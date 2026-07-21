De Al Pacino a Sylvester Stallone: es actor, tiene 26 años y asombra cada vez que se pone en la piel de un ícono del cine

Primero sorprendió como Al Pacino. Ahora, se prepara para encarnar a Sylvester Stallone. A sus 26 años, Anthony Ippolito se destaca con una carrera singular: la de un actor todavía poco conocido para el gran público, pero elegido para interpretar a hombres que cambiaron la historia del cine.

Su próximo desafío será I Play Rocky, la película dirigida por Peter Farrelly que reconstruye el nacimiento de Rocky y, sobre todo, la obstinación de Stallone por protagonizar el guion que él mismo había escrito. Ippolito no interpretará simplemente al boxeador Rocky Balboa, sino al joven actor que estaba detrás del personaje: un Stallone sin dinero, sin poder dentro de Hollywood y con una confianza en sí mismo que los estudios consideraban casi irracional.

Anthony Ippolito parece especialmente cómodo interpretando a figuras famosas X.com

Hay algo especialmente apropiado en su elección. Según contó Entertainment Weekly, Ippolito consiguió el papel después de enviar por su cuenta una audición grabada, sin haber sido convocado. El gesto parece una pequeña réplica de la historia que contará la película: la de un desconocido que decide abrirse paso sin esperar permiso.

Nacido el 21 de agosto de 1999 y criado en Long Island, Nueva York, Ippolito empezó a actuar cuando era un chico. Tuvo una breve aparición en Bella, estrenada en 2006, y más adelante interpretó la versión adolescente del personaje de Adam Sandler en Pixels. Sin embargo, su primer papel de verdadera exposición llegó en 2020, con Grand Army, la serie de Netflix sobre un grupo de estudiantes de una escuela secundaria pública de Brooklyn. Allí encarnó a George Wright, uno de los integrantes del equipo de teatro.

El desafío

La biopic, dirigida por Peter Farrelly y protagonizada por Anthony Ippolito en el papel de Stallone, no trata sobre el boxeador en sí, sino sobre cómo un desconocido y joven Stallone luchó para que la industria del cine aceptara su guion X.com

Dos años después apareció la oportunidad que marcaría su carrera. En The Offer, la miniserie sobre la accidentada realización de El padrino, fue elegido para interpretar a un joven Al Pacino, cuando todavía no era una estrella y los ejecutivos de Paramount se resistían a imaginarlo como Michael Corleone.

El parecido físico ayudaba, pero Ippolito evitó convertir el trabajo en una caricatura. Estudió entrevistas y materiales de archivo de Pacino anteriores a El padrino, una etapa mucho menos documentada que la de su posterior consagración. Quería encontrar al actor inseguro y todavía anónimo, no imitar a la celebridad en la que se convertiría. En aquel momento, el joven actor reveló que el desafío de interpretar a Pacino le resultaba “súper intimidante”. También lo veía como un honor y una enorme responsabilidad. Su actuación terminó siendo uno de los hallazgos de la serie: logró captar la esencia de un Pacino contenido, observador y consciente que podía estar frente a la oportunidad de su vida.

El versátil Anthony Ippolito, personificado como Sylvester Stallone X.com

Después participó en Purple Hearts, el exitoso drama romántico de Netflix protagonizado por Sofia Carson y Nicholas Galitzine. Pero es evidente que Hollywood encontró para él un territorio más particular: Ippolito parece especialmente cómodo interpretando a figuras famosas antes de que la fama impregne sus vidas.

Con Stallone, el desafío físico y vocal es todavía mayor. Las primeras imágenes de I Play Rocky, que se difundieron la semana pasada, muestran una transformación precisa: el pelo oscuro, la musculatura, la boca ligeramente torcida y esa forma particular de hablar que se convertiría en una de las marcas del actor. La película, sin embargo, no buscará únicamente reproducir su aspecto físico. Su verdadero material dramático es la voluntad feroz de aquel joven que rechazó vender Rocky si no le permitían protagonizarla.

Dirigida por Farrelly —ganador del Oscar por Green Book: una amistad sin fronteras— y escrita por Peter Gamble, I Play Rocky también tendrá a Anna Sophia Robb como Sasha Czack, la primera esposa de Stallone; a Stephan James como Carl Weathers; a Jay Duplass como el director John G. Avildsen, y a Matt Dillon como Frank Stallone. Amazon MGM Studios prevé estrenarla en los Estados Unidos en noviembre próximo, en coincidencia con el 50 aniversario de la película original.

Si bien Stallone aclaró que no forma parte del proyecto, para Ippolito, el papel puede significar un salto definitivo. Hasta el momento, su carrera se mantuvo entre personajes secundarios. Ahora, la posibilidad de ponerse en la piel de Stallone y sumergirse en su creación más icónica podría impulsarlo hacia el estrellato definitivo.