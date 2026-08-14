Un ícono del cine de los 90: qué es de la vida de Bridget Fonda y por qué tuvo un cambio radical en su carrera

Integrante de una de las dinastías más famosas de Hollywood, Bridget Fonda fue una de las actrices icónicas de los 90 y se ganó un lugar destacado dentro de la industria del cine gracias a su particular carisma. Sin embargo, a principios de la década del 2000 y como consecuencia de un grave accidente automovilístico, abandonó por completo su carrera y decidió enfocarse en formar una familia con Danny Elfman, uno de los compositores más emblemáticos de la pantalla grande. Hoy, la actriz tiene 62 años y, si bien es poco lo que se sabe de su presente, volvió a ser noticia luego de ser fotografiada en la vía pública.

Bridget Fonda alcanzó gran popularidad como actriz en los 90

En 2022, Fonda reapareció en los medios y se transformó en tendencia en las redes. La actriz fue captada por los paparazzi mientras paseaba por Los Ángeles. Según publicó en ese momento el diario Daily Mail, primero la vieron junto a su hijo, de entonces 17 años, en una Land Rover plateada y luego realizó algunas compras. Estaba vestida de manera casual, con las llaves en las manos y una pequeña cartera azul. Junto a ella también estaba su perro. Su imagen resultó para muchos irreconocible.

Bridget Fonda, captada por los fotógrafos mientras paseaba por Los Ángeles en el 2022 Daily Mail

Ahora, la protagonista de Un plan simple y Jackie Brown volvió a las páginas del diario inglés con una nueva serie de fotos y un dato que llamó la atención: en el último tiempo atravesó una drástica pérdida de peso. Según informó el medio, la artista habría perdido alrededor de 45 kilos durante el último año. En las fotos, se la ve con una musculosa clara, un pantalón negro amplio y zapatillas. Además, llevaba una cartera negra cruzada, su pelo plateado sostenido en un rodete y una sonrisa en el rostro.

Sobre su futuro laboral, el diario inglés asegura que Fonda estaría considerando volver a la actuación. En marzo pasado, una persona cercana a la actriz habló del tema con la revista Star. “Tiene un talento increíble, así que no será difícil para ella conseguir trabajo”, explicó.

Una familia de estrellas y una carrera que terminó demasiado pronto

Bridget Fonda en la película The Whole Shebang, de 2001

Bridget Fonda nació el 27 de enero de 1964 en Los Ángeles y creció rodeada por una de las familias más reconocidas de Hollywood. Es hija del actor Peter Fonda, nieta de Henry Fonda y sobrina de Jane Fonda, tres figuras fundamentales del cine norteamericano. Sin embargo, a diferencia de ellos, nunca pareció sentirse cómoda con la exposición que acompañaba a la fama.

Su vínculo con el cine comenzó mucho antes de convertirse en una estrella. A los cinco años tuvo un pequeño papel en Busco mi camino (1969), la película protagonizada por su padre junto a Jack Nicholson y Dennis Hopper. A fines de los 80 apareció en You Can’t Hurry Love (1988) y Scandal (1989) y comenzó a destacarse. En 1990, Francis Ford Coppola la convocó para El Padrino III, donde interpretó a Grace Hamilton, una periodista y fotógrafa. Ese papel consolidó su lugar en una industria en la que ya había comenzado a ser considerada una de las jóvenes actrices más prometedoras.

Durante los años 90, Fonda construyó una filmografía diversa que combinó dramas, thrillers, comedias y películas de acción. En 1992 protagonizó junto a Jennifer Jason Leigh Mujer soltera busca, uno de los grandes éxitos de su carrera, y dos años después compartió cartel con Nicolas Cage en La lotería del amor. En 1997 llegó uno de sus papeles más recordados: interpretó a Melanie Ralston en Jackie Brown, la película de Quentin Tarantino protagonizada por Pam Grier, Samuel L. Jackson y Robert De Niro. Después participó en Un plan simple (1998), El cocodrilo (1999) y El beso del dragón (2001), con Jet Li.

Danny Elfman y Bridget Fonda en una postal del 2023 Kevin Winter

Pese a su gran éxito, su carrera terminó de manera abrupta. En 2003, poco después de casarse con Danny Elfman, sufrió un grave accidente automovilístico cuando su vehículo volcó bajo una intensa lluvia. El impacto le provocó fracturas en dos vértebras y, después de ese episodio, comenzó a alejarse de Hollywood.

Con la llegada de su único hijo en 2005, Fonda decidió concentrarse en su recuperación y en la maternidad. Su última participación en una producción fue Snow Queen, una película para televisión estrenada en 2002. Años después, tuvo algunas apariciones públicas aisladas, entre ellas la avant premiere de Bastardos sin gloria, de Tarantino, en 2009, a la que asistió junto a su marido. Desde entonces, Fonda mantuvo un perfil extremadamente bajo y construyó una vida alejada de los reflectores.