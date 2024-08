Javier Milei habló de “hipocresía progresista” tras la denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández

Escuchar

El presidente Javier Milei cuestionó este miércoles las políticas de género del gobierno anterior luego de que se hiciera pública la denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández por violencia de género. En un posteo de X, el mandatario habló de la “hipocresía progresista”.

“La solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres”, publicó.

Es la primera declaración del Presidente luego de que se conociera la acusación que realizó la exprimera dama desde Madrid, en una videollamada por Zoom con el juez federal Julián Ercolini, y que convirtió a Fernández en el primer presidente argentino acusado por violencia de género. Desde entonces, se declararon medidas de protección y restricción para Yañez. Aún así, Fernández negó el martes haberla golpeado: “Solo voy a decir que es falso y jamás ocurrió lo que ahora me imputa”.

Fabiola Andrea Yáñez y Alberto Fernández durante una recepción para el presidente argentino en Brasil en 2023 Agência Brasil - Agência Brasil/Empresa Brasil d

Milei trató a las políticas de género de una “estafa” que su administración se encargó de desmantelar. Una de las principales modificaciones que realizó su gestión fue la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad a principios de junio, cartera que se encontraba bajo el mando de Ayelén Mazzina, quien fue acusada por distintas versiones de no haber ayudado a Yañez cuando se le acercó por los hechos de violencia física.

“Siempre sostuvimos lo mismo y, como fuimos los únicos en denunciar esta estafa, todos ellos nos acusaron, sin ninguna prueba, de ser machistas, violentos y misóginos. Es decir, utilizaron esta problemática no solo para hacer negocios, sino también para hacer política. Las causas nobles en las que se embanderan como la igualdad de género, son una excusa para justificar sus negocios ”, escribió Milei. Para el mandatario, la única solución posible para bajar el delito es “ser duros contra quienes los cometen”.

Yañez denunció a Fernández por violencia física y hostigamiento. Además, en su declaración al magistrado federal incluyó que el expresidente la somete a “terrorismo psicológico”. Ercolini comandó inmediatamente la prohibición del expresidente a salir del país. Aunque es la primera vez que Milei habla al respecto, el gobierno ya se había posicionado por la mañana a través de su vocero presidencial, Manuel Adorni. “Apelamos a que la Justicia funcione lo más rápido posible y que si hay algún culpable que vaya preso”, expresó en conferencia de prensa.

LA HIPOCRESÍA PROGRESISTA



A pesar de sufrir constantes ataques y difamaciones, siempre tuvimos el coraje de decir la verdad. Sin importar las consecuencias. Porque ese es nuestro compromiso con la sociedad. Compromiso que cumplimos el día 1 de gobierno terminando con esta estafa… — Javier Milei (@JMilei) August 7, 2024

“Cuando vamos a los hechos, los de ellos siempre son buenos y los nuestros siempre son monstruos. No importa que haga cada uno. Ellos pueden golpear, maltratar, violentar, robar y cualquier otra atrocidad pintados de verde y mostrándose como aliados. Mientras que nosotros, que valoramos a cada individuo como un fin en sí mismo, somos los que venimos a cortar derechos, somos los violentos, etc”, agregó.

Desde el martes diferentes referentes del kirchnerismo apuntaron contra Fernández por “esconderse y colgarse de sus banderas”. Entre ellas se encontraban dirigentes como Ofelia Fernández y Victoria Donda.

El tuit completo de Milei

“LA HIPOCRESÍA PROGRESISTA

A pesar de sufrir constantes ataques y difamaciones, siempre tuvimos el coraje de decir la verdad. Sin importar las consecuencias. Porque ese es nuestro compromiso con la sociedad. Compromiso que cumplimos el día 1 de gobierno terminando con esta estafa que titularon “políticas de género”. Una estafa de la cual se beneficiaron unos pocos, pero que financiaron todos los argentinos.

Como sostenemos hace años, la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad sólo por el hecho de ser hombres. Décadas de estudios científicos son prueba de ello. La única solución para bajar el delito es ser duros contra quienes los cometen. Aumentar la burocracia estatal es una estafa moral, fiscal y política. Es aprovecharse de un problema grave para hacer negocios.

Siempre sostuvimos lo mismo y, como fuimos los únicos en denunciar esta estafa, todos ellos nos acusaron, sin ninguna prueba, de ser machistas, violentos y misoginos. Es decir, utilizaron esta problemática no solo para hacer negocios, sino también para hacer política. Las causas nobles en las que se embanderan como la igualdad de género, son una excusa para justificar sus negocios. Porque cuando vamos a los hechos, los de ellos siempre son buenos y los nuestros siempre son monstruos. No importa lo que haga cada uno. Ellos pueden golpear, maltratar, violentar, robar y cualquier otra atrocidad pintados de verde y mostrándose como aliados. Mientras que nosotros, que valoramos a cada individuo como un fin en sí mismo, somos los que venimos a cortar derechos, somos los violentos, etc.

El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”.

LA NACION