Thelma Fardin salió al cruce de las declaraciones de Fernando Burlando sobre la situación de Juan Darthés Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de junio de 2020 • 17:52

Luego de que Fernando Burlando asegurara en Los ángeles de la mañana que en Nicaragua no hay justicia y diera precisiones sobre el estado actual de Juan Darthés , Thelma Fardin acudió a las redes para hacer un fuerte descargo .

La actriz, que acusó a Darthés frente a la justicia nicaragüense por haberla violado durante una gira de Patito Feo cuando ella tenía apenas 16 años , escribió este viernes en su cuenta de Twitter: " Qué asco cómo nos quieren callar. Las pericias psiquiátricas, psicológicas y la prueba presentada llevó a la acusación de violación agravada con pedido de captura internacional ".

Y continuó: "¿Por cuánto tiempo más me tengo que bancar la revictimización? Acá sigo, de pie y durmiendo tranquila. ¿Estas bestias son quienes deciden de qué se habla y de qué no, qué causas son justas y cuáles no? Cuánta Burla... Vamos a seguir, no nos van a callar, no me van a asustar".

El defensor de Darthés había sido entrevistado en Los ángeles de la mañana para hablar sobre la causa iniciada por Daniela Cortés contra el futbolista Sebastián Villa, a quien denunció por violencia de género. En medio de la entrevista, Ángel De Brito le preguntó si no consideraba contradictorio patrocinar a la vez a Cortés y a Darthés. " Creo que uno elige lo que considera que es una justa causa. Y la de Daniela es una justa causa, y todas las que se siguen y desarrollan en nuestras oficinas son justas causas", respondió el mediático abogado.

Con respecto a la causa contra el actor de Simona , aseguró: " No solamente estoy convencido de lo que me informaron peritos, psicólogos y psiquiatras, estoy convencido de que en Nicaragua no hay justicia, sino que estamos frente a una dictadura política y judicial . Es más, hay casos en la Argentina en donde lo primero que se hacen son pericias a distintas personas que denuncian, como ocurrió con alguien muy conocido hace tiempo y se logró determinar una gran verdad. A Darthés no le dieron esa oportunidad".

Frente a estas declaraciones, Actrices Argentinas decidió compartir en las redes un comunicado de la Asociación de Abogadas Feministas de Argentina, ABOFEM, que indica: "En virtud de las declaraciones de Fernando Burlando en la entrevista realizada por Ángel de Brito en su programa Los ángeles de la mañana , desde ABOFEM decidimos denunciar este caso ante la Defensoría del Público , por ser su contenido violatorio de la Ley de Protección Integral de las Mujeres".

"Repudiamos los dichos del abogado Fernando Burlando y del espacio mediático que se le brinda para estas acusaciones, que avalan la violencia hacia las mujeres y sobre todo a las víctimas de abuso ", continúa el escrito. "El abuso sexual es un cuento de violencia de nunca acabar. El cuestionamiento que realizan desde la justicia y desde los medios de comunicación a las mujeres que se animan a denunciar, no solo son revictimizantes sino que además son aleccionadores. No están solo dirigidos a la persona que se ha violentado sino a todas las identidades feminizadas que sufren y han sufrido situaciones similares con el fin de que no se denuncien estos hechos delictivos. De esta forma se perpetúan los privilegios de clase y género de los que todavía gozan los varones", asegura.

"Todas estas estrategias de poner en el lugar de la víctima al agresor, como lo que realiza el abogado Burlando con el aval de los medios de comunicación, y la revictimización de Thelma tienen un claro mensaje: 'No denuncies'. A pesar de que siempre se nos exija la denuncia judicial y de que esperemos a que la justicia se expida, cuando ésta lo hace tampoco parece suficiente. Los violentos y sus cómplices siempre encuentran una excusa para ponernos en el lugar de victimarias", expresa el texto.

Y finaliza: "Se cuestionan los relatos de Thelma, mientras a él se lo trata de exiliado cuando es en realidad un prófugo de la justicia. Es preferible pensar que una mujer miente a que un hombre, padre de familia, es un abusador. Se perpetúa así el ideal masculino de la impunidad. A ellos no los alcanza la ley y a nosotras sí nos alcanzan los prejuicios patriarcales. Pero no estamos solas, ni volveremos a estarlo. Y por sobre todo, nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio".