Un bikini diminuto, el mal que las unió y el precio de la fama: las actrices de los Ángeles de Charlie se juntaron 50 años después

En una industria donde la memoria suele diluirse en la velocidad de lo nuevo, el reencuentro de las protagonistas de Los Ángeles de Charlie en el marco del 50° aniversario del estreno de la serie ofreció algo más que nostalgia: permitió volver a mirar, con la perspectiva del tiempo, los claroscuros de un fenómeno cultural que redefinió el lugar de las mujeres en la televisión.

Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd en el encuentro especial por el 50° aniversario del estreno de Los Ángeles de Charlie VALERIE MACON - AFP

El encuentro tuvo lugar en el PaleyFest LA y estuvo organizado por el Paley Center for Media en el Dolby Theatre de Hollywood. Allí, ante una audiencia multitudinaria, Cheryl Ladd, Jaclyn Smith y Kate Jackson, entre risas y confesiones, entrelazaron anécdotas de rodaje con reflexiones sobre una época en la que la televisión comenzaba a ensayar nuevas formas de representación femenina.

Uno de los momentos más reveladores lo protagonizó Ladd, quien evocó con humor una tensión persistente con el productor Aaron Spelling. “Me llamaba problemática”, recordó, al explicar que el creador de la serie insistía en que apareciera con frecuencia en bikini. “Tenía que usarlo tan a menudo que empezaba a hartarme”, dijo, dejando entrever la incomodidad que generaban ciertas exigencias estéticas en la lógica televisiva de los años 70.

Smith, Ladd y Jackson en un capítulo de la segunda temporada

La actriz relató entonces un episodio que, con el paso del tiempo, adquiere un tono casi simbólico. En un gesto de rebeldía, decidió presentarse en el set con “el bikini más pequeño que jamás se haya visto en televisión”, una provocación que no solo desafiaba los límites de la censura de la cadena ABC, sino también la mirada dominante sobre los cuerpos femeninos. La reacción de Spelling no tardó en llegar: la calificó de “alborotadora” y dejó en claro que aquello no volvería a repetirse. Ladd acató, pero con una consecuencia concreta: desde entonces, comenzó a elegir vestuarios con los que se sentía cómoda. “Dejé claro mi punto”, resumió.

Smith, con una mezcla de ironía y complicidad, aportó un dato que no pasó inadvertido: “Y nuestros índices de audiencia subieron”. La frase, breve pero contundente, parece condensar una tensión persistente en la industria del entretenimiento: la relación entre la autonomía de las actrices y las lógicas comerciales.

Jacklyn Smith, la única de las actrices de la serie que participó de todas las temporadas VALERIE MACON - AFP

Más allá de estas anécdotas, también hubo tiempo para reconstruir el contexto de gestación de la serie. Fue Jackson quien detalló los orígenes de un proyecto que, en sus primeras versiones, parecía condenado al fracaso. Bajo el título de Alley Cats, la idea inicial —tres mujeres investigadoras que utilizaban látigos— había sido rechazada por las principales cadenas televisivas. “Pensé que era la peor idea que había escuchado en mi vida”, admitió la actriz.

El giro decisivo llegó cuando Jackson propuso una reformulación del concepto. Un cuadro de ángeles en la oficina de Spelling inspiró el título definitivo, mientras que un simple altavoz sobre el escritorio derivó en uno de los elementos más icónicos de la serie: la voz invisible de Charlie. Así, lo que comenzó como un proyecto descartado se transformó en un fenómeno global.

El grupo original de Los Ángeles de Charlie: Jaclyn Smith, Kate Jackson y Farrah Fawcett

“Sabía que el programa era diferente, especial y único”, afirmó Smith durante el encuentro. Su lectura no es antojadiza: en una televisión dominada por figuras masculinas, la serie proponía un cambio de paradigma. “Tres mujeres persiguiendo el peligro en lugar de ser rescatadas de él… Les dio a las mujeres permiso para ser independientes, romper estereotipos y no ser definidas por los hombres”, sostuvo.

Sin embargo, el éxito no estuvo exento de tensiones internas. La salida de Farrah Fawcett tras la primera temporada —convertida ya en una estrella internacional— generó conflictos legales y un impacto emocional en el elenco. “Me sentí triste y confundida”, recordó Smith, aludiendo a las presiones que rodearon aquella decisión. Fawcett, fallecida en 2009, permanece, según sus compañeras, “en la memoria colectiva”.

Jaclyn Smith, Kate Jackson, Cheryl Ladd y Farrah Fawceth

El ingreso de Ladd como Kris Munroe, hermana del personaje de Fawcett, fue una solución narrativa que terminó consolidándose con naturalidad. “Entró enseguida y no perdió el ritmo”, destacó Jackson. La propia Ladd, reticente en un principio a ocupar un lugar tan cargado de expectativas, terminó aceptando la propuesta bajo la premisa de integrarse a una “familia” ya establecida.

Después de la tercera temporada, Jackson abandonó la serie y fue reemplazada por Shelley Hack primero, y luego por Tanya Roberts, fallecida en 2021. El paso del tiempo también permitió abordar aspectos menos visibles de la industria. Jackson sorprendió al revelar que, a pesar del enorme éxito comercial de la serie, los beneficios económicos recibidos a lo largo de las décadas fueron prácticamente nulos. “En el año 2000, recibí un cheque de unos ochenta dólares por la comercialización desde el inicio hasta la actualidad”, ironizó, en una crítica implícita a las estructuras de distribución de ingresos en Hollywood.

“Al principio, las autoridades pensaban que era una casualidad, que no iba a tener éxito a largo plazo”, reveló Smith. Y agregó: “Creían que con mujeres en papeles protagónicos no iba a funcionar. Una vez que nos mantuvimos entre los 10 programas más vistos, empezaron a creer en nosotras”.

La serie Los Ángeles de Charlie comenzó a emitirse en 1976 por la cadena ABC.

El diálogo adquirió un tono más íntimo cuando las actrices compartieron experiencias personales vinculadas a la salud. Ladd reveló que se encuentra en recuperación de un cáncer de mama, una enfermedad que también atravesaron Smith y Jackson. “Siempre es un shock… El mío era una forma agresiva”, explicó, al tiempo que destacó el acompañamiento de su entorno.

Cheryl Ladd reveló que se está recuprando de un cáncer de mama KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Smith, por su parte, subrayó el valor de la red afectiva: “El poder de las amigas”. Recordó que, al enterarse del diagnóstico de Ladd, le envió sus propias pelucas, en un gesto que condensa la solidaridad construida a lo largo de décadas.

Smith relató que también estuvo al lado de Jackson cuando ella recibió tratamiento contra el cáncer de mama, y la actriz que interpretó a Sabrina Duncan en la serie aprovechó la ocasión para insistir en la importancia de la detección temprana: “No hay que tener miedo a hacerse una mamografía. Si se detecta a tiempo, probablemente no habrá ningún problema”.

El encuentro no eludió, tampoco, las oportunidades resignadas en nombre del compromiso con la serie. Jackson debió abandonar el proyecto de Kramer versus Kramer, mientras que Smith rechazó la posibilidad de convertirse en “chica Bond”. “Las cosas pasan por algo”, reflexionaron.

Tanya Roberts junto a Jaclyn Smith y Cheryl Ladd IMDB.com

Hoy, a medio siglo de su estreno, Los Ángeles de Charlie se revisita no solo como un producto emblemático de su tiempo, sino también como un punto de inflexión en la representación televisiva. Entre tensiones, decisiones personales y transformaciones culturales, la serie dejó una huella que excede largamente la pantalla.

En ese cruce entre pasado y porvenir, las protagonistas también delinearon sus próximos pasos. Smith anticipó que en septiembre publicará sus memorias, tituladas Conocí a un chico llamado Charlie, donde repasará no solo su experiencia en Los Ángeles de Charlie, sino también aspectos más íntimos de su vida familiar. Cheryl Ladd, en tanto, se mantiene activa en la pantalla con una presencia sostenida en películas navideñas, un registro que —según deslizó con humor— disfruta especialmente.

Después de haber permanecido durante décadas alejada de los medios, Kate Jackson aseguró que está lista para volver VALERIE MACON - AFP

Distinto ha sido el recorrido de Kate Jackson, quien en las últimas dos décadas optó por alejarse de la actuación para dedicarse de lleno a la crianza de su hijo. “Dirigía, volvía a casa y mi hijo era muy pequeño. Me di cuenta de que no podía ser buena directora y buena madre a la vez”, recordó. La decisión, lejos de ser vivida como una renuncia, aparece hoy resignificada: “Me alegro de haberlo hecho”. Sin embargo, el cierre del panel dejó una novedad que despertó entusiasmo entre los presentes y funciona, acaso, como una síntesis del espíritu que aún las define: “Estoy lista para volver”.