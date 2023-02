Las últimas revelaciones de la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: caos, mentiras y gastos millonarios

escuchar

Hace casi un año de la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, celebrada en abril de 2022, pero el sonado casamiento que congregó a decenas de celebridades aún sigue dando de que hablar. A comienzos de febrero se supo que el padre de la novia, el multimillonario empresario Nelson Peltz, había demandado a dos de las wedding planners que organizaron la celebración y ahora, como resultado de ese proceso, ha salido a la luz que el camino de la pareja hasta el altar estuvo lleno de mentiras, gastos extras y caos, según reveló el medio estadounidense Page Six. “Claudia [Peltz, madre de la novia] le mencionó [a uno de los planificadores de la boda] que Nelson no podía saber el coste de la peluquería y del maquillaje, o la ‘mataría y se enfadaría”, apunta uno de los documentos judiciales presentados por las organizadoras.

Una de las informaciones evidencia que Claudia Peltz quiso ocultar a su marido que los gastos de peluquería y maquillaje de su hija superaron los 100.000 dólares, a lo que se suman los gastos de viaje de esos maquilladores y peluqueros, cuenta la publicación. Pero además, Nicole Braghin y Arianna Grijalba, las organizadoras demandadas por los Peltz, aseguran en su defensa que tanto Nicola, la novia, como su madre “simplemente no cooperaron”. “Intentaron que Claudia y Nicola revisaran las listas de invitados”, sostienen los abogados en los documentos, algo que nunca ocurrió. “A pesar de que ella no colaboraba, Nicola exigió repetidamente conocer las actualizaciones acerca de las confirmaciones de asistencia a la boda”, puntualizan las planificadoras del evento.

En los documentos presentados por las wedding planners se afirma que la lista de invitados de los Beckham estaba “totalmente organizada con toda la información de contacto completamente revisada y casi lista para usar”. Sin embargo, añaden, la lista de los padres de Peltz y las de los novios no estaban actualizadas y faltaban direcciones, mientras que “Nicola continuó enviando mensajes de texto en un chat grupal agregando y eliminando a ciertos invitados”.

Una desorganización a la que la novia no puso fin, aunque sí quiso ocultársela a sus suegros. “Tanto Claudia como Nicola insistieron en que Victoria Beckham no podía saber acerca de ningún error interno con respecto de la planificación en curso de la boda de su hijo, incluidos los errores con la lista de invitados”, señalan los papeles presentados con motivo de la demanda.

Los entresijos que se conocen ahora forman parte de un proceso judicial abierto por Nelson Peltz contra Nicole Braghin y Arianna Grijalba, dos de las cuatro wedding planners, quienes fueron despedidas apenas nueve días después de haber sido contratadas por no cumplir con lo previsto. Por ello, según contó el Daily Mail, la familia Peltz reclama la devolución de 159.000 dólares que se les entregó en calidad de depósito. Una cantidad que se niegan a devolver. Como argumento, Peltz esgrimió que era imprescindible que la boda saliese a la perfección ya que “la lista de invitados incluía a más de 500 personas, entre las que había numerosas celebridades, atletas, dignatarios y otras personas influyentes, que viajaron de todo el mundo para asistir”. Y así fue. Entre los asistentes se pudo ver a las tenistas Venus y Serena Wiliams, el chef Gordon Ramsay y la actriz Eva Longoria. En la demanda Peltz argumentó que Braghin y Grijalba no fueron capaces de cerrar ningún acuerdo con los proveedores ni asistieron a las reuniones programadas, asegurando que incluso la novia les mandó mensajes diciéndoles que estaba “harta” de señalarles errores. Finalmente fue Michelle Rago quien se encargó de los preparativos, por una tarifa más alta que la acordada con las demandadas.

Pero la batalla legal entre la familia Peltz y las organizadoras del evento es solo el último capítulo de un casamiento que se vio empañado primero por una supuesta enemistad nunca confirmada entre Victoria Beckham y su ahora nuera, Nicola, después de que esta no eligiese a la exSpice Girl como diseñadora de su vestido de novia. En su lugar, la actriz y modelo se decantó por un diseño de Valentino de alta costura creado para ella por Pierpaolo Piccioli. Tampoco Nicole Braghin y Arianna Grijalba fueron las primeras que no cumplieron con las expectativas de los Peltz. Claudia y Nelson se deshicieron antes de Preston Bailey, el primer wedding planner al que recurrieron y que es conocido por haber organizado, entre otras, la boda de Ivanka Trump con Jared Kushner en 2009. En este caso, no trascendió el motivo del desencuentro.

