square Garden a bordo de camionetas con vidrios polarizados y, en algunos casos, ingresó a pie para mantener el bajo perfil. Todo el evento se desarrolló bajo un imponente operativo de seguridad, diseñado para resguardar la privacidad de los novios y de sus exclusivos invitados.

La pareja dio el sí quiero en un ceremonia íntima y privada Ashley Landis - AP

El icónico Madison Square Garden se preparó por completo para la celebración. En una de las pantallas ubicadas en el ingreso principal, pasadas las 19 (hora local), comenzó a proyectarse el mensaje “JusT&T Married”, un guiño a las iniciales de Taylor y Travis que confirmó, de manera simbólica, que la esperada boda ya era un hecho.

La publicista de la cantante, Tree Paine, terminó de despejar cualquier duda al confirmar que la pareja había dado el “sí, quiero” puertas adentro del estadio, en una ceremonia íntima y reservada, celebrada lejos de las cámaras.

"JUST&T MARRIED!" (T&T por Taylor y Travis) en el exterior del Madison Square Garden CHARLY TRIBALLEAU - AFP

En un breve comunicado, Paine también reveló algunos de los detalles más personales del enlace. Taylor y Travis decidieron prescindir de las tradicionales damas de honor y padrinos. En su lugar, los hermanos de ambos ocuparon los roles más significativos de la ceremonia: Austin Swift fue el hombre de honor de la cantante, mientras que Jason Kelce acompañó al flamante novio.

La representante también puso fin a una de las mayores incógnitas que rodeaban al casamiento: el vestido de la novia. Swift eligió una creación de alta costura de Christian Dior, diseñada especialmente por su director creativo, Jonathan Anderson, quien además fue el encargado de confeccionar el traje de Travis Kelce. Se trata del primer vestido de novia de alta costura firmado por Anderson para una celebridad de alcance mundial.

Como broche de oro, ambos lucieron zapatos confeccionados a medida por Christian Louboutin, mientras que la cantante completó su look nupcial con exclusivas joyas de Cartier, en una apuesta por la elegancia clásica y el lujo discreto.

La sorpresiva participación de Adam Sandler

La ceremonia, además, estuvo oficiada por un viejo amigo de la pareja, el actor Adam Sandler, reforzando el carácter íntimo y familiar del encuentro. El rol de Sandler despertó curiosidad entre los seguidores de la pareja. Lo cierto es que el actor compartió con Kelce unos días de rodaje en la película pequeño Happy Gilmore 2, estrenada en 2025, en la que el deportista realizó un cameo.

“Mis hijas adoran a Taylor, yo adoro a Taylor. Travis es muy simpático. Quería hacer algo, así que escribimos algo para él [en referencia al film]. Y cuando aceptó, mis hijas se emocionaron mucho, incluida mi esposa [la actriz Jackie Sandler]. Todo el mundo lo adora”, explicó el actor en julio de 2025 en Extra. Además de esa relación laboral y de amistad, el cómico ha mostrado siempre su admiración por Swift. Según trascendió, el actor interpretó una canción inédita que escribió especialmente para coronar la historia de amor de la pareja.

Invitados de lujo

Actores como Ethan Hawke, Jason Sudeikis y Hugh Grant, así como el cantante Benson Boone fueron vistos llegar al famoso escenario. La actriz Dakota Johnson y también la cantante Camila Cabello fueron fotografiadas con atuendos de gala en las calles de la ciudad.

Dakota Johnson, una de las invitadas VIP de la boda del año REES, ULRA - Backgrid/The Grosby Group

En el grupo de las celebridades que aparecían en la lista de invitados, según indicó Variety, estaban Selena Gomez —una de las personas más cercanas a la novia—, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y las hermanas Bella y Gigi Hadid, que fue acompañada por su pareja, el actor Bradley Cooper, que fue fotografiado, vestido de gala, en los alrededores del evento.

Bradley Cooper fue fotografiado, muy elegante, en los alrededores del evento Backgrid/The Grosby Group

Zoe Kravitz también fue de la partida y, aunque a su pareja, Harry Styles [exnovio de Taylor Swift] también le habría llegado la invitación, no asistirá puesto que este viernes y sábado se presenta en el Wembley Stadium de Londres con su tour “Together, Together”.

Zoe Kravitz, optó por un look dorado para la boda de Taylor Swift TheImageDirect.com - TIDNY-242

Entre los compañeros de Kelce presentes estuvieron el corredor Kareem Hunt; el receptor de los Seattle Seahawks y reciente campeón del Super Bowl, Cooper Kupp; el receptor de los New York Giants, JuJu Smith-Schuster; y el narrador de la NFL Joe Buck.

Karlie Kloss, captada por los flashes camino a la boda de Taylor Swift en la ciudad de Nueva York. La modelo de 33 años fue fotografiada junto a su esposo Joshua Kushner TheImageDirect.com - TIDNY-242

También las hermanas Alana, Este y Danielle Haim, las actrices Anya Taylor-Joy y Ellen Pompeo, el matrimonio conformado por Beyoncé y Jay-Z y la pareja conformada por Phoebe Dynevor y Cameron Fuller. Además, trascendió que la boda contó con la actuación de la cantante Stevie Nicks.