Tom Selleck vuelve a la televisión a los 81 años con un reencuentro muy esperado

Tom Selleck vuelve a la televisión. A los 81 años, el actor que convirtió a Thomas Magnum en uno de los personajes más reconocibles de la pantalla chica y que durante 14 temporadas fue Frank Reagan en Blue Bloods, consiguió finalmente un nuevo papel después de la cancelación de la exitosa serie policial. Y lo hará, además, de la mano de uno de sus viejos compañeros de Hollywood: Ted Danson, con quien protagonizó Tres hombres y un bebé en 1987 y su secuela, Tres hombres y una pequeña dama, tres años más tarde.

Según publicó Entertainment Weekly, Selleck será uno de los invitados especiales de la nueva comedia que prepara Apple TV. En el show, Elizabeth Banks le dará vida a una mujer que, después de un divorcio complicado, termina involucrada en la vida amorosa de su padre, interpretado por Danson, y en los romances de los residentes de la comunidad para jubilados donde vive. El elenco también incluye a Katey Sagal, Rob Delaney, Hamish Linklater, Michelle Buteau y Simu Liu.

Tom Selleck como el comisionado de la Policía de Nueva York, Frank Reagan

Por ahora, los responsables de la producción no revelaron cuál será el personaje de Selleck. Sin embargo, su incorporación permitirá el reencuentro con Danson, con quien protagonizó Tres hombres y un bebé en 1987, junto a Steve Guttenberg. El éxito de aquella comedia familiar tuvo una continuación, Tres hombres y una pequeña dama, estrenada en 1990, nuevamente con Selleck y Danson como parte del elenco.

Un final inesperado

El regreso de Selleck a la pantalla llega casi dos años después de la despedida de Blue Bloods. En esa serie, interpretó durante 14 temporadas a Frank Reagan, el jefe de la Policía de Nueva York y patriarca de una familia integrada por varios miembros de las fuerzas de seguridad. La producción terminó en diciembre de 2024, pese a los intentos del actor y del resto del elenco por continuarla.

En las últimas semanas, Selleck hizo alusión a la cancelación y contó que el elenco había hecho importantes concesiones para intentar mantener la producción. Durante una conversación con Danson en el podcast Where Everybody Knows Your Name, explicó: “Todos querían volver. Ya habíamos aceptado un recorte salarial del 25 por ciento”.

Ted Danson volverá a actuar junto a Tom Selleck MICHAEL TRAN - AFP

El actor también destacó el rendimiento que todavía tenía la serie en su última etapa. “De los 100 programas de televisión abierta, Blue Bloods era el número seis en nuestro decimoquinto año”, afirmó. Y agregó: “Nadie quería irse. Todos iban a quedarse”.

La cancelación fue anunciada por CBS en noviembre de 2023 y la decimocuarta temporada se convirtió en la última. Los episodios finales se emitieron durante 2024. Después de la despedida, la cadena decidió continuar con el universo de la ficción a través de Boston Blue, el spin-off protagonizado por Donnie Wahlberg, pero Selleck no retomó allí su personaje.

Tres hombres, un bebé y el detrás de una sesión de fotos bastante particular

Desde el final de Blue Bloods, Selleck evaluó otras posibilidades para volver a la pantalla. A comienzos de 2025 circularon versiones sobre un eventual regreso como Jesse Stone, el detective que interpretó en una saga de películas para televisión, pero esas conversaciones no prosperaron. Ahora, su vuelta será en un registro diferente: una comedia que, además, le permitirá reencontrarse con uno de los actores que lo acompañaron en uno de los grandes éxitos de su carrera cinematográfica.

Selleck y Danson volverán así a compartir un set casi cuatro décadas después de aquella primera aventura como tres solteros que debían hacerse cargo de una bebé. Esta vez, la historia será otra, pero el reencuentro recuperará a dos de los rostros más recordados de una de las comedias familiares más populares de los años 80.