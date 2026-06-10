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Toy Story 5: de Taylor Swift a Tom Hanks, todas las estrellas que fueron a la premiere en Los Ángeles

Taylor Swift participó de la velada en Los Ángeles y emocionó al público al interpretar en vivo el tema que compuso para la película

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Tom Hanks, Taylor Swift y Tim Allen brillaron en el estreno de la quinta entrega de Toy Story en Los Ángeles
Tom Hanks, Taylor Swift y Tim Allen brillaron en el estreno de la quinta entrega de Toy Story en Los Ángeles
LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 09: Taylor Swift attends the Toy Story 5 Los Angeles World Premiere at Dolby Theatre in Los Angeles, California on June 09, 2026. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for for TAS Rights Management)
LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 09: Taylor Swift attends the Toy Story 5 Los Angeles World Premiere at Dolby Theatre in Los Angeles, California on June 09, 2026. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for for TAS Rights Management)Kevin Mazur - Getty Images North America
Fanática d ela saga, Taylor Swift llevó su VHS de la primera película de Toy Story y le pidió que lo autografiaran a Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack
Fanática d ela saga, Taylor Swift llevó su VHS de la primera película de Toy Story y le pidió que lo autografiaran a Tom Hanks, Tim Allen y Joan CusackKevin Mazur - Getty Images North America
Taylor Swift se lució en la avant premiere de Toy Story 5
Taylor Swift se lució en la avant premiere de Toy Story 5Kevin Mazur - Getty Images North America
Taylor Swift interpretó “I Knew It, I Knew You” ("Eres mi amigo fiel") durante la velada en la que se estrenó mundialmente Toy Story 5
Taylor Swift interpretó “I Knew It, I Knew You” ("Eres mi amigo fiel") durante la velada en la que se estrenó mundialmente Toy Story 5
La alfombra roja de Toy Story 5 reunió en Los Ángeles a algunas de las figuras más importantes del cine y la música. En la imagen: Lindsey Collins, Kenna Harris, Conan O'Brien, Scarlett Spears, Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Greta Lee, Taylor Swift y Andrew Stanton posan para la foto en el Dolby Theatre
La alfombra roja de Toy Story 5 reunió en Los Ángeles a algunas de las figuras más importantes del cine y la música. En la imagen: Lindsey Collins, Kenna Harris, Conan O'Brien, Scarlett Spears, Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Greta Lee, Taylor Swift y Andrew Stanton posan para la foto en el Dolby Theatre Kevin Mazur - Getty Images North America
Tom Hanks, que vuelve a prestar su voz al entrañable Woody, fue una de las estrellas más aclamadas de la noche. El actor eligió un look inspirado en el famoso vaquero para sorprender a los fanáticos
Tom Hanks, que vuelve a prestar su voz al entrañable Woody, fue una de las estrellas más aclamadas de la noche. El actor eligió un look inspirado en el famoso vaquero para sorprender a los fanáticosVALERIE MACON - AFP
Tim Allen, quien lleva tres décadas interpretando a Buzz Lightyear, cruzó la alfombra roja con uno de los gestos más característicos del guardián espacial. El intérprete se mostró emocionado por el estreno de una película que forma parte de la cultura popular
Tim Allen, quien lleva tres décadas interpretando a Buzz Lightyear, cruzó la alfombra roja con uno de los gestos más característicos del guardián espacial. El intérprete se mostró emocionado por el estreno de una película que forma parte de la cultura popularVALERIE MACON - AFP
Joan Cusack también participó del estreno del regreso de la saga que la convirtió en la inolvidable voz de Jessie, uno de los personajes favoritos del público
Joan Cusack también participó del estreno del regreso de la saga que la convirtió en la inolvidable voz de Jessie, uno de los personajes favoritos del público VALERIE MACON - AFP
Entre las incorporaciones al elenco se destacó Greta Lee, quien interpreta a Lily Pad, una tablet que se convierte en una inesperada amenaza para el universo de los juguetes
Entre las incorporaciones al elenco se destacó Greta Lee, quien interpreta a Lily Pad, una tablet que se convierte en una inesperada amenaza para el universo de los juguetesVALERIE MACON - AFP
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Craig Robinson también se sumó al elenco de voces de Toy Story 5 y celebró junto a sus compañeros una nueva etapa para una franquicia que continúa conquistando a grandes y chicosVALERIE MACON - AFP
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Conan O'Brien, sonriente junto a Taylor Swift, quien acaparó gran parte de la atención por ser la autora del tema “I knew it, I knew you”, la canción original que compuso junto a Jack Antonoff para la franquicia
Conan O'Brien, sonriente junto a Taylor Swift, quien acaparó gran parte de la atención por ser la autora del tema “I knew it, I knew you”, la canción original que compuso junto a Jack Antonoff para la franquicia Kevin Mazur - Getty Images North America
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