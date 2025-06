Un arresto y un pedido estremecedor: por qué la separación del actor Scott Wolf acapara la atención de los medios

A fines de los años 90, Scott Wolf saltó a la fama gracias al programa Party Of Five, en el que compartía elenco con Neve Campbell, Matthew Fox, Lacey Chabert y Jennifer Love Hewitt. Y si bien durante las siguientes décadas siguió vinculado al mundo del espectáculo, participando de otras series televisivas y películas más o menos exitosas, esta semana su nombre volvió a trepar a las máximas posiciones de los portales de los Estados Unidos. El motivo por el que volvió a estar en boca de todos no fue un hecho artístico: el actor protagoniza el divorcio más escandaloso del año.

Wolf conoció a Kelley Limp en 2002, a dos años de que dejara de emitirse la serie que lo convirtió en una de las grandes promesas de Hollywood. Se casaron dos años después y con el tiempo recibieron a sus tres hijos, Jackson, de 16 años, Miller, de 12, y Lucy, de 11. Pero, después de 21 años de matrimonio, recientemente decidieron separarse.

Tres días antes de anunciar públicamente la ruptura, el actor de 57 años compartió un video críptico con consejos para superar momentos difíciles. La publicación de Instagram no incluía pie de foto, pero incluía fragmentos de imágenes espirituales y una voz en off que brinda consejos de autoayuda. “Tu punto más bajo es la puerta a tu yo superior. Porque cuando el corazón se rompe, algo mucho más profundo está ocurriendo que una simple desgracia. A menudo no nos damos cuenta del valor de la oscuridad hasta que desaparece. Porque solo en ausencia de luz aprendemos a convertirnos en luz. La mente humana busca consuelo, pero el alma anhela un cambio. Anhela crecer, no quedarse igual”, se escuchaba decir al narrador.

“Como ya he dicho, el sentido de la vida es simplemente estar vivo. Y, sin embargo, nos resistimos a las mismas corrientes que nos llevan a una conciencia más profunda de esa vitalidad. No estás aquí para perseguir la felicidad como un perro que persigue su cola. La felicidad es una consecuencia de la plenitud. La plenitud requiere oscuridad y luz constantes. Tristeza y alegría. Romper y reconstruir. Así que, cuando duela, deja que duela. No huyas. Sé consciente de esa tristeza. Escúchala. Y cuando finalmente te levantes de ella, te darás cuenta de que la alegría nunca estuvo en el resultado, sino en la transformación”, continuaba relatando el orador.

Y concluía: “Alimenta el alma, no el ego. Elige la evolución en lugar de la huida. Y la luz que buscas ya no será algo que puedas encontrar. Será algo que eres”. Aunque seguramente no era su intención, con este mensaje cargado de lugares comunes, el actor generó mucha más incertidumbre que certezas entre sus seguidores.

La explicación llegó dos semanas después, cuando la madre de sus hijos recurrió a su propia cuenta de Instagram para revelar que ella y Wolf estaban en pleno proceso de divorcio.

“ Con gran pesar, Scott y yo avanzamos con la disolución de nuestro matrimonio ”, escribió. “Este ha sido un camino largo y tranquilo para mí, basado en la esperanza, la paciencia y el cuidado de nuestros hijos. Si bien no hablaré públicamente sobre los detalles, me siento tranquila al saber que he hecho todo lo posible para recorrer este camino con integridad y compasión”, escribió.

“Scott Wolf es uno de los mejores padres que he conocido y una de las mejores parejas con las que una mujer podría tener el privilegio de compartir la vida. Es amable, atento, divertido y de un espíritu hermoso. Ambos anhelamos una vida extraordinaria centrada en los hijos más extraordinarios. Mi prioridad siempre ha sido su bienestar y mi propia sanación. Eso nunca cambiará ”, continuó.

Y concluyó: “Estoy entrando en una etapa de paz, libertad y protección, con gracia. Gracias a los muchos amigos, familiares y profesionales que me han brindado un espacio con cariño. Por favor, respeten nuestra privacidad durante este tiempo. Que todos recordemos: la sanación no es ruidosa. Es sagrada ”.

Luego, el propio Wolf hizo llegar a los medios una declaración al respecto: “ Después de 21 años de matrimonio, tomé la decisión más difícil de mi vida y solicité el divorcio de mi esposa Kelley . Nuestros hijos siempre han sido y siguen siendo el amor de nuestras vidas y nuestra prioridad absoluta, así que les pido amablemente que nos respeten mientras los acompañamos en esta nueva etapa”.

Pero la situación más alarmante ocurrió este viernes 13 de junio, y curiosamente, quedó registrada en un video que la expareja del actor subió a sus redes sociales. Allí se puede ver a Limp siendo detenida por agentes policiales en su propia casa.

“¡Dios mío! ¡No! ¡Dios mío, esto no está pasando!”, se escucha decir a la mujer en el video, que en gran parte muestra una pantalla negra. Al final del clip, Limp aparece en escena junto a dos agentes.

En el video se la escucha decir que va ir “por sus propios medios” y se oye de fondo lo que parece ser el sonido de unas esposas al cerrarse. “ ¡Esto es vergonzoso, señores! ¡Miren esto! Miren a esta mujer, esto es vergonzoso. Avergüéncense, avergüéncense, señores ”. El video termina con una breve aparición de Limp con dos policías detrás de ella.

También se escucha a uno de los oficiales explicándole que no va a ir a la cárcel y que le conseguirán ayuda. “Sé lo que hago, ya lo he hecho. Este es mi trabajo”, le responde la mujer de 48 años. Y el oficial le indica que “ha hecho algunos comentarios a su padre y a otras personas que son preocupantes”, y que por eso deben “asegurarse de que esté bien”.

Minutos después, People publicó un comunicado de la Oficina de Información Pública de Utah en el que se explica que los agentes fueron enviados “esta mañana temprano” al Sundance Resort en el que se encontraba Limp “por un informe de una mujer que necesitaba ayuda”.

“Al hablar con la mujer, nuestros agentes se enteraron de que había hecho comentarios preocupantes a un familiar y a otras personas. Por ello, la trasladaron a un hospital local ”, informaron las autoridades.

Con respecto a la el ruido de esposas que se escucha en el video, indicaron: “Normalmente, cuando trasladamos a alguien en nuestras patrullas, se le colocan precintos en las manos debidamente ajustadas, tanto para su protección como para la nuestra como agentes del orden. Así que eso fue lo que ocurrió hoy: le colocaron precintos, la subieron a un vehículo y nuestros agentes la trasladaron a un hospital ”.

El desgarrador mensaje de Kelley Limp luego de su detención instagram.com/kelleywolf/

Poco después de publicar su Instagram Live, Kelley compartió en Instagram una foto de sus pertenencias y acompañó la imagen con un alarmante texto. “Esto es horrible. Me han secuestrado contra mi voluntad. ¡Por favor, cuiden a mis hijos! ”. Y en otro párrafo indicó: “Además… ¡Soy feliz! Más feliz que nunca. No tengo ni idea de por qué está sucediendo esto en los Estados Unidos. Soy obediente, tranquila y respetuosa, y espero que todo esto se solucione pronto. Mientras tanto, sean amables los unos con los otros. Esta es una de las cosas más oscuras que he vivido”.