Toy Story 5: de Taylor Swift a Tom Hanks, todas las estrellas que fueron a la premiere en Los Ángeles
Taylor Swift participó de la velada en Los Ángeles y emocionó al público al interpretar en vivo el tema que compuso para la película
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más leídas de Personajes
- 1
El desgarrador mensaje de Javier Caumont a María Rosa Fugazot: “Te amé siempre, mamita, soportando enojos de papá por injusticias”
- 2
Hugh Laurie pidió disculpas tras responderle a una periodista que criticó Dr. House
- 3
En fotos: de Marcela Tinayre a Isabel Macedo, los famosos disfrutaron de la función de prensa de Billy Elliot
- 4
Cris Morena fue distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura en la Legislatura porteña