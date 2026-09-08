Tras la muerte de su madre, Casey Affleck reveló que él y su hermano Ben también perdieron a su padre este año

Durante su paso por el Festival de Cine de Venecia, Casey Affleck habló por primera vez de la muerte de su padre, Timothy “Tim” Byers Affleck, que se desconocía hasta el momento y habría ocurrido a principios de este año. La pérdida se habría producido meses antes de la partida de su madre, Chris Anne, quien falleció en junio por un cáncer de páncreas.

“Esta película está dedicada a mis padres, porque perdí tanto a mi madre como a mi padre este año y fueron muy importantes para mí”, expresó el actor, hermano de Ben Affleck, cuando tomó la palabra durante la rueda de prensa que se realizó por el estreno de Company, el film que dirigió y coescribió.

Casey Affleck presentó su nueva película, Company, en Venecia Scott A Garfitt - Invision

“Tenía muchas ganas de mostrarles esta película y no pude hacerlo. Creo que les habría gustado”, se lamentó el ganador del Oscar por Manchester junto al mar. Sus hijos, Indiana (22) y Atticus (18), también aparecen en el largometraje.

“Lo bueno de ser artista, quizás, lo mejor, es que podés tomar todas las experiencias más duras de tu vida y plasmarlas en tu obra, y eso simplemente te hace mejor”, reflexionó Affleck. “Si estás dispuesto a afrontarlo todo, a ser honesto al respecto y a mostrarte vulnerable con esos sentimientos, aceptando que tal vez no logres comprenderlos del todo, pero aun así dispuesto a plasmarlos en lo que estás creando, es una bendición”, destacó.

Casey Affleck dedicates his new film ‘Company’ to his parents, who both passed away this year, and discusses what he’s been up to for the past 10 years #VeniceFilmFestival pic.twitter.com/BS73eJmaLu — Deadline (@DEADLINE) September 8, 2026

A fines de julio, la familia Affleck publicó un obituario en The Boston Globe dedicado a la madre de los actores, quien murió a los 83 años el pasado 2 de junio.

Según comunicaron, en diciembre de 2025 Chris Anne Affleck había sido diagnosticada con una enfermedad —cáncer de páncreas, de acuerdo a The Hollywood Reporter— que le daba una expectativa de vida de tan solo seis meses. Desde ese momento, su último y mayor deseo era vivir para ver a su nieto graduarse de la escuela secundaria, algo que logró cumplir el 31 de mayo cuando asistió al acto de colación junto a su familia. “Falleció plácidamente mientras dormía dos días después”, indicaron entonces sus allegados.

En cuanto a su padre, distintos medios estadounidenses como Entertainment Weekly y Page Six intentaron comunicarse con los representantes de Ben y Casey Affleck, pero no recibieron comentarios al respecto.

Ben Affleck también estuvo en Venecia para presentar el nuevo film de su hermano STEFANO RELLANDINI - AFP

En una entrevista de febrero de 2020 con People, el actor de Batman había elogiado a su padre por su batalla personal contra el alcoholismo, algo que él mismo atravesó en su vida. “Mi padre lleva 30 años sobrio y siento un enorme respeto por lo que eso conlleva y lo que significa”, dijo. “Parte de ser adulto es aprender que tus padres son simplemente personas. No son perfectos, simplemente hicieron lo mejor que pudieron. De niños, esperamos la perfección de nuestros padres”.

Incluso, a principios de los 2000 había asegurado al New York Times que fue su padre quien le demostró que era posible recuperarse de esa adicción. “La lección más perdurable que me enseñó mi padre es hasta qué punto es posible cambiar la propia vida y los patrones de conducta. Me da esperanzas saber que, con la dosis adecuada de esfuerzo y disciplina, puedo abordar y remediar algunos de los aspectos de mí mismo que no me agradan demasiado”.

Cuando los padres de los actores se separaron alrededor de 1984, Timothy Byers Affleck se mudó a California mientras que Chris Anne se quedó en Massachusetts para criar a sus hijos, que en su adolescencia no tuvieron mucho contacto con su progenitor. Sin embargo, ambos retomaron el contacto después de que Tim buscara tratamiento y lograron forjar una buena relación. “Mi padre es un buen hombre”, dijo Ben a Rolling Stone en abril de 2004.