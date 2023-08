escuchar

En 2022, Margot Robbie (Dalby, Australia, 33 años) fue la actriz mejor pagada de Hollywood gracias a su papel en la película Barbie . Hace poco más de dos semanas el film que protagoniza se estrenó en todo el mundo y se convirtió en un éxito en taquilla global. Solo en su primer fin de semana en cartelera, Barbie recaudó más de 337 millones de dólares. Pero no se trata de un suceso puntual. La actriz australiana no paró de trabajar desde que saltó a la fama en El lobo de Wall Street (2013), película dirigida por Martin Scorsese. Sin embargo, poco se sabe de su vida privada, ya que prefiere mantener en la intimidad su relación con Tom Ackerley (Surrey, Reino Unido, 33 años), con quien se casó en 2016.

Robbie ya participó de casi una treintena de proyectos solo como actriz, a los que hay que sumar otros 10 como productora, entre los que se incluye Barbie. Pero ese camino de la producción no lo emprendió sola sino acompañada de Ackerley , que también está vinculado al mundo del cine y la televisión desde chico, a pesar de haber estado siempre en el detrás de escena.

Margot Robbie y Tom Ackerley, pareja y productores de la exitosa Barbie Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

Ambos viven rodeados de focos, cámaras y micrófonos y, como no podía ser de otra manera, ese fue el escenario en el que se conocieron y surgió el amor. Él era el tercer asistente de dirección en la película Suite francesa (2014) y ella era uno de los personajes secundarios de la trama. Aunque no se conocen demasiados detalles, la actriz australiana sí que relató en su momento cómo fueron los inicios de su vínculo con Ackerley. “Estaba soltera y la idea de tener una relación me daba ganas de vomitar. Con Tom fuimos amigos por mucho tiempo y siempre estuve enamorada de él. Pensaba: “Nunca me querrá”. Pero un día dije: “No seas estúpida, dile que te gusta”, explicó la actriz en una entrevista en 2016 para Vogue. El resto es historia, a pesar de que intentaron mantener en secreto su relación y simular que se trataba de una simple amistad.

Hermosa venganza

Más allá de su unión a nivel personal —primero en forma de amistad, después en forma de relación—, Ackerley y Robbie unieron sus caminos en 2014 cuando fundaron su propia productora: LuckyChap Entertainment , centrada en sacar adelante películas de figuras femeninas. De hecho, ellos fueron los encargados de la producción de Barbie. Pero la historia de Greta Gerwig es solo la última de las muchas producciones que llevaron a cabo mano a mano y que resultaron todo un éxito: Yo soy Tonya (2017), La venganza perfecta (2018) o Hermosa venganza (2020), nominada a cinco premios Oscar, son otras de las que produjeron demostrando el buen equipo que hacen. Más recientemente también participaron de la realización de El estrangulador de Boston, el film protagonizado por Keira Knightley disponible en Star+.

La nueva versión de El estrangulador de Boston, ya está disponible en Star+ Photo Credit: Claire Folger

Después de mantener su romance en la más estricta intimidad y alejado de los focos, la pareja decidió pasar por el altar en 2016 en una pequeña ceremonia celebrada en Australia, país natal de la actriz. Una noticia que había sido todo un secreto hasta que Robbie lo publicó en sus redes sociales. Apenas trascendieron fotos de la boda —no visibles ahora tras desactivarse su cuenta—, pero se supo que asistieron poco más de 20 personas. La intérprete vistió un Oscar de la Renta y el menú estuvo compuesto por pizzas, barbacoa y cereales. Dedicados por completo a su trabajo, decidieron dejar de lado su luna de miel para embarcarse en el rodaje de Yo soy Tonya, película con la que Robbie recibió su primera nominación a los Oscar. “Hubo momentos en los que estábamos sentados en un auto en Atlanta con un frío glacial y decíamos: “Deberíamos estar en una playa en este momento. Deberíamos estar en nuestra luna de miel. ¿Qué estamos haciendo?” Pues seguir nuestro sueño”, defendió Robbie en una entrevista en 2017.

Margot Robbie y Tom Ackerley asisten en Los Ángeles al estreno de El escuadrón suicida en agosto de 2021 Rodin Eckenroth - WireImage

Las vidas de ambos siempre estuvieron ligadas a la industria del cine y la televisión. Uno de los secretos mejor guardados de Ackerley es que su debut como actor —carrera a la que renunció para seguir vinculado de una manera diferente a la industria cinematográfica— fue en una de las franquicias más exitosas de Hollywood y de la historia del cine: Harry Potter. Apareció en las tres primeras películas de la saga interpretando a un estudiante de Slytherin. Tan pequeño fue el papel que ni siquiera Robbie, fan incondicional de los libros y las películas del joven mago, conocía que su marido había aparecido en ellas. “Cuando me lo dijo, pensé: “Si lo hubiera sabido antes, me hubiera casado contigo inmediatamente”, relató la actriz en el programa de entrevistas británico The Graham Norton Show.

Aunque intentan mantener siempre un perfil discreto y alejado del ojo mediático, sus compromisos profesionales los obligan a aparecer, de vez en cuando, juntos en algún estreno, alfombra roja o detrás de las cámaras. Con el reciente fenómeno alrededor de Barbie, la película que acaba de superar los mil millones de recaudación en todo el mundo como Robbie había vaticinado cuando presentó su proyecto al estudio, la pareja demostró que, a nivel profesional, son invencibles y que cada producción en la que trabajan termina siendo un éxito. Ahora, solo queda esperar cuál será la siguiente propuesta que devuelva a Robbie y a Ackerley a la producción.

Andrea Jiménez