Gustavo Bermúdez contó cómo empezó su relación con Verónica Varano: “Yo la encaré”

Mientras se prepara para encarar una nueva temporada teatral en Mar del Plata, Gustavo Bermúdez habló sobre su actual presente profesional y abordó distintos aspectos de su vida personal, entre ellos su romance con la actriz Verónica Varano.

En diálogo con el programa La Mañana con Moria (El Trece), el actor recordó cómo se dieron los primeros encuentros que dieron lugar al vínculo sentimental que mantienen desde hace varios años y apuntó que la relación se inició de manera espontánea a partir de un encuentro casual.

El galán recurrió a una frase relacionada al teatro para describir su relación con Varano. “Estamos en la quinta temporada”, expresó, aludiendo al tiempo que llevan juntos. Consultado sobre cómo comenzó la historia de amor, recordó: “Yo la encaré”, dijo, y explicó cómo se produjo ese acercamiento inicial.

Gustavo Bermúdez y Verónica Varano, hace unos años, juntos en un evento GViercovich

Según su relato, el vínculo no se dio de manera planificada. “Nos conocíamos, habíamos hablado poco y una vez me la encontré a ella en un consultorio médico”, contó. En ese momento, surgió una charla que encendió el interés. “Charlamos y ahí me quedó picando un poquitito”, repasó. Tiempo después de ese encuentro casual, decidió contactarla. “La llamé, nos encontramos para charlar y ahí arrancó”, relató.

Bermúdez aclaró que, aunque ya se habían cruzado anteriormente, hasta ese entonces no era posible iniciar una relación. “Nos habíamos cruzado hace años, pero ella estaba casada y yo estaba casado. Después nos volvimos a cruzar y ahí arrancó”, afirmó.

Al hablar sobre la dinámica de la pareja, el artista valoró la convivencia y el entendimiento mutuo. “Hay mucha armonía y es muy fácil estar con Verónica”, aseguró. Y se refirió a la personalidad de su pareja. “Es un ser extraordinario. Además, ella es psicóloga, así que tiene un trabajito conmigo extra”, comentó.

El romance entre Gustavo Bermúdez y Verónica Varano se hizo público durante el verano de 2021, cuando la noticia fue confirmada en el programa Los Ángeles de la Mañana (El Trece). En ese período, trascendió que la pareja había recibido el Año Nuevo en San Martín de los Andes, compartiendo vacaciones y los primeros días de una relación que sorprendió a varios de sus colegas.

Varano venía de una reciente separación en 2020 del cardiólogo Martín Lombardero, con quien había mantenido una relación de doce años, además de un matrimonio anterior con el empresario Fernando Elsztain, padre de sus tres hijos.

Por su parte, Bermúdez se había divorciado en 2011 de Andrea González, madre de sus hijas Manuela y Camila, tras más de dos décadas de matrimonio y vida compartida.

Varano y Bermúdez llevan compartidos cinco años de relación Jorge Amado Group

En una entrevista concedida este año a LA NACION, Varano se refirió al vínculo con Bermúdez. “Hablar del amor es complicado. El amor es lo más lindo que hay en todas sus acepciones. Primero hay que amarse a uno mismo porque sino es difícil. El amor contiene compasión, paciencia, flexibilidad, espera... Pasa por la autoestima y no desde el ego, sino desde analizarse, verse sus fortalezas y debilidades”, apuntó primero.

Ante la pregunta sobre cómo había sido el primer encuentro con el actor, Varano optó por mantener la reserva. “Eso es privado”, dijo primero entre risas. Y continuó: “Es nuestra intimidad y la respetamos. Los dos somos muy reservados. Sí puedo contar que tenemos un proyecto que es recorrer nuestro país y mostrarlo, porque hay lugares que merecen visibilidad. Recorrí mucho el país y descubrí lugares hermosos. Es un proyecto compartido con Gus porque tenemos gustos muy parecidos, y nos interesa charlar con la gente. Estamos en eso. Y lo bueno es que voy a poder seguir atendiendo a mis pacientes porque lo hago online”, comentaba la actriz y psicóloga meses atrás.

Por último, Varano indicó que esta idea es compatible con su actividad profesional. “Estoy en eso”, resumió, y aclaró que podrá sostener su trabajo habitual.