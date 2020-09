Thalía: "Antes nosotros debíamos cantar en inglés, ¡ahora ellos deben cantar en español!" Fuente: Archivo - Crédito: shutterstock

En plena actividad y llena de proyectos e ideas, incluso en medio de una pandemia, Thalia desembarca en el mundo del streaming con su primer reality show, en el que muestra el detrás de escena de su próxima canción junto a las cantantes Sofía Reyes y Farina. Se trata de un encuentro explosivo entre generaciones en un momento en el que la música latina está en lo más alto de los rankings musicales de todo el mundo y que tiene a la mexicana como una de las artistas más requeridas, incluso cuando ya cumplió tres décadas de carrera. "Es un momento muy especial en el planeta, en el que las mujeres finalmente empezamos a contar con el reconocimiento que antes no teníamos", le dijo en exclusiva a LA NACION.

La cantante y actriz fue quien soñó con Latin Music Queens, un docu-reality que se estrena esta noche en la plataforma de streaming Facebook Watch y que tendrá nuevos episodios cada jueves, a las 22, hasta el final del mes de octubre. Junto a ella está su compatriota Sofía Reyes - la mexicana más escuchada en Spotify a nivel global, quien acumula dos mil millones de reproducciones en YouTube- y la colombiana Farina, la voz femenina más popular del rap en español en la actualidad.

Para Thalía mostrar su vida en las redes sociales no es ninguna novedad: en los últimos años se convirtió en una de las estrellas más populares de Instagram, con 16 millones de seguidores, gracias a videos caseros -que suelen tener destino de memes- en los que se muestra informal y divertida.

La diva dialogó en exclusiva con LA NACION sobre cómo pensó Latin Music Queens, cómo afectó a la producción la pandemia y qué siente que cambió en el mundo de la música desde que comenzó.

-¿Cómo nació este proyecto y cómo fue la reunión de este trío tan diverso y a la vez tan actual?

-Hace tiempo que yo tenía una idea así dando vueltas en el corazón. Fue una idea que tuve hace un par de años, que aterricé en un documento y que cuando llegó a las manos de Facebook Watch... ¡les encantó! Así nació Latin Music Queens, que empezó a grabarse primero solo conmigo. En ese momento yo estaba trabajando con Farina en una canción, le conté del proyecto y se sumó de inmediato y cuando Sofía Reyes se cruzó con las cámaras y toda la parafernalia que seguía a Farina... ¡también quiso ser parte! Fue todo muy orgánico y se dio de manera natural.

-¿Qué es lo que te llamó la atención de Farina y de Sofía Reyes?

-¡Sin dudas sus energías! Esta serie quiere ser un testimonio del poder de la mujer en el mundo de la música. Es una manera de satisfacer la curiosidad de los que se preguntan qué hay detrás del proceso de creación de una canción. Nos van a ver como artistas en nuestro mejor momento: expresando lo mejor en un estudio de grabación, incluyendo enojos, alegría, felicidad, tranquilidad, llanto... ¡todo junto! Nos van a ver como amigas, como hermanas, como madres... son formas y aspectos que nunca se habían visto.

"Es un momento muy especial en el planeta, en el que las mujeres finalmente tenemos voz y voto"

-¿Y cómo afectó a Latin Music Queens la crisis por el Covid-19?

-Estábamos en medio de la producción cuando sucedió la pandemia y cada una tuvo que ir a su casa, pero eso no nos detuvo: seguimos grabando y en comunicación. Retomamos con todas las medidas de seguridad y los cuidados. Es un ir y venir en el que se han dado unas conversaciones muy ricas e importantes sobre el amor, la infancia, cuestiones que rara vez se pueden tocar. Espero que aquellos que vean Latin Music Queens descubran a tres mujeres muy trabajadoras, pero que también son muy vulnerables. Ojalá puedan ver lo mismo que nosotros. Creo que ese es el fuerte de Facebook Watch porque las personas van a poder involucrarse, compartir, vivir con nosotros en esos episodios.

-¿Sentís que el ciclo tendrá una mirada de género?

-Es un momento muy especial en el planeta, en el que las mujeres finalmente tenemos voz y voto, empezamos a contar con el reconocimiento que antes no teníamos. Creo que descubrimos que podemos ser entre todas una plataforma para cimentar a las demás y darnos apoyo, con una fuerza innegable. Creo que series como éstas muestran las redes de apoyo que tenemos entre nosotros y que puede ser muy poderosas.

.¿Cómo sentís que cambió el mundo de la música para una mujer?

-A comparación de otras décadas, creo que no solamente está más aceptado hoy en día que las cantantes hagan colaboraciones y estén creando músicas y movimientos contando qué viven o qué sienten. Antes no estaba tan presente la cultura del "featuring", sino que cada uno iba por su camino. Hoy es mucha unión y me encanta. Creo que estas fusiones también se dan en los géneros. Hoy podemos decir que las canciones "urbanas" son el nuevo pop y es muy generoso porque se pueden unir bachata, regional mexicano, dance... Puedes fusionar de todo y al mismo tiempo invita a que colabores con todos los géneros musicales.

-¿Entonces vos dirías que ya no es tan difícil ser mujer y latina en el mundo de la música?

-¡Pues no! Creo que hoy estamos dominando los rankings, nuestra música está copando el mundo. Finalmente nos dieron la libertad para usar nuestro lenguaje, nuestra cultura, nuestra sociedad. Fijate las canciones más populares de hoy: ¡todas incluyen el españo!! Nos llaman para hacer colaboraciones y eso es genial. Si comparamos este momento con otras "explosiones latinas", la cosa cambió mucho: antes nosotros debíamos cantar en inglés, ahora ellos deben cantar en español. Y eso es genial.

-¿Cómo te sentís vos en este nuevo escenario?

-¡Muy feliz! Yo siempre sentí la necesidad de inspeccionar diferentes géneros musicales: canté en francés cuando hice mi versión de "Le vie en rose", canté boleros, hice rap con Arrasando, hice un disco de banda, probé el R&B con Fat Joe, canté jazz con Tony Bennet y Michael Bubblé, hice bachata con Romeo... Siempre fui curiosa y siempre pude explorar la música desde distintos ángulos porque me gusta. Me gusta crecer y tengo la bendición de que mi público, que me sigue desde el día uno, me da la facilidad de poder hacer todas mis locuras... ¡Eso es fantástico!

-¿Cómo creés que será el futuro de la música después de esta pandemia?

-¡No sé si alguien lo sabe! Ahorita mismo todo está parado, estamos todos reajustándonos a esta nueva forma de vivir, ¿no? No son días para planear mucho. Veremos qué suceda cuando encontremos una vacuna o encontremos un buen protocolo médico. Yo le digo a mis amigos que es como el agua: si se cae del jarro, ya no se puede juntar y devolver. No creo que pronto se acabe la pandemia, sino que nos vamos a ajustar y cuando yo me cuido, te cuido a ti y cuando tú te cuidas, me cuidás a mí. Ya no estamos solos, vamos en grupo, en horda a cuidarnos.

-¿Y cuál creés que serán tus próximos pasos, después de Latin Music Queens?

-Estamos en medio de una pandemia y estamos soñando proyectos, pero yo voy paso a paso, sin prisa. A diferencia de otras pandemias que han azotado a la humanidad siglos atrás, hoy tenemos tantas comodidades y beneficios. Si estoy aburrida, tomo mi teléfono y puedo ver Latin Music Queens; o si tengo hambre, lo uso para pedir pizza... si me siento sola lo puedo usar para ver y charlar con mi familia. Mientras uno pueda producir cosas para que los otros se sientan mejor, más positivos, son semillitas para el cambio. Por ahora sólo pienso en eso...

