Esta semana, la polémica parece no conocer de límites ni fronteras. Mientras Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Luis Petri se encontraban reunidos con Javier Milei para negociar su apoyo al candidato de cara al balotaje presidencial, las redes estallaban en contra de Victoria Villarruel, postulante a vicepresidenta de La Libertad Avanza. Sus detractores no eran opositores políticos, eran fanáticos de una serie de artistas, entre ellos BTS, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Abel Pintos, Lali Espósito, Duki y Tini Stoessel. ¿El motivo? Algunos mensajes que la postulante a vicepresidente había volcado en su cuenta de Twitter sobre aquellos músicos algunos años atrás.

Los primeros en reaccionar, de manera conjunta, fueron los seguidores de BTS, la banda a la que Villarruel comparó con una “enfermedad de transmisión sexual”. “El mensaje que transmite BTS es siempre el respeto hacia todos y uno mismo. Por ende, las fanbases argentinas REPUDIAMOS los dichos de odio y xenofobia hacia la imagen de BTS pronunciados por la candidata Victoria Villarruel ”, expresaron en un comunicado que dieron a conocer en X. E indicaron: “No esperamos las disculpas correspondientes, debido a sus recientes respuestas. Dada la situación actual, pedimos a la ARMY [el nombre con el que conoce a los fans de la banda de k-pop] que por favor denuncien los tuits que contiene estos dichos repudiables. Pedimos no caer y responder en las provocaciones que estas incitan”.

Ese mismo miércoles por la madrugada en el que se revivieron viejos mensajes de Villarruel, también volvió a salir a la luz uno de Milei. “Estoy en Miami y las pendejas pelotudas del concierto no dejan dormir. Progresistas de mierda”, escribió el economista, y arrobó a la cantante estadounidense Taylor Swift. Esa, quizá, haya sido la gota que colmó el vaso para los fanáticos de la intérprete que, este jueves, decidieron pronunciarse sobre su candidatura.

“ A pocos días del primer recital de Taylor Swift en Argentina, como fandom nos vemos en la necesidad de hablar sobre las próximas elecciones argentinas y el futuro del país. Como dijo Taylor: tenemos la necesidad de estar en el lado correcto de la historia ”, explican, a modo de explicación, en un mensaje en que comparten un extenso texto repasando lo ocurrido y en el que anuncian los pasos a seguir.

A pocos días del primer recital de @taylorswift13 en Argentina, como fandom nos vemos en la necesidad de hablar sobre las próximas elecciones argentinas y el futuro del país.

Como dijo Taylor: tenemos la necesidad de estar en el lado correcto de la historia. #SwiftiesAgainstLLA pic.twitter.com/pDMONpqU1n — Swifties Contra LLA (@swiftAgainstLLA) October 26, 2023

El comunicado

A pocos días de los tan esperados recitales de Taylor Swift en Argentina, el futuro de nuestro país va a estar en disputa: el 19 de noviembre será el balotaje para elegir al próximo presidente de Argentina.

Uno de los candidatos, Javier Milei, líder del partido mal llamado liberal, es en realidad el representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos todos los derechos adquiridos. ¿Por qué esto nos tiene que llamar como fandom? Porque Milei es Trump, y porque no podemos no dar batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país .

En el documental de Netflix, Miss Americana, Taylor Swift habla de “la necesidad de estar en el lado correcto de la historia” al dar su posición en las próximas elecciones en los Estados Unidos. Nosotros, como comunidad, tenemos que enfrentar esa misma necesidad.

El partido de La Libertad Avanza tiene dentro de su plataforma electoral propuestas como la privatización de la salud y la educación, la libre tenencia de armas y realizar un referéndum sobre la última Ley de Intervención Voluntaria del Embarazo. Por su parte, en diversas entrevistas los candidatos del partido hablan de “excesos” al referirse a las muertes, torturas y desapariciones llevadas a cabo por el Estado en la última dictadura militar, consideran que el matrimonio igualitario es innecesario, dicen que el feminismo es una mentira, que la brecha salarial por género en el mercado laboral no existe y consideran que habría que habilitar la venta de órganos o incluso de niños, entre otras cosas.

¿Ahora que van a decir las chicas feministas? Los dos famosos que más ganan son mujeres. Aún no las he visto comparar con el hombre que menos gana. Tampoco las he visto pedir que las destruyan a impuestos para que les suban los ingresos a los hombres menos dichosos. ¿Asimetría? pic.twitter.com/MqtbKCgu4n — Javier Milei (@JMilei) July 14, 2019

Al dar la primera opinión política en su carrera, Taylor dice: “Siempre he emitido y siempre emitiré mi voto en función de qué candidato protegerá y luchará por los derechos humanos que creo que todos merecemos en este país. Creo en la lucha por los derechos LGBTQ y que cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual o el género está mal. Creo que el racismo sistémico que todavía vemos en este país hacia las personas de color es aterrador, repugnante y frecuente. (...) No puedo votar por alguien que no esté dispuesto a luchar por la dignidad de TODOS los estadounidenses, sin importar su color de piel, género o a quién amen. Votó en contra de la igualdad salarial para las mujeres. Votó en contra de la Reautorización de la Ley de Violencia contra la Mujer, que intenta proteger a las mujeres de la violencia doméstica, al acecho y la violación en citas. Ella [la candidata republicana de Tennessee, Marsha Blackburn] cree que las empresas tiene derecho a negar servicios a parejas homosexuales. También cree que no deberían tener derecho a casarse. Estos son mis valores de Tennessee”.

Siguiendo su legado, y ante el peligro que representa el candidato Javier Milei, principalmente para las mujeres y diversidades, el 19 de noviembre NO los vamos a votar. Y como dijo Taylor, ¡Salud a la resistencia!

