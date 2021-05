Turco García, sobre la muerte de Maradona: “sabía que lo dejaron morir”

Amigo íntimo de Diego Armando Maradona durante muchos años, el Turco García opinó sobre las recientes conclusiones de la junta médica sobre la muerte del Diez. “No me sorprende nada. Sabía que a Diego lo dejaron morir. O lo mataron, no sé cómo está bien dicho. No creo que lo quisieran matar, es duro pero es una forma de decir. No lo cuidaron como deberían haberlo cuidado, no tuvo ambulancia ni respirador ni la pastilla del corazón. No sé quién le daba la medicación. Cuando se fue del fútbol y de la gente que lo quería, empezó a ser otra persona. Para Diego el fútbol era todo. El entorno arruinó a Diego; no les servía un Diego sano que pudiera expresarse. No lo cuidaron. Hay responsables y ojalá que caiga quien tiene que caer y no un perejil”, reflexiono el Turco en Hay que ver, en El Nueve.

El Turco García comparó su adicción a las drogas con la experiencia de Diego Maradona. “Cuando decidí dejar las drogas dije ‘basta’. Dejé el teléfono y no vi a nadie por un mes. Le quiero decir a los chicos que no prueben las drogas porque te manda al descenso, perdés la dignidad. Me pasó a mí. Estaba más contento cuando iba a boludear con eso que compartiendo un día hermoso en familia. Eso te lleva a la locura. Quizá Diego no pudo o no quiso. A muchos no les servía un Diego sano”.

El exparticipante de MasterChef Celebrity también contó que le sugirió a Maradona que siguiera su ejemplo y dejara las drogas. “Estuve distanciado de él durante dos años porque para salir de la droga tuve que dejar todo. Le dije lo que podía hacer y me contestó: ‘¡¿qué sos, Juan Pablo II?!’. Me distancié de Diego por un tiempo por las drogas. A mí me ayudó el entorno, a Diego no”.

