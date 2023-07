Topa, entre su espectadora más fiel, su hija Mitai, las ganas de jugar y la ansiedad que le causa un gran proyecto

escuchar

Llega con dos horas de anticipación al Teatro El Nacional Sancor Seguros, ese mismo que en los últimos años lo recibió cálidamente para desplegar sobre su escenario sus exitosos shows infantiles. Tiene una espectadora muy fiel, digamos, la más fiel: su hija Mitai. Ella lo acompaña todos los días y lo sigue atenta desde las primeras filas aunque le gusta cambiar de ubicación para que su padre la busque mientras está en plena función. Desde que nació ella, la vida ya no es la misma para Diego Topa, más conocido como Topa a secas, y eso lo tiene loco de amor y de agradecimiento. Y esa emoción que siente la usó como fuente de inspiración para su último espectáculo, Topa, es tiempo de jugar, que está pensado para disfrutar en familia y que le llevó alrededor 7 meses de creación junto a Emiliano Dionisio -que también lo dirige- y a un incansable equipo.

“La paternidad me atravesó completamente y entiendo mucho más no sólo lo que disfrutan los más chiquitos sino también lo que es para una mamá o un papá verlos disfrutar. Ellos se emocionan, cantan, bailan... Es único el momento del teatro, ver las caritas es hermoso y hoy los entiendo más que nunca”, asegura el actor de 47 años a LA NACION, quien cuenta que su hija le “chequea” todas las funciones y está muy atenta a que todo salga bien . “Es hermoso, le gusta venir al teatro, hace la prueba de sonido conmigo... La verdad, me emociona ver cómo lo disfruta y sabe que su papá Tebo [como le decía cuando era chiquita porque no le salía Diego] es Topa”, señala.

Además está por cumplir otro gran sueño y está ansioso porque en los próximos meses su vida puede dar un gran vuelco: grabó un disco en Italia con Luli Pampín, una exitosa mendocina que está radicada en España, y que espera que su repercusión sea una puerta para lanzar su carrera internacionalmente. Las expectativas están y los proyectos también. “Va a ser una bomba, es un disco impresionante, en donde hacemos clásicos de ella y míos, pero cantados por los dos. Y cerré también un contrato con el productor musical de ella para poder sacar mis nuevas canciones, así que se viene como un lanzamiento mío en Europa, algo que soñaba desde hace muchos años”, comenta entusiasmado.

A Topa le gusta jugar, ese es el leitmotiv de su último show, por eso le propusimos también a su vez un juego: contestar 10 preguntas estilo el cuestionario de Proust para conocer algunos aspectos de su vida desconocidos.

-¿Qué aprendiste en tu profesión que te sirvió para la vida?

-Creo que entender a las infancias, de verdad, aprendo todo el tiempo. Y tiene que ver con mi profesión porque soy actor, pero yo no sabía que me iba a dedicar al mundo infantil y esta es mi misión en la vida. Amo aprender todos los días algo nuevo y eso lo traslado a mi vida. Imaginate que aprendí y descubrí tanto, que llevo mi trabajo también a mi casa y a mi vida, y así al revés.

-¿Cuál es el momento de tu vida que más querrías poder revivir ahora?

-El momento más fuerte y más emocionante de mi vida fue recibir a mi hija en los brazos apenas nació y poder haber cortado el cordón umbilical. Ese fue el momento más fuerte y más emocionante que viví. No puedo ponerle más palabras, es emoción pura.

-¿Tu posesión más preciada?

-No tengo una sola posesión porque siempre tengo algo de las personas que ya no me acompañan. Porque uno sabe que están en el corazón, pero yo siempre me quedo con algo. Tengo de mis abuelas, de mis abuelos, de mi prima que falleció hace un año. Me gusta tener algo físico que me conecte directamente con ellos. Tengo un poquito de cada uno y siempre los tengo presente.

-¿Qué querrías probar pero todavía no te animás?

-Ay, no sé, qué difícil... ¿no?

-Por ejemplo, ¿te animarías a tirarte en paracaídas...?

- Ah, bueno, me tocaste un punto... Tengo pánico, pánico de tirarme en paracaídas, pero me encanta. O sea hay cosas que me encantaría, me las decís y me vuelvo loco. Como me volvería loco viajar por el espacio exterior, miro mucho contenido sobre eso, pero me daría miedo hacerlo, aunque disfruto de verlo. O sea, si me decís ser astronauta, me encantaría porque me vuelve loco poder ver la Tierra desde otro lugar, desde otra perspectiva; ahora, si me decís tomarte algo para ir, no sé si lo haría porque me da cuiqui.

-La frase que pondrías como título de tu autobiografía...

-Por ahí es muy simple, pero realmente todos los que me conocen me lo dicen un montón: ser como soy siempre. Así que mi autobiografía sería: “Simplemente yo”.

-¿Qué querrías que desaparezca de la faz de la tierra si dependiese de vos?

-La pobreza, la desnutrición infantil, la inseguridad... Quiero que desaparezca todo eso y sobre todo algo que, si yo tuviera un poder, sería que no sufran sobre todo los más chiquititos. Las enfermedades que veo que tienen, que me parece algo tan injusto de la vida, no te hablo de la política, hablo de que me encantaría que desaparezcan porque no puedo soportar ver sufrir a un niño, me daña el corazón.

-¿Cómo sería tu domingo ideal?

-Y hasta ahora es disfrutar de mi hija e ir a ver a mi familia. Para mí los domingos son en familia, amor ir a Caseros [la casa de sus padres] a tomar un mate o a almorzar. Me gusta esta cosa de la familia, aunque sea un rato. Como digo siempre esos momentos son únicos e irrepetibles. Capaz ahora con las vacaciones de invierno y todo eso, no lo hago pero cuando tengo la oportunidad me gusta mucho ir. Siendo padre se valora eso y además entendés todo lo que hicieron tus papás por vos... ¡y mis padres por tres, porque somos tres hermanos!

-¿Cómo te imaginás a los 70?

-Uno de mis ejemplos a seguir siempre fue Carlitos Balá, así que mientras me dé el cuerpo y la energía, yo voy a seguir disfrutando de poder cantar y de hacer un show. Por ahí no tan bailado, será más tranquilo, pero la verdad es que amo hacer esto y yo me veo haciéndolo en el futuro. Imaginate, Carlitos Balá estuvo con Panam hasta los 90 y fue maravilloso. Creo que el trabajo da salud, da vida y siempre que pueda hacerlo, lo voy a seguir haciendo. Me imagino eso y disfrutando de mi hija... ¡Y viajando y conociendo!

Para agendar

Diego Topa, en una escena de su nuevo espectáculo, en donde comparte el escenario con los actores Andrea Lovera y Ramiro Delgado Gentileza Federico Romero

Topa, es tiempo de jugar: se puede ver de martes a domingo, a las 14.30 y a las 16.30, en el Teatro El Nacional Sancor Seguros (av. Corrientes 960). Además el jueves próximo, el 27, habrá una función especial, distendida, a las 16.30.