Tras la denuncia por abuso sexual, el humorista volvió a aparecer en TV Crédito: Gerardo Viercovich

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de octubre de 2019 • 11:51

Tras la denuncia por abuso sexual en su contra, Miguel Ángel Cherutti -que estuvo varios meses alejado de los medios- reapareció ayer en un programa de televisión ( El precio justo, de Telefe) y se mostró muy tranquilo y divertido.

Indignada por la situación, su denunciante Melissa Brikman volvió a arremeter contra el capocómico en Los ángeles de la mañana y contó lo que sintió al verlo nuevamente. "No puedo entender cómo un abusador está en la tele, queriendo hacer reír a la gente. Cómo puede ser tan caradura y encima aparecer tirando indirectas", comenzó la bailarina desde el móvil del ciclo de e ltrece. Y notablemente afectada, continuó: "Me dio mucho asco cómo lo ovasionaban. Me llenó de tristeza, de impotencia. Me arruinó mi vida y mi carrera".

Recordemos que la joven denunció al humorista por abuso sexual por un hecho que ocurrió en el 2003 en Calafate."Me contrató como bailarina en 2003 para ir a un show en Calafate. Me hizo bailarle en bombacha y corpiño en un bulo del centro para ver si pasaba el casting o no. Me dejó encerrada tres horas y cuando volvió me dijo que estaba contratada. Luego, en Calafate me dice que quería hablar conmigo del dinero que me iba a pagar y ahí cuando fui a su habitación abusó de mí", recuerda Brikman con mucha angustia.

Con respecto al estado de la causa, aseguró: "Él pidió la prescripción y la jueza no se la dio. Así que sigue todo allá, en Calafate, que es donde ocurrió el caso". Y con tono convincente, agregó: " Voy por una condena de abuso sexual, quiero que vaya preso. Mi abogado me dijo que hay muchas pruebas. Tuve que contactar a muchos testigos de esa época, están los pasajes, las cámaras del hotel, de a poquito está apareciendo todo. Es complicado pero creo que la verdad siempre sale a la luz", concluyó.