Tefi Russo sobre los rumores de crisis con el Pollo Álvarez en los medios: “Espero para la próxima estar un poco más entera”

Pocos meses después de cumplir un año de casados, Tefi Russo y Joaquín “Pollo” Álvarez tuvieron que enfrentarse a los rumores de separación que circulaban en los medios. El conductor confirmó en Intrusos que la pareja no estaba “atravesando el mejor momento” y que algunas noches las pasaba fuera del hogar conyugal, lo que alimentó las especulaciones.

Después de dejar en claro que seguían juntos y que Álvarez dormía en hoteles de la Ciudad de Buenos Aires solo para estar cerca del estudio debido a que entra temprano, ella decidió tomar la palabra y hablar al respecto. “Lo que nos pasó fue esto: nosotros sabíamos que iba a salir el rumor de la crisis porque Joaco labura hace mucho años en el medio, entonces le avisaron”, comentó en una entrevista con el programa radial Esto no es Hollywood, que conduce Fernanda Iglesias por Mucha Radio (FM 89.5).

“Cuando te avisan ya sabés que tarde o temprano te van a preguntar, te van a ir a buscar, entonces más o menos una se prepara. Lo hablamos en casa y dijimos: ‘escuchame, naturalicemos algo que puede pasar en cualquier casa y en cualquier pareja, digamos la verdad que no tiene nada de malo’”, continuó. “ Tal vez no es el momento más color de rosa que estamos transitando, pero ¿separados? ¿en crisis?… nada, la vida misma , lo que pasa en cualquier pareja y en cualquier casa”.

Fue después de esta charla que Álvarez aceptó hablar con la prensa. “Salió a decir eso y nos salió el tiro por la culata, porque uno se olvida de que hay titulares”, explicó sobre cómo fue agrandándose la bola. “Nos salió mal. Quisimos responder así, por respeto, pero nada… estaremos más vivos para la próxima. Tampoco sé muy bien lo que hay que hacer o que no hay que hacer. Son todas experiencias y es cuestión de ir aprendiendo”.

Durante todo el período en que la crisis fue motivo de debate en diferentes programas, Russo estuvo nerviosa y pendiente de lo que pasaba. “Tuve el estómago cerrado dos semanas”, aseguró entre risas, ya más relajada. “Soy una exagerada, la vida pasa por otro lado, pero bueno, fue un cúmulo de cosas”.

“Tal vez nos pasó en un mes en donde se juntó con temas personales que no tienen nada que ver con la pareja, no era el momento, pero uno no elije cuándo es el momento. Parece una tontería, que no te importa, que no te afecta, pero es duro… re duro”, agregó. “Espero para la próxima estar un poco más entera. Nunca lo habíamos pasado, fue la primera vez, y hoy en día no es un programa que dice algo y queda ahí, se multiplica a un ritmo que no lo podés creer por los portales, por las redes, por los programas. Llega un momento en que se te va de las manos”.

“Todo el mundo comienza a opinar y a decir un montón de cosas que uno quiere salir a aclarar, pero te das cuenta que es peor. La verdad es que es la primera vez que lo pasé y se la pasa feo. Entiendo que es una tontería, al fin y al cabo es lo que menos importa si nosotros estamos separados o no separados, pero uno tal vez no está muy acostumbrado a todo esto”, culminó Russo.

LA NACION