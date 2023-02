Tom Sizemore, actor de Rescatando al soldado Ryan, en estado crítico tras sufrir un aneurisma cerebral

escuchar

Tom Sizemore, actor estadounidense conocido por sus roles en películas como Asesinos por naturaleza, Rescatando al soldado Ryan y La caída del halcón negro, se halla en estado crítico. El intérprete de 61 años se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos en un hospital de Los Ángeles tras sufrir un aneurisma cerebral. De acuerdo a recientes declaraciones de su representante, Charles Lago, están aguardando a ver si su condición mejora en las próximas -y cruciales- horas. “Su familia está al tanto, pendiente de nuevas noticias, pero es una situación en la que solo resta esperar”, informó la CNN.

Sizemore colapsó en su casa de Los Ángeles el sábado a la madrugada y fue trasladado de inmediato al hospital. Desde ese momento, no ha habido cambios en su cuadro, que sigue siendo grave. Entre las últimas publicaciones del actor en su cuenta de Instagram se puede ver un anuncio promocional de una charla que iba a brindar el fin de semana en el club nocturno Harvelle.

Sizemore, nacido el 29 de noviembre de 1961 en Detroit, Michigan, debutó en cine en 1989 con Nacido el 4 de julio de Oliver Stone y, desde ese momento en adelante, sumó grandes títulos a su filmografía, como Punto límite de Kathryn Bigelow, Pearl Harbor de Michael Bay y Fuego contra fuego de Michael Mann. En 2017, formó parte del revival de Twin Peaks de David Lynch y Mark Frost, luego de haber integrado los elencos de otras series como Hawaii Five-0 y Shooter. Sus últimos trabajos, The Getter y Breakout, no fueron tan populares pero lo mantuvieron activo poco antes del episodio por el que ahora está peleando por su vida .

Una vida privada turbulenta

El actor Tom Sizemore se encuentra en estado crítico Jeff Vespa - WireImage

Por fuera de sus logros como actor, la vida privada de Sizemore también obtuvo atención mediática. El intérprete luchó por años contra su adicción a las drogas y fue el protagonista de Fuego contra fuego, su amigo y colega Robert De Niro , quien lo condujo a rehabilitación y pagó por su tratamiento en 2013. Seis años más tarde, Sizemore fue arrestado en Burbank por posesión de narcóticos. “He intentado estar sobrio desde 1991. Hace mucho tiempo que tengo este problema. Viví largos períodos de sobriedad pero siempre acababa recayendo”, expresó el actor en 2021 en una entrevista concedida a Fox News.

En 2017, el actor fue acusado de abusar sexualmente de una niña de 11 años. El hecho, del que dieron cuenta numerosos miembros del elenco y staff de la película Asesinos por naturaleza en diálogo con The Hollywood Reporter, ocurrió durante el rodaje de la película en 2003 cuando la pequeña actriz, quien tenía un papel menor en el largometraje, se sentó sobre sus piernas para una escena. En ese momento, tal como denunciaron la niña y los testigos presentes, Sizemore penetró sus partes íntimas.

Tom Sizemore fue condenado por violencia de género y acusado de abusar sexualmente de una menor en un rodaje Télam

La acusación salió a la luz en el marco del nacimiento del movimiento #MeToo, luego de que los periódicos The New York Times y The New Yorker publicaran investigaciones cruciales sobre el poderoso productor y magnate de Hollywood, Harvey Weinstein, tan solo la punta del ovillo. En cuanto al caso de Sizemore, The Hollywood Reporter se comunicó entonces con la víctima, quien preservó su identidad. En tanto, el agente del actor prefirió no brindar declaraciones en ese momento: “Nuestra posición es no hacer comentarios”. Asimismo, los integrantes del equipo del film confirmaron que Sizemore fue apartado del rodaje por el incidente en cuestión, que tuvo lugar sobre el final de la etapa de filmación.

Antes de dicha acusación, Sizemore había sido arrestado y condenado por diferentes episodios, entre ellos, por violencia de género. En 2003, se lo condenó por agredir a su expareja, Heidi Fleiss, y en 2009 fue acusado de haber maltratado a su novia. Entre ambos hechos, el actor también fue sentenciado, en 2005, a 17 meses de cárcel y cuatro meses en un centro de rehabilitación de drogas por no pasar exámenes de estupefacientes mientras estaba en libertad condicional.

Tom Sizemore continuó actuando hasta hace unos meses atrás y también daba clases de interpretación Télam

En ese momento, el actor lloró al dirigirse al juez, Antonio Barreto Jr. “Estoy metido ahora en una lucha para recuperar la mejor parte de mi persona... Nunca pensé que tenía esta enfermedad. Le aseguro que ahora no estoy actuando. No estoy actuando, estoy suplicando, estoy rogándole. No puedo imaginar mi futuro sin poder actuar”, manifestó antes de ser condenado.

LA NACION