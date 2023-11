escuchar

Cuando la tormenta no parecía dar tregua y la organización de la gira The Eras Tour decidió pasar el show que Taylor Swift tenía programado para el viernes 10 al domingo 12, la cantante utilizó sus redes sociales para mandarle un mensaje a sus fans. Si bien se lamentó por la reprogramación, festejó por poder quedarse en Argentina más tiempo. Hoy fue su novio, Travis Kelce, quien reveló el detrás de escena de ese cambio de planes.

“Me encanta un espectáculo bajo la lluvia, pero nunca voy a poner en peligro a mis fans ni a mis compañeros de actuación ni al equipo. Hemos reprogramado el show de esta noche en Buenos Aires para el domingo debido a que el clima es tan caótico que sería inseguro intentar realizar este concierto. ¡La buena noticia es que podré quedarme en Argentina más tiempo!”, expresó la artista el mismo día de copiosa lluvia en su cuenta de Instagram, donde tiene 276 millones de seguidores.

Las fans de Taylor Swift durante la espera bajo la lluvia para ingresar al recital, en el estadio Monumental Santiago Filipuzzi - LA NACION

La palabra de Kelce

“Obviamente no estaba muy contenta. Ella se enorgullece de actuar bajo la lluvia, pero cuando es inseguro para ella, para su equipo y para todos en el estadio, tienes que hacer lo correcto”, explicó la estrella de la NFL en el último capítulo de New Heights, el podcast que junto a su hermano Jason presenta por Wave Sports + Entertainment.

Pese al descontento inicial de la artista, Kelce explicó que Taylor de inmediato le encontró un aspecto positivo al asunto: con la noche libre, la flamante pareja pudo disfrutar de una cena en un restaurante de Buenos Aires junto al padre de ella, Scott.

Taylor Swift en uno de sus shows en Buenos Aires, donde miles de fans disfrutaron de su música Soledad Aznarez - La Nacion

“No se canceló, se pospuso como ella señaló, y ¿sabes qué?, creo que todos fueron acomodados para que quienes se perdieron el show el viernes pudieran ir el domingo”, destacó luego sobre la organización de las mismas swifties. “Efectivamente, creo que terminó siendo perfecto”, completó.

Un cambio de letra que nadie esperaba

Travis Kelce reacciona a una canción de Taylor Swift Collage

Durante el recital del sábado, cerca de la medianoche, Taylor entonó el tema “Karma”, pero le hizo un pequeño cambio de letra a la canción con un guiño a su novio. “Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me”, dijo -”Karma es el chico de los Chiefs viniendo directo a casa conmigo”-. Así, la cantante le agradeció a su novio, quien estaba entre el público, y le agradeció por haber viajado a la Argentina solo para estar con ella.

En el podcast, Jason aprovechó el tema para preguntarle a su hermano si estaba al tanto del cambio de letra que iba a hacer Taylor. “Sí, no… no tenía idea de que...” reaccionó, pero de inmediato admitió: “Bueno, podría haber tenido una pequeña idea, pero definitivamente cuando lo escuché salir de su boca, me sorprendió”.

El beso de Taylor Swift y Travis Kelce en River @swiftiesforeternity

Aunque Travis asistió a un concierto del The Eras Tour en Kansas City en julio pasado, no pudo evitar maravillarse ante la gran cantidad de swifties que fueron a ver a su novia en el estadio Monumental. “Creo que eran más de 65, como 70.000 personas”, le dijo Travis a Jason, quien en medio de su asombro alcanzó a exclamar: “Jesús”. “Tres noches seguidas”, añadió Travis. “Es una locura la cantidad de espectáculos con entradas agotadas que tiene”.

Travis Kelce, la estrella de la NFL que enamoró a Taylor Swift

¿Quién es el novio de la cantante que tiene en vilo a los argentinos? Travis Kelce tiene 34 años y es jugador profesional de fútbol americano en los Kansas City Chiefs, los vigentes campeones de la NFL. Además, es una de las grandes figuras que obtuvo el título del Super Bowl en 2020.

Taylor Swift (derecha) observa desde una suite junto a la madre de Travis Kelce, Donna Kelce, en el Arrowhead Stadium durante la primera mitad del juego de NFL entre los Chicago Bears y los Kansas City Chiefs, en Kansas City, Misuri, el domingo 24 de septiembre de este año Ed Zurga - FR34145 AP

A pesar de que hoy triunfa en el deporte, en sus comienzos no todo fue color de rosa para quien hoy es la pareja de la intérprete de “Shake It Off”, ya que se perdió jugar una temporada en el fútbol universitario cuando un test detectó que había consumido marihuana.

Cabe recordar que ambos oficializaron el romance hace algunas semanas, luego de que la cantante asistiera a alentarlo al estadio Arrowhead. “Lancé la pelota a su campo. Le dije: ‘Te he visto rockear en Arrowhead, quizá tengas que venir a verme a mí en un partido para ver quién lo agita más’”, reveló Kelce cuando circulaban los rumores. “Veremos qué sucede en un futuro cercano”, agregó y, finalmente, el destino los unió.

