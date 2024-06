Tori Spelling repasó el destino de las placentas de sus cinco embarazos: “Se perdieron algunas”

Escuchar

Tori Spelling dejó en claro desde hace décadas que no tiene la más mínima intención de fingir que su vida es perfecta. Este año, desde que comenzó con su podcast MiSpelling, fue un paso más allá y, sin intermediarios, comenzó a revelar anécdotas y situaciones de su vida cotidiana. En el último episodio, se refirió al destino que le dio a la placenta luego de sus partos y, una vez más, dio de qué hablar .

La actriz de Beverly Hills 90210 contó que aún tiene dos placentas en el freezer de su casa, pero reconoció que no tiene ni la más mínima idea de cuál de sus partos provienen. Spelling, que comparte sus hijos Liam, Hattie, Stella, Finn y Beau con su exesposo Dean McDermott, también reveló que tiene otra placenta guardada en la casa de una amiga.

En medio de una charla casual, Spelling disparó: “Voy a contarles que tengo en mi congelador algo que nadie se imagina: mi placenta”. Y agregó: “ No estoy segura de cuál de mis niños proviene, pero a no ser que tenga la placenta más grande del mundo, son dos ”.

Tori junto a sus cinco hijos y su exmarido, Dean McDermott Instagram

“Es normal tenerlas en el freezer. Sé que hay otras opciones más elegantes que están de moda o que se supone que debés hacer con ellas. Dicen que da buena suerte comerlas o enterrarlas. O enviarlas a esos lugares en los que las convierten en polvo y después en pastillas para que puedas consumirlas. Pero, la verdad, es que soy demasiado vaga para hacer eso ”, reconoció.

Luego, se disculpó con su mejor amiga Jessica, por haberla obligado a que le guarde la placenta del menor de sus hijos en su freezer. “Hace siete años que la tiene ahí. ¿Hablamos de buenos amigos? Ella, realmente lo es. Vino a verme al hospital después del parto, pero como el nacimiento fue por cesárea y Beau tuvo algunas complicaciones, nos tuvimos que quedar en la clínica por un tiempo. Entonces, le dije: ‘Jess, ¿podés llevarte la placenta a tu casa? Es que me la dieron, pero no sé qué hacer con ella mientras esté acá’. Así que ella, como una verdadera mejor amiga, se la llevó”.

El tiempo pasó y Jessica le pidió “varias veces en los últimos 7 años” que, por favor, se la llevara, porque no quería tenerla más en su freezer. “ Siempre le contesto que la próxima vez que vaya a su casa, me la llevo, pero no lo hago. Prometo que lo haré. Algún día lo haré ”, aseguró Spelling.

Con respecto a las dos que guarda en su propio refrigerador, indicó: “No sé cuáles tengo en el congelador. Nos mudamos mucho, así que, por desgracia, se perdieron un par”. Y bromeó: “En realidad, no sé si se perdieron o las dejamos en alguna de las casas que alquilamos . Imagínense que alguien abre un congelador y... Sería interesante verlas a la venta en eBay”.

El podcast de Tori Spelling, un espacio para que la actriz haga revelaciones de todo tipo Foto Instagram @torispelling

Ahondando aún más en el tema, la actriz reveló también que en algún momento ella y McDermott comieron juntos una de las placentas. “Dean es un chef increíble. Lo que quiero decir es que le puso un poco de aceite de trufa, un poco de sal y pimienta. La cocinó y la condimentó y quedó realmente buena”, aseguró. Y fundamentó: “Es algo que es bueno para el cuerpo y lo sacan del cuerpo y es bueno volver a ponerlo en el cuerpo” .

Spelling lanzó su podcast en abril y desde ese momento viene compartiendo secretos con sus oyentes semana tras semana. En mayo, confesó haberse perforado los genitales y también haberle comprado a McDermott un “anillo de bronce para el pene” como regalo de aniversario.

Spelling incluso llamó al padre de sus hijos en el primer episodio del programa para informarle en vivo que finalmente había presentado la solicitud de divorcio ante la justicia, una medida que la exesposa de McDermott, Mary Jo Eustace calificó de “desesperada”. También compartió una sincera y reveladora charla con Shannen Doherty, en la que sacaron los trapitos al sol de su conflictiva convivencia mientras compartían elenco en Beverly Hills 90210.

LA NACION

Temas Tori Spelling