Veganismo: de María Becerra a Paul McCartney, qué sostienen los artistas activistas

A diferencia de lo que muchos piensan, el veganismo no es una moda sino un estilo de vida que llegó para quedarse. Cada vez son más las personas que toman conciencia sobre lo que hay detrás de un plato de comida y que eligen eliminar de sus dietas todo tipo de carnes, alimentos derivados de animales y productos que provengan de la explotación de los mismos.

Entre los muchos activistas que hay hoy en día se encuentran algunas celebridades, tanto de Argentina como del resto del mundo, que utilizan su voz y su llegada a la gente para generar conciencia sobre el maltrato animal y el impacto que tiene la industria cárnica en el medioambiente y el cambio climático. Paul McCartney, Joaquin Phoenix, Natalie Portman, María Becerra, Nicole Neumann, Benedict Cumberbatch, Jessica Chastain, Billie Eilish, Ariana Grande, Sia, Zac Efron, Casey Affleck, Olivia Wilde, Woody Harrelson, Simon Cowell y Morrissey están entre las celebridades que han eliminado la carne y todos los productos derivados de animales, tanto en sus dietas como en sus vidas.

Paul McCartney

El cantante escribió diez canciones en cuarentena y se transformaron en su nuevo y más reciente álbum Mary McCartney

Sir Paul McCartney no solo es una leyenda de la música, sino también uno de los más grandes activistas dentro de la industria del entretenimiento. El músico, al igual que sus hijas Stella y Mary, lucha por los derechos de los animales. Cuando visitó Argentina por última vez, en 2016, el Beatle pidió expresamente a los productores de su show que no se permita la venta de carne dentro de los estadios . Asimismo, desde hace varios años impulsa la campaña “Meat Free Monday”, que invita a no comer ningún tipo de producto animal los días lunes.

“Un reporte reciente de las Naciones Unidas, titulado Live Stock’s Long Shadow, contiene un mensaje claro: el acto individual más efectivo que una persona puede realizar para reducir los efectos del calentamiento global es volverse vegetariana”, escribió McCartney en una misiva enviada a los medios británicos en 2007.

Su cambio de vida comenzó en los años 70, cuando junto a su mujer, Linda McCartney, adoptaron una dieta vegetariana. Fue ella la que guió a la familia entera en esta transformación, fundando incluso su propia empresa de alimentos: Linda McCartney Foods, en donde vendía comida congelada hecha sin carne, la cual mantuvo activa hasta su muerte.

Si bien de vez en cuando come queso, por lo cual no se considera vegano sino vegetariano, McCartney no pierde oportunidad de hacer campaña en contra del maltrato animal, el grave impacto medioambiental que tiene la industria ganadera en el mundo y la compasión por todos los seres vivos. “Ya sea porque estás preocupado por las enfermedades que surgen de los mataderos, de los animales que sufren terriblemente y sin necesidad, o el impacto catastrófico de la industria cárnica en nuestro medioambiente, mirá este breve vídeo y compártelo con tus amigos”, pedía el músico tiempo atrás durante una campaña de PETA.

Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix junto a Indigo, una vaca rescatada Captura de pantalla

Un día después de ganar el Premio Oscar como mejor actor por su protagónico en El Guasón, Joaquin Phoenix aprovechó que todas las miradas estaban puestas sobre él para rescatar a una vaca junto a su cría de un matadero, actitud que fue documentada por la organización de liberación animal Farm Sancturary. Esta acción le dio validez a las palabras que pronunció durante su discurso la noche anterior, cuando criticó la explotación animal.

“Pensamos que tenemos derecho a inseminar artificialmente a una vaca, y cuando pare, le arrebatamos a su cría, aunque sus gritos de angustia sean inconfundibles. Y entonces le robamos la leche que debía ser para su ternero y la ponemos en café o cereales”, sentenció crudamente el actor al obtener el premio más preciado de la industria cinematográfica.

Phoenix es vegano desde muy pequeño. “Cuando era un niño vi cómo mataban un montón de peces mientras paseábamos en barco. Para que dejaran de moverse los tiraban contra los bordes del bote, y eso me causó mucha impresión. A pesar de mi edad, tuve una reacción muy fuerte, sentí mucha injusticia en ese acto y no me pasó solo a mi, sino que a mis hermanos también”, le contaba el actor al sitio Collider. “Me dio miedo el ser humano y la humanidad en general, de alguna manera lo sentí como un gran abuso de poder. Desde ese día supe que no quería comer más carne”. La familia entera se volvió primero vegetariana y, al poco tiempo, vegana.

El actor es un gran activista y aprovecha su popularidad para tratar de cambiar el mundo. Phoenix fue uno de los impulsores para que las entregas de premios en Estados Unidos tengan un menú 100% vegano. “Es muy bueno reconocer el vínculo entre la ganadería y el cambio climático. Fue una movida muy inteligente la de ofrecer comida a base de plantas, realmente envía un mensaje muy poderoso”, dijo al ganar el Globo de Oro. La estrella y su mujer, la actriz Rooney Mara, suelen participar en manifestaciones junto a grupos activistas alrededor del mundo.

María Becerra

María Becerra está atravesando un gran presente musical. Hace unos días, la cantante de “Mi debilidad” realizó una serie de historias hablando sobre la industria láctea. “No existe la vaca lechera”, señaló, frase que abrió la polémica. También dijo: “(un ser humano) no necesita más leche que la de su madre”.

“Las vacas lecheras son un objeto de consumo desde que nacen”, aseguró ante sus casi seis millones de seguidores en Instagram. “Las embarazan para sacarles el ternero, les conectan unas máquinas y las ordeñan día y noche, está en un espacio en el que apenas entra su cuerpo y viven paradas”, agregó. Sus dichos fueron refutados rápidamente por la Sociedad Rural Argentina, que le respondió en Twitter: “Cada cual es libre de consumir lo que quiera. Pero difundir falsedades solo te convierte en mentiroso”.

La joven artista suele compartir en sus redes sociales imágenes de lo que come. En las últimas horas participó de un segmento de cocina en donde elaboró sus dos comidas preferidas: fideos con pesto de albahaca y fideos con crema de castañas de cajú.

Nicole Neumann

Nicole Neumann disfrutó de los paisajes y también dedicó un tiempo para pasar con diferentes animales del Norte Argentino, como la burra Margarita Instagram nikitaneumann

Dentro de la farándula argentina, Nicole Neumann es una activa defensora del veganismo y los derechos de los animales. “Yo me convertí al vegetarianismo hace 25 años y lo hice radicalmente. Hace unos cinco años me enteré del maltrato que sufrían los animales para obtener leche y huevos. La verdad es que no lo sabía, lo ignoraba por completo hasta que alguien me fue contando cómo es el proceso, que implica tortura”, contaba la modelo hace un tiempo en sus redes sociales. “Ahí decidí empezar el camino para convertirme al veganismo, y lo estoy haciendo de a poco, con lo que puedo”.

“Trato de ir comunicando los beneficios de convertirse al veganismo”, explicó sobre lo que publica en sus redes sociales. “Soy 80% vegana y 100% vegetariana. El 20% que falta tiene que ver con que si voy a un restaurante o a la casa de alguien y no hay otra opción, a veces, muy de vez en cuando, termino consumiendo lácteos o huevo, pero quisiera no hacerlo”, quiso dejar en claro.

Además de los cambios en su alimentación, Neumann también convive con más de 50 animales que rescata del maltrato. En su granja tiene perros, una chancha, ovejas, un gallo, un ganso, un pato, gatos y caballos.

Jessica Chastain

Jessica Chastain REUTERS/Danny Moloshok - Archivo

En 2007, Jessica Chastain decidió cambiar su estilo de vida y se convirtió al veganismo. “Una amiga se había inscripto a un programa de viandas veganas y no iba a utilizarlo, así que lo usé yo. De repente me encontré teniendo más energía que nunca”, contó sobre cómo comenzó su transición.

Si bien primero fue una cuestión 100% alimenticia, con el tiempo la actriz fue adentrándose más en los trasfondos de este estilo de vida, convirtiéndose en una gran defensora de los animales y en una activista a la hora de concientizar sobre el maltrato dentro de la industria de la moda y la cosmética. “A medida que iba cosechando más éxito, también aprendía sobre todo lo que sucede en el mundo de la belleza. Hoy no compro ningún producto que no sea libre de crueldad animal”, manifestaba durante una entrevista, en donde exponía la tortura que hay detrás del testeo en animales.