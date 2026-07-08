Margaret Qualley y Jack Antonoff se separaron tras tres años de matrimonio: “Están resolviendo las cosas”

La historia de amor entre Margaret Qualley y Jack Antonoff parecía sacada de un guion cinematográfico. Se conocieron en 2021, se comprometieron poco después y, en agosto de 2023, dieron el “sí” en una exclusiva ceremonia en Nueva Jersey. Sin embargo, a semanas de cumplir su tercer aniversario de casados, la pareja decidió poner punto final a su relación.

Si bien hasta el momento ninguno de los protagonistas se pronunció públicamente al respecto, fuentes cercanas a la pareja le confirmaron la noticia a la revista People. Mientras todos coinciden en que la relación fue “complicada” desde un principio, un testigo asegura que desde hace meses el matrimonio atraviesa un momento “inestable”. “Discuten mucho, y entre la carrera de ella y que él esté constantemente de gira o trabajando hasta tarde en el estudio, ha sido difícil”, explicó. Otro allegado dijo que ambos están “resolviendo las cosas”.

Margaret Qualley y Jack Antonoff en los MTV Video Music Awards de 2024 DIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La ruptura entre la actriz y el músico trascendió públicamente pocos días después de que Antonoff asistiera a la boda de su amiga Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York. El líder de Bleachers estuvo acompañado por su hermana, la diseñadora Rachel Antonoff, en lugar de su esposa; lo que despertó algunas sospechas sobre su estado sentimental.

Otro hecho que encendió todas las alarmas fue que Qualley borró de su Instagram las fotos de su boda que había compartido en marzo para celebrar el lanzamiento del nuevo sencillo de Bleachers, “Dirty wedding dress”; en el que Antonoff cantaba sobre su enlace.

Actualmente, ambos se encuentran enfocados en sus respectivos proyectos profesionales. Antonoff continúa con la gira Bleachers Forever, mientras que Qualley trabaja en la preproducción de Possession, una próxima película de terror.

Un amor de película

Los primeros rumores de romance surgieron en agosto de 2021, cuando la actriz de 31 años y el músico y productor de 42 fueron fotografiados besándose durante una cita en Brooklyn. Meses después hicieron su primera aparición pública al asistir juntos a un almuerzo de los AFI Awards por Las cosas por limpiar, la exitosa miniserie protagonizada por Qualley para Netflix.

En marzo de 2022 oficializaron su relación en Instagram y, apenas dos meses más tarde, trascendió que estaban comprometidos. La propuesta de casamiento fue muy romántica y tuvo lugar durante un viaje a París; no sin antes llamar a su hermana Rainey para pedirle su bendición. “Volví y pude notar que me veía raro porque ella me miró como si algo estuviera mal, y creo que fue porque había empezado a sudar. Y todo lo que hago son bromas, así que cuando me pongo serio, creo que es un poco impactante”, reveló sobre aquel momento tan especial en una entrevista con The Howard Stern Show, realizada en abril de este año.

Según fuentes cercanas a la pareja, Qualley y Antonoff vienen atravesando una crisis desde hace meses Jordan Strauss - Invision

Antonoff dijo que supo que se casaría con Qualley desde el “segundo” en que se conocieron en una fiesta en 2021. “La vi y fue como una maldita película de Hallmark que no parece creíble. Cuando la conocí, empecé a imaginar cosas que ni siquiera había imaginado, como el matrimonio”, confesó en el ciclo televisivo. La boda llegó en agosto de 2023 con una celebración en Nueva Jersey que reunió a varias figuras de Hollywood y de la industria musical, entre ellas Taylor Swift, Channing Tatum, Zoë Kravitz, Cara Delevingne y Lana Del Rey.

Pese a estar acostumbrado a actuar frente a miles de personas, la ceremonia lo puso inesperadamente nervioso. “Alguien me dijo que cuando mueres y cuando te casas es la única vez que todas las personas que amas están en una misma sala (...) En cuanto empezó, todo mi cuerpo se mojó”, recordó en Late Night with Seth Meyers sobre aquella ceremonia en la que los tortolitos intercambiaron anillos y promesas de amor eterno. “Busco hacer chistes, pero fue realmente muy hermoso”, agregó.

La actriz y el músico durante sus vacaciones en Hawái en noviembre de 2025 Backgrid/The Grosby Group

“Estoy tan feliz de haber encontrado a mi persona. Y es real. Es increíble. Es la mejor sensación del mundo”, dijo por su parte la hija de Andie MacDowell en diálogo con Harper’s Bazaar mientras remarcaba como esta relación transformó por completo su manera de vivir y de pensar el futuro. “Hasta aproximadamente un mes antes de conocer a Jack, nunca tuve ningún mueble. Siempre tenía esos pequeños apartamentos y me mudaba de un lugar a otro con un colchón en el suelo y una lámpara de Ikea. Usaba el sótano de mi hermana en L.A. como lugar para guardar mis cosas. Pero no invertía en esa parte de mi vida. Nunca hice un hogar en absoluto. No me importaba; me importaban las películas... Ahora es realmente emocionante estar haciendo un hogar y tener algo por lo que preocuparme”, reveló enamorada quién por ese entonces imaginaba compartir toda su vida con él. “Solo quiero hacer todo con Jack. Algún día quiero tener hijos, y quiero seguir haciendo películas”, expresó.

Su historia de amor incluso inspiró una canción. En 2023, Lana Del Rey lanzó “Margaret”, un tema dedicado a Qualley que contó con la participación de Bleachers. “Conoció a Margaret en una azotea, ella vestía de blanco, y él estaba como: ‘Podría estar en problemas’, tenía destellos de la buena vida”, dice parte de la letra.

Un año más tarde, la cantante explicó cuánto la había marcado la relación de sus amigos. “Estoy agradecida por Jack, por el ejemplo que me dio en su matrimonio con Margaret. Vi la forma en que la miraba cuando la conoció y él es una gran razón por la que esperé tanto para casarme y por la que conocí a mi increíble esposo”, confesó la cantante.