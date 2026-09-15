Wanda Nara contará todos sus secretos en su propio reality por Disney+: todos los detalles

Wanda Nara contará, sin filtros, todos los secretos detrás de su éxito en su primer docureality que llegará muy pronto y en exclusiva a Disney+, según anunció la plataforma de streaming a través de un comunicado. “La nueva producción se adentrará en el glamoroso universo de la reconocida empresaria, conductora y actriz para descubrir una faceta más íntima, en tanto explorará cómo convierte cada desafío en una oportunidad”, explicaron.

Wanda Nara tendrá su reality en Disney+

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El docureality se grabará durante los próximos meses en Italia, Argentina y Uruguay, de acuerdo a lo que informó Disney+. “En un tono íntimo y revelador, Wanda abrirá las puertas de su mundo privado para mostrar facetas nunca antes vistas de sus roles como madre, figura mediática y mujer de negocios”, detallaron en el comunicado, que fue acompañado por imágenes de la conductora mientras firmaba su contrato con un lápiz labial.

La plataforma de streaming anunció el inicio de rodaje, que se llevará a cabo entre Argentina, Uruguay e Italia Gentileza Disney

La producción recorrerá la vida de Nara desde sus inicios hasta convertirse en una de las caras más visibles de los medios, donde “demostró una habilidad única para mezclar glamour, drama y estrategia en una narrativa que cautiva al público desde hace décadas”.

A lo largo de seis episodios, el docureality realizado por Komodo Studio brindará acceso inédito al entorno más cercano de Wanda, lo que permitirá, según prometen, descubrir aspectos poco conocidos de una mujer que, pese a vivir constantemente bajo la mirada pública, aún guarda facetas desconocidas para la audiencia.

La producción se grabará durante los próximos meses en Italia, Argentina y Uruguay Gentileza Disney

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“Elegirme”

A fines de julio, Nara dio a conocer otro emprendimiento para “revelar” las claves de su éxito a través del lanzamiento de la Academia Wanda, donde, según dicen, apunta a que las mujeres puedan alcanzar la independencia económica a través de sus propios proyectos. “Pasé años construyendo una vida pública. Lo que nadie vio fue el trabajo silencioso de elegirme, una y otra vez, cuando lo más fácil hubiese sido desaparecer. Este curso es esa conversación que nadie me dio cuando necesité”, dice el sitio web.

Wanda Nara ahora vende cursos: cuánto cuestan y de qué se tratan

“Cada mes que esperás que alguien te valide, tu nombre vale menos. Yo dejé de esperar y convertí mi nombre en mi activo más rentable. Ahora te enseño cómo”, agrega en la información del curso, que tiene un valor de cien mil pesos e incluye módulos escritos, audios, ejercicios prácticos y una comunidad privada de alumnas. “No llegué hasta acá porque me eligieron. Llegué porque aprendí a elegirme yo. Antes que nadie”, destaca.

Asimismo, Nara estará nuevamente al frente de la próxima edición de MasterChef Celebrity (Telefe), que ya tiene a sus 24 participantes confirmados y un cambio en el jurado con el ingreso de Maru Botana en reemplazo de Donato de Santis; Damián Betular y Germán Martitegui, en tanto, seguirán ocupando su lugar.

El regreso de MasterChef

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