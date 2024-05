La dura experiencia de Anya Taylor-Joy en el rodaje de Furiosa: “Todo lo que pensé que iba a ser fácil, fue difícil”

Escuchar

En el año 2015, el director George Miller estrenó Mad Max: Fury Road, y con ese film regaló una bocanada de aire fresco a Hollywood. El veterano realizador, lejos de las modas, llevó adelante una película muy personal, que respiraba una libertad que parecía perdida. El largometraje se convirtió en un éxito absoluto, y Miller recibió luz verde para filmar una precuela, centrada en Furiosa (interpretada por Charlize Theron). De ese modo, la nueva aventura transcurre durante la juventud de esa guerrera, y es la actriz Anya Taylor-Joy la elegida para retratarla. En una entrevista, la actriz reveló qué fue lo más difícil a la hora de componer a este personaje atípico, en el marco de un rodaje más atípico aún.

Taylor-Joy habló con The New York Times , y la sorpresa fue mayor cuando contó que su papel tuvo no más que treinta líneas de diálogo, una cifra muy baja para la protagonista de un film que dura dos horas y media. Claro que ese dato habla de la importancia que Miller le da a la imagen en movimiento, más que a los soliloquios de sus protagonistas. Taylor-Joy detalló que no pronunció ninguna línea de diálogo durante varios meses de filmación, y apuntó: “Jamás estuve tan sola como cuando hice esa película. No quiero entrar en detalle, pero todo lo que pensé que iba a ser fácil, fue difícil”. Cuando le preguntaron qué fue lo más complejo de hacer en esa película, ella respondió: “Próxima pregunta, perdón. Volvamos a hablar de esto en veinte años”.

Anya Taylor-Joy en una presentación de Furiosa Fernando Llano - AP

Según adelantó la actriz, el personaje de Furiosa protagoniza momentos de enorme violencia en pantalla, y en esa línea comentó: “Ante todo quiero destacar que amo a George y que si tenés que hacer un trabajo como este, vas a querer estar en las manos de George Miller. Pero él tenía una idea muy, muy estricta sobre cómo debía lucir la cara de guerra de Furiosa, y eso deja a la vista solo mis ojos durante una buena parte de la película. Había mucho de “boca cerrada, nada de emociones, hablá a través de tus ojos”. Así que eso era todo”.

Más adelante, Anya se refirió a la explosiva personalidad de su guerrera, y explicó: “Todos somos animales, y simplemente hay un punto en el que hacemos “click”. Hay solo un grito en la película, y no te estoy haciendo un chiste cuando te digo que peleé durante tres meses hasta lograrlo. Con George, los partidos son largos”.

Su deseo de trabajar en Argentina

Anya Taylor-Joy Fernando Llano - AP

Anya Taylor-Joy, cuya ascendencia argentina es bien conocida, ha demostrado en múltiples ocasiones su dominio del español, lo que ha generado una ola de entusiasmo entre sus fans de habla hispana. Con sus conocidas habilidades lingüísticas, la intérprete parece estar lista así para conquistar nuevos territorios y cautivar a una audiencia aún más amplia.

En una conferencia de prensa en México con motivo del estreno de Furiosa, la nueva película de la saga Mad Max, la intérprete expresó su entusiasmo por explorar proyectos en español y manifestó su deseo de colaborar con talentos de la industria del cine en habla hispana. Al ser consultada sobre esta posibilidad, dijo: “Estoy esperando, por favor. Me gustaría hacer una película argentina, una película española, cualquiera. Quiero hablar en mi lengua”.

Anya Taylor Joy FREDERIC J. BROWN - AFP

Cuando también le preguntaron si aspiraría a trabajar con directores mexicanos de la talla de Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu o Alfonso Cuarón, Taylor-Joy no lo dudó: “Con los tres me gustaría. Me encanta trabajar”, señaló.

Un periodista quiso saber entonces con qué artista de su tierra de origen le gustaría colaborar. “Y de la Argentina, ¿Con Darín?”, consultó el cronista. Con notable entusiasmo y una amplia sonrisa, la protagonista de Gambito de dama respondió a ello en español: “Totalmente”, expresó.

