Reapareció Bridget Fonda a 20 años de abandonar su carrera en Hollywood

Bridget Fonda, que brilló en la industria del cine norteamericano de los años 90, reapareció en la luz pública tras 12 años y se transformó en tendencia en las redes.

La actriz fue captada por fotógrafos mientras paseaba por Los Ángeles, Estados Unidos. Según publicó Daily Mail, la exintérprete, que cumplió recientemente 58 años, paseaba por la ciudad junto a su hijo de 17 en una Land Rover plateada. Realizaba compras, vestida en forma casual, con llaves en las manos y una pequeña cartera azul, y con la compañía de su perro.

Fonda participó en 33 películas, entre ellas la aclamada obra de Quentin Tarantino Jackie Brown, de 1997 y el thriller Mujer soltera busca, de 1992. Además, anticipó en El Padrino III, donde interpretó a la periodista Grace Hamilton.

Bridget Fonda, captada por los fotógrafos mientras paseaba por Los Ángeles. Daily Mail

Casada con el compositor Danny Elfman, la artista se había retirado del espectáculo en 2002 para asentarse en Los Ángeles, una ciudad que ahora visita con regularidad. En 2020, la familia se trasladó a un rancho de Santa Bárbara. Tiene también propiedades en Encino.

Bridget forma parte de la dinastía de los Fonda en el mundo artístico. Su abuelo Henry Fonda y su padre Peter Fonda fueron reconocidos actores en la industria, al igual que su tía Jane Fonda, quien, además de actriz, ha sido escritora y mantiene un alto perfil en los medios.

Ella, en cambio, se retiró del mundo artístico en 2003, según señaló el diario El Mundo, cuando tuvo un accidente de tránsito que le provocó una lesión vertebral y que, algunos señalan, la empujó a despedirse del mundo de la actuación.

En 2009 había aparecido ante los flashes por última vez para presenciar la avant premiere de Bastardos sin gloria, otra película de Tarantino, a la que asistió junto con su esposo.

En 1992, dejó en claro en una entrevista con The New York Times que renegaba de la fama, como estilo de vida. “Hacerte conocida, hace que renuncies a tu vida. Tu patrón de crecimiento se altera, porque todo lo que haces se magnifica y se analiza. Por eso no me gustan las ruedas de prensa. No me gusta la forma en que los periodistas hacen las preguntas, no hay ningún intento de ocultar sus intenciones. Es realmente perverso”, había manifestado.