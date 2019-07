Una bailarina denunció que fue violada por Miguel Ángel Cherutti

El humorista, de 62 años, fue acusado por Melissa Brikman de haber abusado de ella 2003, en El Calafate Crédito: Gerardo Viercovich

Una bailarina denunció ayer que, en 2003, fue violada por el capocómico Miguel Ángel Cherutti en un hotel de El Calafate, en Santa Cruz, donde habían ido a hacer unas presentaciones artísticas.

Así lo informaron a LA NACIÓN fuentes policiales. La denuncia fue hecha ayer en la comisaría 3a. de San Isidro por la bailarina Melissa Judith Brikman, nacida en Israel hace 35 años.

Cuando ocurrieron los hechos, la denunciante tenía 18 años. Según sostuvo en la presentación, el elenco estaba hospedado en un hotel de El Calafate donde estaban en una gira.

"Una de las noches, Cherutti me pidió que fuera a su habitación para charlar el tema del pago. Pero una vez en el cuarto, me obligó a practicarle sexo oral y luego me penetró. Nunca hice la denuncia por miedo", sostuvo la denunciante en la presentación hecha en la seccional policial, situada en Rolón 2343, en Boulogne, San Isidro.

En primera persona

En diálogo con el ciclo radial El show del espectáculo, de Ulises Jaitt, Brikman dio detalles de su denuncia. "Yo estudiaba teatro, me vio Miguel Ángel Cherutti y me contrató como bailarina para un espectáculo que hacía en El Calafate de manera gratuita, a beneficio. Entonces me llevó para allá", aseguró.

"Me dice: 'Para estar segura de tu cuerpo tengo que verte en corpiño y que bailes un poco'. (.) Después me llevó a una habitación. Me hizo hacer el baile, me dijo que le encantaba como bailaba y que estaba contratada. Cuando llegamos a El Calafate, me toca la puerta en la habitación del hotel y me dice: 'Vení, que tengo que hablar algo... De la plata'. Me lleva a la habitación supuestamente para hablar de trabajo", siguió, para luego contar cómo le exigió que le practicara sexo oral.

"Me dijo: 'Te tenés que acostar conmigo si no te volvés sola'. Mi reacción fue pensar '¿Qué pasa acá? (...) Estaba por nacer el último hijo de él, tuve que tener relaciones con él, accedí por miedo, no me podía volver, no tenía plata, era la plata que él me tenía que pagar para poder volverme", indicó. Y agregó: "Desgraciadamente fue así. Me hubiese gustado tener la cabeza que tengo hoy para manejarme de otra manera. Fue una violación, yo no quería. No le dije a mis padres por miedo. Es miedo y vergüenza que te da como mujer, es abuso de poder, está lleno de eso el mundo de los artistas".

Finalmente, aseguró que su familia es "testigo de todo". "Lo cuento para que no quede impune. (...) No le quiero sacar plata a nadie, solo que se sepa la historia para que se haga justicia de esto. Seguro que se lo hizo a otras chicas. Yo quedé mal, nunca más fui a teatro, dejé de hacer lo que me gusta, dejé de cumplir el sueño de ser bailarina. Fue un casting sabana".