Wanda Nara ahora vende cursos: cuánto cuestan y de qué se tratan

En medio del escándalo que se desató tras el robo que sufrió en Italia mientras presenciaba la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey, Estados Unidos, Wanda Nara sorprendió al anunciar el lanzamiento de “Academia Wanda”, un curso pensado para mujeres que buscan emprender y alcanzar la independencia económica.

Wanda Nara sufrió un robo mientras disfrutaba de la final del Mundial 2026

“Finalmente se estrena el curso que quería para ustedes”, expresó la mediática mediante su cuenta de Instagram, en la que acumula 17.3 millones de seguidores. Luego, sorprendió al compartir la página web con la que invitó a unirse al proyecto que comparó con "el nacimiento de otro hijo”.

"Van a poder lograr lo que quieran de sus vidas, para que no tengan que depender de nadie, puedan cumplir sus sueños y amen su vida”, agregó.

Wanda Nara y un nuevo lanzamiento: "Academia Wanda" (Foto: Captura Página Web)

Y completó: “Cuando terminen el curso, les puedo asegurar que se van a sentir una persona diferente. Esa persona que hace rato están buscando. Si estás bloqueada, vas a conocer también por todas las dificultades que yo pasé. A veces es difícil ver el resultado, pero yo te voy a enseñar a llegar a ese resultado”.

Según indica la empresaria de cosméticos en el sitio web, el poder radica en elegirse a una misma por sobre todas las circunstancias: “No llegué hasta acá porque me eligieron. Llegué porque aprendí a elegirme yo. Antes que nadie”.

¿Qué traen los módulos bonus y de qué trata la experiencia?

A la formación principal se le añaden tres contenidos adicionales:

Tu marca en las redes : claves para convertir a tus seguidores en una comunidad participativa.

: claves para convertir a tus seguidores en una comunidad participativa. Vender sin vender : técnicas para generar ingresos en redes sociales de forma natural y sin presiones.

: técnicas para generar ingresos en redes sociales de forma natural y sin presiones. Blindate: recursos para sobrellevar la exposición, gestionar las críticas y lidiar con comentarios negativos.

Algunos de los beneficios que ofrece la mediática en el curso (Foto: Captura Página Web)

Quienes realicen la capacitación accederán a las herramientas fundamentales para superar obstáculos, despejar incertidumbres y renovarse. Según la conductora, al concluir el trayecto, los participantes experimentarán una transformación personal profunda: “Les garantizo que al terminar se van a sentir una persona distinta, esa versión de sí mismas que estaban buscando”.

Información sobre costos y acceso: