Una fatalidad, un reproche y un viaje fatídico: revelan los motivos por los que Daryl Hannah y John John Kennedy terminaron su romance

El romance entre John F. Kennedy Jr. y Daryl Hannah tuvo todos los condimentos necesarios para despertar el interés de todo el planeta. Ella era una de las estrellas del momento, después de haber protagonizado algunos de los films más taquilleros de los años ochenta. Él, el heredero de uno de los presidentes más queridos de los Estados Unidos y de una de las mujeres más icónicas de la alta sociedad de aquel país. Además, la continua sucesión de idas y vueltas, los rumores de terceros en discordia y la ya sabida mala relación entre la actriz y su suegra hacían que la historia sumara páginas y páginas en la prensa. Tres décadas después, aquel noviazgo sigue dando de qué hablar.

Esta semana, salió a la venta JFK Jr.: An Intimate Oral Biography, una nueva biografía del hijo de Jackie Bouvier Onassis, que, entre otros datos, echa luz sobre los dramáticos motivos por los que la relación se terminó abruptamente, en 1994.

Kennedy y Hannah se conocieron cuando eran adolescentes, porque formaban parte del mismo círculo. Ella era la hijastra de Jarrold Wexler, uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, y al igual que los Kennedy, solía veranear con su familia en la isla caribeña de Saint-Martin.

El reencuentro entre ellos se dio en 1988, en la boda de Lee Radzwill, tía de John, y Hebert Ross, que en ese momento estaba dirigiendo a la actriz en Magnolias de acero. En ese momento, él estaba de novio con la actriz Christina Haag y ella con el cantante Jackson Browne. De todos modos, la atracción entre ellos fue tan fuerte que no pudieron resistirse a vivir un amor secreto.

Todo parecía haber terminado en el verano de 1992. Él llegó a comprometerse con la modelo Julie Baker, pero terminó suspendiendo la boda cuando se enteró de que ella no se encontraba nada bien, después de haber vivido una profunda crisis con Browne, que incluyó denuncias cruzadas por violencia física.

Inmediatamente, voló a Los Ángeles para acompañarla y a partir de ahí, por un tiempo, se volvieron inseparables. Las imágenes de ellos juntos, haciendo deporte en el Central Park, cenando en los mejores restaurantes y paseando por las calles de Nueva York comenzaron a sucederse sin pausa en las principales publicaciones estadounidenses. Eran la pareja del momento y todo indicaba que estaban próximos a pasar por el altar .

John Fitzgerald Kennedy Jr. y Daryl Hanna, paseando por las calles de Nueva York en 1994

Ellos se negaban a hacer declaraciones al respecto, y los familiares de la protagonista de Splash! comenzaron a hablar por ellos. “Se quieren mucho, pero no creo que estén pensando en casarse, le dijo el tío de la actriz a People, en agosto de 1993. “Pueden hacer lo que quieran; son adultos. Pero si estuvieran pensando en formalizar la relación, me lo hubieran contado”, explicaba, a su vez, la madre de Hannah.

Quien mantuvo en todo momento un tenso silencio fue Jackie, quien ni siquiera desmintió el rumor que aseguraba que no veía con buenos ojos el romance entre su hijo y la estrella de Hollywood. En el nuevo libro, un amigo de Kennedy confirmó que el vínculo entre Hannah y su suegra era realmente complicada: “ Él me contó que había peleado con Hannah por eso. Me dijo: ‘No se lleva bien con mi madre, así que ahora vivo en el sótano de la casa de una de mis amigas ”.

El principal miedo de Jackie era que su hijo no pudiera darle a Hannah el nivel de vida al que estaba acostumbrada. En el nuevo libro, amigos de Kennedy describen a la actriz, que durante muchos años mantuvo en secreto su diagnóstico de autismo leve, como una persona “dulce” pero “necesitada”, que parecía tener dificultades para hacerle frente a una relación de alto perfil como la que mantenían. Uno de ellos, de hecho, aseguró que a la pareja le faltaba “chispa” y agregó: “ Nunca los vi mirarse a los ojos con amor. En definitiva, no estaban de acuerdo en muchas cosas ”.

Lo cierto es que, según el libro, todo se precipitó cuando Hannah se fue de viaje a Los Ángeles y dejó a su adorado perro al cuidado de su novio. En uno de los paseos del can por el Central Park, Kennedy perdió el control de mascota, que salió corriendo hacia la calle y murió tras ser atropellado por un automóvil .

Alertada sobre lo ocurrido, ella le pidió que mandara a cremar el cuerpo del can y le llevara las cenizas a Los Ángeles, para un funeral organizado especialmente por ella. Él abordó su avión privado y cumplió con el deseo de su amada, pero al llegar, ella le recriminó que el recipiente que contenía los restos no era el que ella le había pedido .

Mientras Kennedy estaba en Los Ángeles, la salud de su madre empeoró drásticamente. Cinco meses antes, le habían diagnosticado un linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático. Poco tiempo después, murió.

Esas dos muertes fueron las que desencadenaron el fin de la relación. Un amigo de Kennedy contó en el libro lo profundamente resentido que se sentía al creer que Hannah “lo había arrastrado hasta Los Ángeles para asistir al funeral de su perro cuando su madre se estaba muriendo de cáncer” .

Carole Radziwill, prima política de John, compartió, a su vez, cómo fue la cena familiar el domingo de aquella semana fatídica. “ Estaba furioso. Sentía que Hannah lo había castigado por lo ocurrido con el perro y por eso le insistió que volara en un momento tan crítico. Fue un momento terrible y un mal presagio ”, indicó.

Efectivamente, la relación entre ellos terminó luego de aquel fatídico viaje. John John se casó, dos años más tarde, con la modelo Carolyn Bessette. La pareja murió el 16 de julio de 1999, a bordo de un jet piloteado por Kennedy. Las pericias concluyeron que el accidente se debió a una combinación de falta de experiencia e imprudencia. La familia Kennedy impidió que Carolyn fuera enterrada junto a su marido en el panteón familiar.

Daryl, a su vez, pasó por primera vez por el altar en 2018 con el músico y cantante Neil Young. Fiel a su bajo perfil, fue el músico quien, años después de haberse convertido en su esposo, confirmó la noticia en las redes.

