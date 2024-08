Verónica Lozano, indignada con Alberto Fernández, y con las críticas que recibió por votarlo: “No es nuestra responsabilidad”

Escuchar

A los comunicados de repudio de colectivos como Actrices Argentinas y Periodistas Argentinas se suman nuevas voces críticas de figuras de los medios contra Alberto Fernández tras la denuncia de suexpareja, Fabiola Yáñez, por violencia de género. Verónica Lozano criticó al expresidente de la Nación y fue contundente frente a los cuestionamientos que se hacen respecto al accionar del colectivo feminista.

A través de su programa, Cortá por Lozano (Telefe), y en diálogo con el abogado que representa a la exprimera dama, Juan Pablo Fioribello, la conductora expresó primero que “lo que ha ocurrido nos ha sorprendido a todos”.

“Esto es un impacto a nivel nacional, trasnacional”, coincidió el letrado. Y agregó: “Yo tengo una postura muy clara sobre la violencia de género, me parece algo repudiable, condenable y reprochable, lo haga quien lo haga: el presidente, mi papá… Siempre hay que manejarse con muchísima cautela”.

Frente a la pregunta de Lozano en relación con si él, por su vínculo personal con Yáñez, había vislumbrado algo de lo que estaba ocurriendo, el abogado resaltó: “Las víctimas de violencia de género hablan cuando pueden. Hay gente que calla toda la vida, que toda la vida se lo guarda, así como gente que habla un día después”, dijo.

Tras aclarar que mantiene un contacto permanente con Yáñez, Fioribello apuntó: “Esto arranca en una causa que estaba estudiando la Justicia Federal por los seguros. En esos teléfonos se encuentran un montón de cosas, entre ellas un chat revelador donde Fabiola le cuenta a María Cantero que habrían existido discusiones, violencia, golpes por parte del expresidente de la Nación”.

“Siempre flasheamos con que tiene que ser un monstruo, alguien que venga con un cuchillo en la mano. Claramente, no es así”, opinó Lozano.

La conductora y su invitado insistieron en la importancia de contar con una red de contención para las víctimas. “La mujer tiene que denunciar, buscar el momento y el espacio, aconsejarse por los profesionales que tenga a su alcance o alguien que le diga que tiene que denunciar”, consideró el letrado.

“Por eso es importante la red de contención; lamentablemente la línea 144 se ha desmantelado prácticamente. Ahora hay muchos rasgándose las vestiduras, aprovechando esta circunstancia políticamente, como siempre se hace de un lado y del otro. Nos piden a las mujeres que salgamos a hablar, a pedir perdón”, manifestó la comunicadora a la hora de realizar un descargo no solo contra el expresidente, sino también contra representantes del actual Gobierno.

“No es nuestra responsabilidad lo que ha hecho Alberto Fernández, que a mí en lo particular me pareció un forro. Yo lo voté, y tengo que decirlo. Me pareció un pelotudo desde el día de la fiesta y el vacunatorio VIP”, aclaró Lozano durante el programa.

Y continuó: “Que él sea golpeador no es responsabilidad de nadie ni mía, pero también se nos pide eso a las mujeres, que el colectivo salga a decir ahora. ¿Y yo qué sé qué hace este hijo de la mierda?”, zanjó.

El comunicado de Actrices Argentinas

Tras conocerse la denuncia contra el exmandatario, el colectivo de Actrices Argentinas emitió un duro comunicado en el que apuntó también contra el presidente Javier Milei, en medio del terremoto político y cuestionamientos del oficialismo hacia el exministerio de la Mujer y de las políticas de género.

Las intérpretes apuntaron contra la administración libertaria por “extinguir” todas las “políticas de prevención de violencia de género y de asistencia a las víctimas” y pidió que la Justicia investigue.

“Habiendo escuchado al presidente actual y su equipo repetir que ‘la violencia de género no existe’, la denuncia de Fabiola Yáñez es una muestra de lo que gritamos desde los feminismos: la violencia de género arrasa en todos los ámbitos. Es una lamentable constante en la vida de las mujeres y disidencias. Se produce en ámbitos políticos, en nuestras casas, trabajos y lugares de estudio”, destaca el escrito.

“Este hecho gravísimo debe ser investigado por la Justicia con el tratamiento respetuoso y la perspectiva de género que merecen todas las víctimas. Las luchas de los feminismos intentan ser utilizadas políticamente. Por eso es vital defender la independencia política del movimiento de mujeres y disidencias. Frente al desmantelamiento de la línea 144 de asistencia a víctimas de género y los centros de acceso a la Justicia, nos preguntamos, ¿a dónde irán a denunciar las víctimas que vendrán?”, suma el comunicado.

Fabiola Yáñez, quien se encuentra en España, denunció al exmandatario por violencia de género a través de una audiencia virtual frente al juez Julián Ercolini, quien determinó medidas restrictivas para Alberto Fernández.

LA NACION