Mike Amigorena reemplazará a L-Gante en MasterChef Celebrity: los detalles de la decisión

La nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina aún no llegó a la pantalla de Telefe y ya hay polémicas. Esta semana se confirmó que Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante, quien ya había sido confirmado como participante, quedó afuera del programa. En medio de las especulaciones sobre su desvinculación, ya se confirmó quién es el reconocido actor que lo reemplazará: Mike Amigorena

El referente de la cumbia 420 fue uno de los primeros confirmados para el reality conducido por su expareja Wanda Nara. Sin embargo, en los últimos días empezaron a resonar rumores sobre su presunta salida y su foto fue eliminada de las redes sociales del programa. En medio de ese clima de incertidumbre, el lunes 14 de septiembre, desde el canal anunciaron su desvinculación del proyecto. “Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity”, expresaron vía redes sociales.

L-Gante quedó afuera de la nueva edición de MasterChef Celebrity Soledad Aznarez

La confirmación de su reemplazo no tardó en llegar. En la emisión del lunes de Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre reveló que el canal eligió sumar al reality a un actor que también canta y “es más figura que L-Gante”. Como pistas, señaló que se trata de un “galán” protagonista de novelas que estuvo en pareja con actrices conocidas. “Yo estuve enamorada de él”, reconoció.

Segundos después, el misterio llegó a su fin. “Mike Amigorena es el reemplazante de L-Gante”, anunció la conductora y señaló que horas antes el canal decidió que Valenzuela no sería parte de la nueva edición y cerró el contrato con el actor. “Tiene muchas ganas de hacerlo y cocina muy bien. Lo buscaron mucho al principio y él no quiso, pero hoy lo convencieron”, advirtió.

Mike Amigorena se suma a MasterChef Celebrity como reemplazo de L-Gante (Foto: Instagram @masterchefargentina)

La confirmación también llegó de la mano del canal, que le dio la bienvenida al exprotagonista de Los exitosos Pells. “¡Mike Amigorena se suma a la competencia de cocina más famosa!”, anunciaron en sus redes sociales. Asimismo, también fue presentado en el nuevo spot publicitario.

Adelanto de la nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina

Pero, ¿qué hay detrás de la salida de L-Gante? En diálogo con LA NACIÓN, su abogado Agustín Rodríguez aseguró que tenía que ver con los shows que el músico tiene pautados, los cuales aparentemente no eran compatibles con las jornadas de grabación. “Están arreglando un tema de fechas”, detalló. El lunes al mediodía el canal se reunió con Valenzuela, pero no llegaron a un acuerdo.

Por su parte, Yanina Latorre dejó entrever en su programa que en Telefe estarían “muy enojados” con L-Gante porque fue uno de los primeros en aceptar la convocatoria y aparentemente fue el único que no habría asistido a las reuniones, ensayos y clases de cocina pautadas para todos los participantes. En este sentido, dio cuenta de que habrían sido sus actitudes y no sus compromisos laborales las que lo habrían sacado de la competencia. “No había ningún tipo de compromiso. Le mandaban mensajes y los respondía al otro día a las cuatro de la mañana. La semana pasada fue la foto oficial a la que estaba citado y no fue. Después de eso, Telefe decide sacarlo”, reveló.

La salida de L-Gante de MasterChef Celebrity

Con la incorporación de Mike Amigorena, ya están definidos los 24 participantes de esta nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina. Junto a él estarán Alejandro Lerner, Campi, “la China” Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta. Asimismo, al jurado integrado por Damián Betular y Germán Martitegui, se suma Maru Botana en reemplazo de Donato De Santis.