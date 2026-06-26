Susana Giménez vuelve a la tele y va por todo: quiere realizar la entrevista exclusiva que todos quieren hacer

Susana Giménez vuelve a la pantalla de Telefe. La gran diva de la televisión participará de Por el mundo, el histórico programa conducido por Marley. La información fue confirmada a LA NACION por una persona muy cercana a la animadora.

El programa en el que participa como invitada saldrá al aire el 3 de julio, el día en la que la Selección Argentina de Fútbol jugará los dieciseisavos de final, a las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami. El seleccionado ya se ganó el pasaje a esa instancia luego de vencer a Argelia y Austria, convirtiéndose en líder del Grupo J. Su rival será el segundo clasificado del Grupo H, zona de la que participan España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Por el mundo: Susana Giménez y Marley volverán a mostrarse juntos en el programa de Telefe instagram.com/marley_ok

Seguramente, la diva y Marley visitarán el estadio y se mostrarán como dos hinchas más de la celeste y blanca. Pero la idea de la diva es ir un paso más allá: según pudo saber este medio, Susana está en tratativas para realizar una entrevista al capitán de la Selección, Lionel Messi, y quiere que también formen parte de la charla los miembros de su familia.

Más allá del interés que el futbolista despierta en todo el mundo, y más en tiempos de Mundial, su palabra cobra estos días un valor aun mayor, por el escándalo que se produjo cuando dieron a conocer una noticia falsa acerca de la salud de su padre, Jorge.

La información errónea fue difundida días atrás durante una emisión de El Show del Verano, el ciclo que Florencia Peña conducía en Luzu TV. En medio de la transmisión, la actriz comunicó al aire la errónea informacion tras recibir ese dato desde la producción. Sin embargo, pocos minutos después la noticia fue desmentida y el entorno del futbolista salió a aclarar que el padre del capitán argentino atravesaba “una situación de salud” y que se encontraba “bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente”.

Susana Giménez junto a Celia, la madre de Lionel Messi

La repercusión fue inmediata. La familia Messi expresó su profundo malestar por la difusión de una información falsa sobre un tema de extrema sensibilidad y cuestionó el tratamiento mediático del episodio. Del otro lado, Nicolás Occhiato, fundador de Luzu TV, calificó lo sucedido como “inadmisible”, anunció la desvinculación de los responsables de la cadena de errores que derivó en la difusión del rumor y confirmó la salida de Florencia Peña del canal. La conductora, por su parte, pidió disculpas públicamente y aseguró que la información le había llegado como un dato que ya había sido verificado por la producción.

En ese contexto, cualquier posibilidad de acceder a una entrevista con Lionel Messi adquiere un valor especial. Desde el episodio, el entorno del rosarino extremó los recaudos respecto de las apariciones públicas del capitán y del acceso de los medios a su intimidad. Por eso, si las gestiones prosperan, Susana podría convertirse en la protagonista de uno de los mano a mano más buscados de este Mundial.

No sería la primera vez que la conductora consigue una entrevista exclusiva de alto impacto. A lo largo de su carrera convirtió los especiales internacionales en uno de los sellos distintivos de su programa. Viajó a distintos países para conversar con algunas de las figuras más importantes del espectáculo, la música y el deporte, en producciones que durante años marcaron la agenda de la televisión argentina. Luis Miguel, Ricky Martin, Verónica Castro, Antonio Banderas, Maluma, Michael Bublé y Carlos Tévez fueron algunos de los nombres que aceptaron sentarse frente a ella fuera del estudio de Telefe.

Susana Giménez vivió el partido contra Argelia a puro fervor albiceleste

La presencia de Susana en Por el mundo también marcará su regreso a la pantalla del canal. Su última temporada al frente de Susana Giménez se emitió en 2024 y significó la vuelta de la diva a la televisión abierta después de varios años sin un ciclo propio. Durante 2025 optó por mantenerse alejada de la pantalla con participaciones esporádicas en eventos especiales de Telefe, por lo que esta aparición junto a Marley representa su regreso televisivo.

La elección de Por el mundo tampoco parece casual. Desde hace años, el ciclo conducido por Marley combina viajes, grandes eventos internacionales y entrevistas con figuras de primer nivel, una fórmula que encaja con el perfil de los históricos especiales de Susana. En plena Copa del Mundo, con la Selección Argentina ya clasificada a los dieciseisavos de final y Lionel Messi como gran protagonista, Telefe apuesta nuevamente por reunir a dos de sus máximas figuras en un evento de alcance global.