¿Era necesario? Siete famosos que revelaron las circunstancias en que concibieron a sus hijos

Escuchar

Mientras que algunos famosos son muy tímidos y mantienen su vida privada bajo siete llaves, otros cuentan hasta los detalles más íntimos de su día a día. A través de sus redes sociales, de sus memorias o de una canción, muchos eligen despojarse de sus prejuicios y tabúes revelando los secretos más inesperados, esos que muchas veces avergüenzan hasta su propia familia . Amores prohibidos, excesos, o trabajos extraños que han tenido antes de ser conocidos son algunas de las confesiones más habituales. En esta nota, las celebridades se animan a contar los lugares más insólitos donde han concebido a sus hijos... ¡con lujo de detalles!

Victoria y David Beckham

Aunque muchos crean que Brooklyn, el hijo de Victoria y David Beckham, fue concebido en Nueva York eso no fue así. Si bien la diseñadora de modas descubrió que estaba embarazada en la Gran Manzana, lo cierto es que el primogénito de la pareja llegó durante una gira de las Spice Girls por Europa. “ Lo hicimos en Dinamarca. Estábamos de gira con las Spice Girls y habíamos venido a Copenhague. David me visitó y entonces sucedió ”, afirmó la cantante en una entrevista de 2006. Al parecer, con su segundo hijo Romeo las cosas no fueron muy diferentes. Si bien la pareja vivía en Londres por ese entonces, “Posh” reveló que el niño fue engendrado durante un viaje a Roma, y de ahí su nombre.

Molly Ringwald y Panio Gianopoulos

Molly Ringwald y su hija Mathilda, que es modelo y actriz instagram.com/mollyringwald

Fue en medio de la promoción de su nueva serie Feud: Capote vs. the Swans que Molly Ringwald hizo una confesión inesperada. La actriz contó que su primera hija (fruto de su amor con el escritor Panio Gianopoulos) fue concebida en un lugar emblemático de la ciudad de Nueva York. “Creo que Mathilda fue concebida en el camerino de Studio 54, justo al final de una función”, reveló en una entrevista con The Times quien por ese entonces interpretaba a Sally Bowles en una puesta del musical Cabaret. Y enseguida advirtió que la personalidad de la modelo es digna de “haber sido concebida en un lugar tan icónico”. A su vez, la actriz de Riverdale habló de lo mucho que le costó ser madre. “ Siempre supe que quería tener hijos, pero me tomó un tiempo: tenía 36 años cuando ella nació. A esa edad, el reloj biológico es real y se había vuelto ensordecedor. Lo único en lo que podía pensar era en que debía tener hijos ”, confesó. Actualmente, Ringwald es madre de tres hijos.

Will Smith y Jada Pinkett

Will Smith y Jada Pinkett-Smith junto a sus hijos Willow y Jaden Archivo

Unas vacaciones en un “pueblo de México” fueron el escenario perfecto para la llegada de Jaden Smith. Fue su propio padre, Will Smith, quien en su fiesta de cumpleaños número 21 dio detalles de aquel día en el que, según sus dichos, hubo mucho tequila. “¡Tequila! Así es como llegaste aquí, Jaden”, gritó el actor mientras bromeó con volver a recrear aquel momento. “Eso es lo que haré el próximo año. Voy a hacer la casita, la escena sobre la concepción de Jaden. Será una villa en México. Habrá tequila José Cuervo por todas partes ”, planeó mientras su esposa Jada se reía.

Alicia Keys y Swizz Beatz

Fue en su libro More Myself que Alicia Keys reveló un encuentro súper sensual que tuvo con su esposo Swizz Beatz en Hawáii y que ocasionó la llegada de su hijo, Egipto, nueve meses después. Unas cajas de cartón con tarros de pintura corporal dentro fueron suficientes para que la pareja comience a experimentar. “ Levanté las solapas de cartón y miré dentro para ver varios potes grandes. ‘Siempre quise que fueras mi lienzo’, me dijo. Nunca había experimentado algo más sensual ”, confesó la cantante. Será por eso que cuando el test de embarazo dio positivo, Keys no se sorprendió. “Cuando el invierno dio paso a la primavera, disfrutamos de dos placeres: el compromiso y el embarazo”, recordó.

Kim Kardashian y Kanye West

Kanye West junto a Kim Kardashian y sus cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm Instagram

Un viaje a Italia fue el lugar elegido por Kim Kardashian y Kanye West para embarazarse de su hija North. “Adoro Florencia. Me encanta Italia y el estilo de vida italiano. A decir verdad, el año pasado ya vine con Kim a las orillas del [río] Arno, solo nosotros dos, de incógnito. Y creo que nuestra hija North fue concebida aquí entre las obras maestras del Renacimiento”, le dijo el músico al diario La Nazione, dando cuenta de lo importante que es esa ciudad para él. Por su parte, la empresaria e influencer le reveló a su pequeña más detalles en un episodio de su reality The Kardashians, mientras se encontraba con su hija están en el atelier del diseñador Olivier Rousteing. “Northie, conozco a Olivier desde antes de que fueras un bebé. Y le dio a papá este vestido azul que papá quería para mí. Era mi cumpleaños el año antes de que nacieras y me puse el vestido, me quedé embarazada y te metiste en mi barriga la noche que me puse ese vestido. Entonces, Olivier podría tener algo que ver con la razón por la que estás en este planeta ”, le contó a la niña frente ante a las cámaras.

Beyoncé y Jay-Z

Beyoncé y Jay-Z tienen tres hijos, e Blue Ivy es la mayor de ellos

Fue en los MTV Video Music Awards de 2011 que Beyoncé anunció que iba a ser mamá junto a JAY-Z. “¡Tengo una sorpresa!”, dijo la cantante en la alfombra roja mientras se tocaba su pancita. Meses después, fue el rapero y flamante papá quién anunció el nacimiento de la pequeña Blue Ivy a través de una canción. “La cosa más hermosa de este mundo es la niña de papá/ Aún no sabes qué es el botín, pero fuiste hecha en París”, dice en parte de las estrofas de “Glory”; revelando la ciudad y el momento donde la niña había sido concebida. A su vez, el tema deja entrever que la pareja había perdido un embarazo en el pasado. “La última vez la pérdida fue tan trágica, temimos que desaparecerías, pero no bebé, eres mágica”, dice con un sonido de llanto de bebé al final de la canción.

Melanie Griffith y Don Johnson

Melanie Griffith con su hija Dakota Johnson y Don Johnson Archivo

Cuando Dakota Johnson presentó Saturday Night Live en 2015 hizo un comentario que dejó a todos, inclusive a sus padres, atónitos. “Es realmente increíble que esté en este escenario ahora mismo, porque en diciembre de 1988 mi madre estuvo en este mismo lugar y presentó SNL. Justo después del espectáculo, mi padre se arrodilló y le propuso matrimonio por segunda vez, y exactamente nueve meses después nací. Así que debí ser concebida esa noche después del espectáculo o tal vez incluso durante el espectáculo ”, dijo en su monólogo la hija de Melanie Griffith y Don Johnson. “¿No es así, chicos?”, le preguntó la actriz de 50 sombras de Grey a sus padres que miraban avergonzados desde la tribuna. “Así es”, respondió la protagonista de Secretaria ejecutiva mientras el galán de Hollywood se cubría la cara.