El martes por la tarde, el Abasto Shopping se vistió de fantasía y nadie quiso perderse la oportunidad de vivir por un rato la magia del mundo Disney. Con la avant premiere de Wish: el poder de los deseos como excusa, muchos famosos se dieron cita en el cine del centro comercial para disfrutar solos o con sus hijos, de la previa, la alfombra azul y la película. Flavio Mendoza aprovechó para llevar a Dionisio, pero también a Matilda, la hija de su amiga Luciana Salazar. Los periodistas de Socios del espectáculo, Paula Varela y Adrián Pallares, también fueron acompañados por sus pequeños. También fueron parte de la velada los actores Thelma Fardin y Nico Riera, las panelistas Majo Martino y Barbie Simons y el diseñador Benito Fernández.

Majo Martínez eligió un mono de jean que combinó con unas botas negras con plataforma; la periodista y exparticipante de El hotel de los famosos disfrutó de la salida luego de su separación de Locho Loccisano Gerardo Viercovich - LA NACION

El periodista Bebe Contepomi aprovechó la invitación para llevar a ver Wish a Vicente y Camilo, dos de sus tres hijos Gerardo Viercovich - LA NACION

La presentadora y periodista Barbie Simons fue muy bien acompañada a la premiere de Wish Gerardo Viercovich - LA NACION

Wish, un clásico musical animado, cuenta con la dirección de Chris Buck y Fawn Veerasunthorn y las voces de Ariana DeBose, Chris Pine y Alan Tudyk en su versión original. La historia se basa en el personaje de Asha, una chica de 17 años que en el Reino Mágico de Rosas le pide un poderoso deseo a las estrellas y consigue a cambio una pequeña esfera de energía infinita, Star.

El film es una celebración del centenario de Walt Disney Animation Studio, y como tal cuenta con muchos guiños a sus personajes más famosos, además de un diseño y una historia basados en varias de las primeras películas del estudio. Por ejemplo, el personaje de Asha está inspirado en los siete enanitos de Blancanieves y en varios fragmentos del film aparece Peter Pan. También se hace referencia a Asha varias veces como “hada madrina”, en un guiño a Cenicienta. Y por último, la película termina con un clásico espectáculo de fuegos artificiales, que incluye fuegos artificiales con forma de Mickey Mouse y un guiño de Star.

Adrián Pallares, conductor de Socios del Espectáculo, llevó a la premiere de Wish a sus tres hijas, Mía, Sol y Ema, y a dos invitados especiales más Gerardo Viercovich - LA NACION

Un jean blanco, un top amarillo con detalles de encaje y botas color beige fue el look que eligió la periodista Paula Varela para pasar una tarde de película con sus hijos, Benicio y Amanda Gerardo Viercovich - LA NACION

La ex Gran Hermano y actual participante del Bailando 2023, Romina Uhrig, optó por un short y un top, todo en blanco y negro, para llevar a sus hijas más pequeñas, Felicitas y Nina, al cine Gerardo Viercovich - LA NACION

A seis meses de blanquear su amor, Thelma Fardin y Nicolás Riera se mostraron muy enamorados en el estreno de Wish. Ella lució un look total white que cortó con unas sandalias rojas, y él fue con una bermuda y una remera, muy informal Gerardo Viercovich - LA NACION

Wish: el poder de los deseos, logró además una nominación a los Globo de Oro 2024 en la categoría película animada. El film de Disney competirá con The Boy and the Heron, Elemental, Spider-Man: A través del Spider-Verso, Super Mario Bros y Suzume.

El actor Osqui Guzman fue acompañado por su esposa y colega, Leticia González de Lellis, y sus dos hijas y todos se mostraron muy divertidos en el evento de la película de Disney Gerardo Viercovich - LA NACION

La conductora Pamela David optó por un mono en un tono verde que combinó con un cinturón natural y zapatos a tono. Como compañía, eligió a su hija Lola Gerardo Viercovich - LA NACION

La actriz Paula Morales y un look veraniego: vestido largo floreado con volados en las mangas y sandalias bajas Gerardo Viercovich - LA NACION

German Tripel, Florencia Otero y su pequeña hija Nina. La familia musical disfrutó del estreno de Wish en el Abasto. La cantante eligió combinar short y remera blanca con unas botas texanas plateadas mientras que el intérprete optó por una musculosa y una bermuda negra Gerardo Viercovich - LA NACION

La cocinera, influencer e instagramer Karina Gao no se quiso perder la blue carpet de Wish. Para la ocasión, lució un short azul, una blusa con encaje blanco y unas zapatillas con detalles plateados Gerardo Viercovich - LA NACION

Paula Morales no fue sola a disfrutar de Wish: la acompañaron Fabián Vena, su marido, y el pequeño Valentino Gerardo Viercovich - LA NACION

El periodista de espectáculos Alexis Puig fue a ver Wish con su esposa, Luciana Méndez. Los dos eligieron un look muy rockero para ver la película de Disney Gerardo Viercovich - LA NACION

Sofía Zámolo optó por un look total white para recorrer la blue carpet y disfrutar de la magia de Disney con su hija Cali Gerardo Viercovich - LA NACION

El periodista de espectáculos Guido Záffora no quiso perderse el evento. Para la ocasión, lució una camisa estampada, bermudas color beige y zapatillas Gerardo Viercovich - LA NACION

Look shocking para la productora de moda Matilda Blanco: una camisa amarillo intenso, un jean negro oxford y botas a tono Gerardo Viercovich - LA NACION

El bailarín y productor teatral Flavio Mendoza fue con su hijo Dionisio y con Matilda, la hija de Luciana Salazar Gerardo Viercovich - LA NACION

Brillos y más brillos para Barbie Simons: la periodista eligió un pantalón plateado que combinó con una blusa blanca y botas a tono Gerardo Viercovich - LA NACION

El diseñador Benito Fernández, de elegante sport: pantalón y saco negro, zapatillas y remera azul con estampa Gerardo Viercovich - LA NACION

