Woody Harrelson y Laura Louie: la historia de amor que transformó al actor

Ella era su asistente, él uno de los actores más reconocidos de Hollywood. Cronología de una relación que comenzó como algo estrictamente profesional y terminó convirtiéndose en una familia

Cynthia Caccia 22 de julio de 2026 01:39 8 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Personajes

Durante buena parte de su juventud, Woody Harrelson estaba convencido de que el matrimonio no era para él. El actor, que alcanzó la fama mundial gracias a Cheers y luego construyó una sólida carrera en Hollywood con películas como Asesinos por naturaleza, Los juegos del hambre y Tres anuncios por un crimen, solía definirse como alguien incapaz de sostener una relación a largo plazo. Sin embargo, todo cambió cuando conoció a Laura Louie, la mujer que primero fue su asistente personal y luego, su compañera de vida; la misma con la que construyó una familia que ya lleva más de 35 años.

De asistente personal a esposa

Laura Louie y Woody Harrelson llevan más de tres décadas juntos y tienen tres hijas Vinnie Zuffante - Archive Photos

La historia comenzó en 1987, cuando Louie asistió como espectadora a una grabación de Cheers. En ese momento, Harrelson buscaba una asistente y preguntó si alguien tenía experiencia en tareas administrativas. Laura levantó la mano y, al día siguiente, comenzó a trabajar con él. “Tuvimos una gran conversación y así que se convirtió en mi asistente. Era increíble”, recordó el actor sobre esa relación que comenzó como algo estrictamente profesional y, con el correr de los meses, terminó convirtiéndose en una amistad muy cercana.

Durante tres años, Harrelson intentó reprimir cualquier sentimiento. “Era una de esas cosas que no quería admitir ni para mí mismo: no quería sentirme atraído por mi increíble asistente”, confesó años después en una entrevista con The Hollywood Reporter. El punto de inflexión llegó durante un viaje del artista a África. Lejos de Los Ángeles, descubrió que no podía dejar de pensar en ella.

Al regresar, tomó una guitarra y escribió una canción para confesarle lo que sentía. “Solo tengo 28 años, pero estoy aburrido de todo lo que hago. No tengo nada cuando no estoy a tu lado... ¿Estás pensando en mí? Porque yo estoy pensando en vos”, decía parte de la letra que sirvió como una declaración de amor. La respuesta de Louie lo tomó completamente por sorpresa. “Le puse la canción y me dijo: ‘Woody, llevo enamorada de ti los últimos dos años y medio’”, reveló el actor. A partir de ese momento comenzaron oficialmente su relación y juntos escribieron una historia que se consolidó lejos del ruido de Hollywood.

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De mujeriego a hombre de familia

Antes de enamorarse, Woody llevaba una vida sentimental caótica. De hecho, durante años aseguró que no creía en el matrimonio ni en la monogamia. “Nunca creí en el concepto del matrimonio. Nunca pensé que tuviera sentido eso de la monogamia a largo plazo. Era incapaz de mantener relaciones duraderas. Estaba con quien quisiera estar conmigo. Después conocí a mi esposa”, se sinceró en 2017.

20 años después de comenzar su relación, Woody y Laura se casaron en una íntima ceremonia en la isla de Maui Archivo

Antes de dar el “sí, quiero”, la pareja consolidó su amor con la llegada de sus tres hijas: Deni Montana (nacida en 1993), Zoe Giordano (nacida en 1996) y Makani Ravello (nacida en 2006). La boda llegó en diciembre de 2008 con una íntima celebración en Maui, Hawái, ante la mirada de sus familiares y amigos más cercanos.

Según el actor, convertirse en padre fue una experiencia transformadora. “Creo que la paternidad es lo mejor que hay”, afirmó en una entrevista con Esquire. Allí contó que el nacimiento de su hija mayor lo ayudó a derribar las barreras emocionales que había construido durante años. “Recuerdo a mi hija Deni llegando y era tan pura. De alguna manera, este pequeño ser logró rodear todos los obstáculos —los cañones, los muros, los fosos, los centinelas — que estaban alrededor de mi corazón. Mi corazón en ese momento la necesitaba”, expresó al recordar cómo la paternidad modificó por completo su forma de ver la vida.

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El amor como refugio

A lo largo de su carrera, Harrelson atravesó momentos complejos; incluso algunos escándalos mediáticos. Y su mujer siempre estuvo ahí para apoyarlo. Uno de los más recordados ocurrió en 2002, cuando un tabloide británico publicó fotografías comprometedoras del actor en la cama con tres mujeres tras una noche de excesos.

Tiempo después, el actor de El planeta de los simios: La guerra contó que estaba en un bar de Londres cuando dos mujeres se le acercaron con una propuesta para “vivir una aventura salvaje”. Mientras subían a un auto, una tercera mujer se sumó. “Fuimos a mi casa y una de las chicas era paparazzi o trabajaba para ellos; trabajaba para la prensa sensacionalista. Y consiguió que viniera un fotógrafo. Esa chica manipuló a las otras dos. Me dio mucha pena cuando se fueron todas juntas porque sabía que iba a salir un artículo. Era de News of the World”, reveló en diálogo con The Hollywood Reporter.

Fue en la misma entrevista que Harrelson compartió cuál fue la reacción de Louie al enterarse. Lejos de hacerle una escena de celos o mostrarse furiosa, ella le dijo: “Debe ser muy duro para vos que esta mierda haya salido a la luz”. Esa respuesta inesperada lo hizo comprender la enorme capacidad de empatía de su esposa. “Eso no significa que no estuviera molesta. ¿Cómo me disculpé? Ya sabes, el típico arrastrarse al estilo texano. Pero ella me perdonó, y aún estamos juntos”, aclaró.

Unos días después de este escándalo, el actor volvió a acaparar todos los titulares al ser arrestado por pelearse con un taxista durante lo que él describió como “una de las peores noches de mi vida”. Al parecer, Woody rompió un cenicero y, al no poder arreglarlo, entró en una acalorada discusión con el chofer. “Y de repente, no me dejaba salir, pero logré abrir la puerta. Entonces el tipo se detuvo. Estaba hablando por teléfono; no sabía si llamaba a sus amigos o a la policía, pero no quería encontrarme con ninguno de los dos. Resultó que era la policía. Salí del auto y el tipo me persiguió, hablando por teléfono todo el tiempo. Luego llegó la policía y yo salí corriendo. Terminé en la cárcel”, rememoró.

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“Me marcó profundamente porque fue una de las peores noches de mi vida. Quería reprimirlo, quería borrarlo. Habría pagado una fortuna por eliminar esa semana de mi vida: el escándalo de la prensa sensacionalista, el incidente con la policía”, confesó.

El actor reconoció que fue su mujer y sus hijas quienes lo ayudaron a sanar SAMEER AL-DOUMY - AFP

Después de años de excesos, adicciones y conflictos, el actor de Full Phil decidió tomar las riendas de su vida: dejó de fumar marihuana y redujo su consumo de alcohol, limitándose a beber vino solamente los fines de semana. En varias oportunidades, sostuvo que su esposa y sus hijas lo ayudaron a convertirse en una mejor persona y a dejar atrás una etapa de inestabilidad.

En este “renacer”, el artista debutó como guionista y director de Lost in London, un proyecto inspirado en esos días en los que su vida rozó el infierno. “Fue una gran catarsis. Realmente me cambió la vida terminar esa película. Siento que fue como una purga, una liberación de parte de la culpa. Sé que a Laura le encanta la película y eso probablemente significa más que nada. Porque, en cierto modo, es una carta de amor a Laura, una extraña carta de amor a Laura”, confesó.

Una vida sustentable lejos del ruido de Hollywood

Lejos del ritmo frenético de Hollywood, Harrelson y Louie eligieron instalarse junto a las tres niñas en Maui, donde hasta el día de hoy llevan un estilo de vida más tranquilo y en contacto con la naturaleza. “Es un lugar realmente hermoso”, contó la estrella en 2005. “A todos les importa esta Tierra y todos son agricultores biodinámicos y gente realmente genial. Es una comunidad muy amorosa y me siento bendecido de ser parte de ella”, agregó.

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La familia intenta predicar con el ejemplo, poniendo biodiésel en su auto, usando papel sin madera y cultivando el 90% de su propia comida. “Nadie en nuestro vecindario tiene líneas eléctricas; todos somos solares. Al final de la noche, cuando se apagan las luces, simplemente mirás al valle y las únicas luces son las de las estrellas”, expresó Harrelson.

Woody Harrelson junto a su esposa en una reciente alfombra roja PAUL MORIGI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En medio de este estilo de vida, Louie convirtió su defensa del medio ambiente en un negocio, fundando un servicio de entrega de alimentos orgánicos llamado Yoganics. La empresa entregaba productos orgánicos en todo Texas hasta su cierre en 2015. Luego, la empresaria fundó Yoganics Maui, que ofrece a sus clientes clases de yoga y alimentos saludables.