Tom Selleck reveló el secreto de su historia de amor de cuatro décadas y los “fracasos” que atravesó

El icónico actor de Hollywood Tom Selleck compartió detalles reveladores sobre su historia personal en sus memorias, un nuevo libro que verá la luz en el mes de mayo y en el que el intérprete aborda no solo su destacada carrera en la industria sino también los momentos más privados y significativos de su vida, incluyendo sus cuatro décadas de amor con su esposa, Jillie Mack.

Bajo el título You Never Know, el libro ofrece una perspectiva única sobre cómo la estrella ha logrado equilibrar su carrera de alto perfil con una vida familiar tranquila en su rancho de California, priorizando siempre el amor y la conexión con su mujer e hijos.

Conocido por su emblemático papel en la serie de televisión Magnum, el artista mantiene una sólida relación con Mack, con quien se casó en 1987. En sus memorias, el actor de 79 años comparte una mirada profunda sobre su matrimonio y revela el secreto del éxito de la pareja.

En diálogo con la revista People, el actor contó que él y Mack, de 66 años, se conocieron en 1983. Al poco tiempo, tuvieron a su hija Hannah, hoy de 35 años. Además el actor ya era padre de Kevin, fruto de su relación con su exesposa, Jacqueline Ray.

Selleck, junto a su esposa, Jillie Mack, y Hannah Selleck, hija de la pareja, largos años atrás en una alfombra roja Getty Images

Selleck dijo que lo que más ama de su vínculo con su mujer es “la amistad” que mantienen, así como “el sentido del humor” de ella, a quien conoció en Londres cuando actuaba en el musical Cats. También contó que Mack lo acompaña cuando repasa sus guiones de la serie Blue Bloods.

La familia lleva una vida tranquila en un rancho ubicado en una zona rural del condado de Ventura, en California, propiedad que el actor adquirió en 1988. En la actualidad, él reparte su tiempo entre la vida rural y la ciudad de Nueva York, donde graba las escenas de la decimotercera temporada del exitoso policial. Cuando regresa a casa después de filmar, disfruta de pequeños placeres como “un puro y un vaso de whisky al terminar el día”.

Aceptar los fracasos

Sus memorias, que escribió a mano y tardó cuatro años en terminar, “tratan mucho acerca de los fracasos”, reconoce a la revista. Y sobre ello profundiza: “Si vas a entrar en el negocio de la actuación será mejor que tengas muchas ganas de formar parte de eso. En el libro trato de comunicar esta cuestión porque fue un camino largo”, confesó. Sin embargo, el actor reconoció que, en su caso, la suerte supo acompañarlo: “He tenido una vida muy buena, he sido muy afortunado”.

A pesar de ello, la idea de escribir la historia de su vida no fue fácil para él en un comienzo. “No tengo los ganchos que tiene mucha gente. Por ejemplo, no me rehabilité ni tuve una vida trágica. Tuve mis propios altibajos , pero he sido muy afortunado”, destacó quien también llegó a interpretar al novio de Courteney Cox en la serie Friends.

Tom Selleck en el backstage de Cats Getty Images

Una carrera de casualidad

En su juventud, Selleck estudiaba administración de empresas, se dedicaba al deporte y actuar no estaba entre sus posibilidades. Sin embargo, su primer trabajo fue delante de una cámara, interpretando a un jugador de básquetbol en un comercial de Pepsi. “Es realmente la historia de una carrera accidental. Nunca había tomado una clase de actuación, no tenía práctica ni ganas ”, reconoció.

En 1967, participó en una temporada en The Young and the Restless, apareció en varios westerns y consiguió pequeños papeles en programas como The Rockford Files antes de que apareciera su gran protagónico en Magnum, en 1980. “La gente decía: ‘le picaron las ganas de la actuación, quiere ser una estrella’, pero la verdad es que yo solo quería conseguir un trabajo y trabajar”, admitió.

En la actualidad, el actor se encuentra grabando los últimos episodios de Blue Bloods. La última temporada de la serie, estrenada por primera vez en 2010, se dividirá en dos partes y en ella, Selleck interpreta al personaje de Frank Regan. “Durante los últimos 13 años ha sido un honor y un privilegio estar en una ficción que honra a las personas que trabajan al servicio de la ciudad de Nueva York, pero que también muestra la importancia de familia”, destacó el protagonista.

LA NACION

