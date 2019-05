Tras perder un juicio, Cinthia Fernández deberá pagarle a Tristán

Crédito: Archivo

El enfrentamiento entre Cinthia Fernández y Tristán parece no tener fin. En Pamela a la tarde, el ciclo de América que conduce Pamela David, dieron a conocer detalles del juicio que el cómico le ganó a la actriz y bailarina.

La disputa entre ellos data de hace muchos años, cuando Cinthia denunció a Tristán de acosador y fue a la justicia. Al no poder presentar pruebas sobre sus relatos, la denuncia se diluyó quedando sólo en un reclamo mediático. Lejos de quedarse conforme con esto, Tristán contra atacó y le inició acciones legales por daños y perjuicios.

Si bien la pelea vuelve a salir a la luz cada tanto, esta vez hay una sentencia firme: Tristán ganó el juicio y Cinthia deberá pagarle una suma muy alta.

Consultada al respecto, Fernández habló del tema. "A mí no me llegó nada. Escuché que dijeron que perdí y, si es así, me parece una injusticia. Me niego a pagar, claramente, porque además no tengo nada, y mi sueldo va para mi casa y para mis tres hijas", expresó la modelo.

"Igual quiero aclarar que, de manera moral, yo estoy re contra libre y tranquila. Todo esto va a pasar hasta que haya una ley que nos avale a las mujeres. Hasta entonces, siempre quedamos como las mentirosas". Mientras tanto, la justicia investiga si Cinthia tiene cuentas bancarias para proceder con el pago dispuesto.