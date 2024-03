Escuchar

Una noche, Susana Giménez sorprendió a sus televidentes. Al portarretrato que adornaba el escritorio al que se sentaba para llamar a sus televidentes, se había sumado otro. Rita Hayworth, la celebridad favorita de la diva de los teléfonos, ahora tenía compañía: otra mujer bella, alta y de ojos claros. “Es una de las mujeres más hermosas del mundo”, aseguró Giménez a su público. Aquella mujer era Daryl Hannah, la chica que hace cuarenta años sedujo a toda una generación con su traje de sirena.

Daryl Hannah en una foto promocional del film de 1984

Nadie sabía su nombre, pero al ver Splash todo el mundo, al igual que Susana, caía rendido a sus pies. Sin embargo, este sábado la actriz reveló que ese papel que la llevó a estar en boca de todos -y hasta en el escritorio de la diva sudamericana- también la llenó de vergüenza e inseguridad .

En una entrevista publicada por People, Hannah indicó que durante la filmación de aquella comedia romántica en la que interpretó a Madison, una sirena que descubría el mundo de los humanos e intentaba hacerse pasar por una de ellos, experimentó emociones encontradas. “ Dios mío... ¡Fue tan vergonzante! Fui realmente ingenua ”, indicó en referencia a aquella filmación, que encaró cuando apenas comenzado a transitar su segunda década de vida.

Hannah reveló que besar a Tom Hanks no fue una tarea fácil

En particular, Hannah, que ahora tiene 63 años, recordó una escena en la que besa a Tom Hanks, el actor que interpretó al interés amoroso de su personaje. “Ya en los ensayos, junto al director Ron Howard, me salteaba el momento del beso por pura incomodidad”, rememoró. Y agregó, entre risas: “Una vez que lo hacés, es más fácil lograrlo la próxima vez. Pero esa primera vez, cuando no conocés a alguien y tenés que besarlo, es muy vergonzante. Al menos para mí lo fue”.

Sin embargo, su mayor incomodidad, explicó, tuvo que ver con un hecho puntual: muchas de las escenas del film requerían que mostrara “mucha piel” y eso la ponía “realmente ansiosa”. La actriz, nacida en Chicago, indicó que si bien para ese entonces había viajado mucho por el mundo, al mismo tiempo estaba muy protegida por su familia. “ En realidad todavía no había tenido novio... Así que estaba increíblemente ansiosa por cualquier cosa que implicara desnudez ”, señaló.

En la película, la actriz intepreta a Madison, una sirena que descubre el mundo de los humanos

“A Howard y su equipo se les ocurrió que debía cubrir mis senos con mi cabello, porque no querían que usara ningún tipo de top ni traje de baño. Lo entendí. Pero para las escenas filmadas debajo del agua tuve que asegurarme de tener el cabello pegado con cinta adhesiva a mis senos”, recordó.

La escena que implicó un mayor grado de desnudez fue aquella en la que Madison sale del océano y se acerca a los turistas de la ciudad de Nueva York. “Cuando estoy en la Estatua de la Libertad, ves mi trasero”, bromea. “¡Pero claro, todo el mundo tiene un trasero! Así que supongo que no es tan malo”, agregó, risueña.

A pesar de que no le causaba gracia encarar las escenas de desnudez, la actriz estaba encantada con su personaje

Splash se convirtió en una de las películas más taquilleras de 1984 y obtuvo una nominación al Premio de la Academia por su guion original. El film comienza en 1959, cuando el niño Allen Bauer (Tom Hanks) cae al agua desde un barco y es rescatado por una pequeña sirena. Veinticinco años después, cuando Madison (Daryl Hannah) sale a la superficie en busca de su amor y consigue reencontrarse con él, Allen se enamora sin saber quién es ella en realidad: por temor, la sirena esconde su secreto hasta que un científico obsesionado (Eugene Levy) la descubre.

El film transcurre entre la tierna historia de amor, los desesperados intentos del investigador por capturar a la sirena, la nueva vida de Madison fuera del agua -sus piernas se transforman en cola de sirena al mojarse- y las hilarantes apariciones del hermano del protagonista, interpretado por el memorable John Candy.

LA NACION

Temas Daryl Hannah