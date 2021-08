El duro testimonio de Sandra Borghi en su regreso a la TV tras superar junto a su familia el Covid-19

Ya dada de alta, Sandra Borghi volvió a la TV tras su experiencia con el coronavirus. La conductora de Nosotros a la mañana contó cómo transitó la enfermedad junto a su familia y confesó: “Este virus es un monstruo que te deja totalmente indefenso”.

“Los primeros días no la pasé bien (…) Me asusté, tenía miedo”, comentó la periodista esta mañana en el ciclo de eltrece. Si bien pensó que el estar en familia iba a ser positivo, Borghi habló de los miedos que le generó saber que sus hijos estaban contagiados. “No sé quién gana en esta batalla, si los que están solos o todos juntos, pero si bien todos tirábamos para el mismo lado, caía uno y yo tenía que ir a levantarlo aunque me sintiera mal porque mis hijos estaban todos contagiados (…) Todo el tiempo pensaba qué iba a pasar si me internaban a mí. Te obsesionás con la saturación, con cómo estás respirando”, relató angustiada.

Si bien el hecho de estar vacunada con una dosis de Sputnik hizo ayudó a que su situación no se complicara, la conductora advirtió que una sinusitis de base le incrementó su malestar. “Me sentía muy mal, el peso de la cabeza es tremendo. Yo tengo una sinusitis de base que me complicó todo. Perdí el olfato y se me quemaba la comida, no te permite registro de nada”, expresó mientras aseguró que su hija de 14 años también la pasó muy mal. “Josefina la pasó como un adulto. Estuvo dos días hinchada, tirada en la cama y solo dormía. Yo quería que se levantara porque me daba miedo. Tuvo dolor de cuerpo, dolor de cuello, de cabeza, de garganta y se le llagó toda la boca. Además de la fiebre”, reveló.

A pesar de los síntomas, Borghi hizo especial hincapié en el tema anímico a la hora de transitar el virus. ”El positivo es demoledor. Cuando entraron a caer todos en casa, dije: ‘¿cómo hago para contener todo esto? Hubo dos o tres días que anímicamente estuve muy mal. Vamos a tener que empezar a hablar de lo anímico, de cómo te afecta el Covid en ese sentido. La enfermedad se te hace eterna. No se te pasa más la hora. No me quiero imaginar lo duro que será para quienes lo pasan solos internados. Lo duro que es en soledad sin saber lo que te va a pasar al otro día. Te agarra como una cosa de revaloración de todo. Yo quería hablar con mi mamá todo el tiempo, te volvés muy indefenso. Es la indefensión ante un monstruo”, contó Sandra Borghi para luego asegurar que las secuelas posteriores a la enfermedad “también son un tema a tener en cuenta”. “Hoy, cuando bajé del taxi, me sentía medio debilucha. Quedás muy floja de cuerpo”.

Por último, la periodista de TN habló de la culpa y del señalamiento público que genera contraer el virus. “Los dos primeros días pasé una situación de esas. En esto te das cuenta quien es quien. Hay gente que te llama y te dice: ‘¿Cuándo te vi?’ ‘¿Estabas con síntomas cuando te vi?’ Primero preguntame cómo estoy. Lo mismo pasó con mi hija. Ella empezó con un nivel de culpa: ‘Mamá, le arruiné el 15 a...’. Te da mucha culpa con quién estuviste, a quién pudiste haber afectado y pensás que en esa cadena podés matar a alguien”, concluyó tras asegurar que fue su hija de 14 años quien llevó el virus a la casa.

LA NACION