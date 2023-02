Volver al futuro: los protagonistas vivieron un emotivo reencuentro

escuchar

El 26 de diciembre de 1985 se estrenó Volver al futuro y rápidamente se transformó en todo un éxito arrollador sin fecha de caducidad. Este fin de semana, más de 37 años después del lanzamiento de la primera película y de sus dos secuelas, los protagonistas de la historia se reencontraron e inmortalizaron el momento en las redes sociales. La actriz Lea Thompson, de 61 años, que encarnó al personaje de Lorraine Baines, la madre de Marty McFly (Michael J. Fox), compartió varias fotos junto a sus compañeros . En las imágenes se la puede ver sonriente junto a Christopher Lloyd (Doc Emmett Brown), de 84 años, Michael J. Fox, de 61, y Thomas F. Wilson, de 63, que interpretaba a Biff Tannen, el principal antagonista de las dos primeras entregas.

El elenco de Volver al futuro 37 años después del estreno de la película Instagram

Los actores tuvieron una cita el pasado fin de semana en la convención Fan Expo Portland en Oregon, Estados Unidos. Junto a la imagen, Lea Thompson escribió: “ Wow, honestamente tuve el mejor momento hoy con mi familia de Volver al futuro” . En tanto, Wilson también se mostró emocionado y compartió la misma selfie: “Está bien, esto sucedió. 2023”. En la publicación además se observa cómo en uno de los videos Thompson le pregunta a Wilson: “Soy una cabeza hueca, ¿verdad?”, haciendo un guiño a los personaje de las películas.

Como si fuera poco y para sorpresa de sus seguidores, Wilson dedicó un breve instante a ponerse en la piel de Biff Tannen y golpear suavemente con el puño la cabeza de Thompson y preguntar en tono de broma: “Hola, ¿alguien está en casa?”. Por su parte, Fox también publicó la foto en sus historias de Instagram junto con un sentido mensaje a sus colegas: “Me encanta estar en estos eventos de FanExpo y ver a algunas de mis personas favoritas como Lea, Tom, Chris y todos ustedes (...) Genial”, escribió.

Las publicaciones no tardaron en volverse virales y los fans de la película llenaron las redes con comentarios positivos y repletos de alegría por volver a ver a sus personajes favoritos juntos una vez más: “Wow, me encanta verlos a todos juntos”, “Muchas gracias a todos por ayudar a hacer que mi película favorita de todos los tiempos sea tan especial”, puede leerse entre los comentarios.

Algunos de los actores del elenco ya se habían encontrado en otras ocasiones, es más la última fue el año pasado en la ComicCon de Nueva York para hablar sobre la exitosa trilogía cinematográfica que sigue sumando seguidores en todo el mundo. En esta oportunidad, Lloyd y Fox recibieron una gran ovación del público, dejando en evidencia la gran cantidad de fanáticos que los acompañan y la vigencia de la película.

La historia detrás del éxito

Volver al futuro se estrenó en 1985 bajo la dirección de Robert Zemeckis. El film retrata la historia de un joven de 17 años enviado 30 años al pasado gracias a un científico excéntrico, y ese particular viaje lo encuentra con las versiones más jóvenes de sus padres mientras intenta regresar a su tiempo. La película fue seguida de dos secuelas, en 1989 y 1990, y se convirtió en todo un clásico del cine. Bob Gale, el coguionista de Volver al futuro afirmó que la inspiración de la película surgió tras ver un viejo anuario de su padre y preguntarse si habrían sido amigos en la escuela secundaria. Esta producción fue un auténtico éxito de crítica y público y costó 19 millones de dólares: solo en su fin de semana de estreno, rompió récords de taquilla en los Estados Unidos y Canadá.

Volver al futuro, la exitosísima película de Robert Zemeckis, de 1985

Michael J. Fox no fue el primer actor elegido para dar vida a Marty McFly, su llegada a esta producción fue para reemplazar a Eric Stoltz, quien había sido despedido, luego de filmar casi todas las escenas. Desde el instante en el que Lloyd lo conoció supo que sería el actor indicado: “No conocía a Michael en persona y al verlo sentí una química inmediata”, aseguró. Después de casi tres décadas de carrera Michael J. Fox, quien lidia desde hace más de 30 años con la enfermedad de Parkinson, anunció a principios de 2020 que se retiraba del mundo de la interpretación. “Mi momento de dedicar 12 horas de trabajo al día, de memorizar siete páginas de diálogo, ya quedó atrás. Al menos por ahora”, aseguraba en sus memorias, tituladas No Time Like Future (No hay otro tiempo mejor que el futuro). “Siendo justo conmigo mismo, con productores, directores, editores y con los pobres atribulados supervisores de guion, por no hablar de los actores que merecen un poco de paz, me dispongo a entrar en un segundo retiro”, en referencia al primero, tras conocer su enfermedad a finales de los ochenta.

