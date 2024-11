Yanina Latorre se mostró indignada con Pampita Ardohain y su paso por lo de Susana “para no decir nada”

Si bien no dejó grandes revelaciones, la entrevista que Susana Giménez le hizo a Pampita Ardohain en su programa el domingo por la noche dio que hablar, y Yanina Latorre fue una de las que más se indignó por la actitud de la modelo. “30 mil dólares para no decir nada”, estalló la angelita en su programa de El Observador, ofuscada no solo por lo que cobró [o dicen que cobró] sino, y sobre todo, por lo poco que contó de su divorcio de Roberto García Moritán y su relación con Martín Pepa.

El primer comentario sobre la nota Latorre lo hizo en su cuenta de Instagram. “¡Pampita anoche! Pobre Susana”, exclamó sorprendida. “Quieren ir, quieren cobrar, quieren aparecer y no quieren hablar. Quedate en casa, es más digno” , agregó desde el living de su casa, a cara lavada y enfundada en una cómoda camisola en tonos tierra. “Pobre Susana lo que remó, fue a no decir nada”, defendió a la conductora.

“¿Vos entendés que Pampita es tan genial que cobró anoche 30 mil dólares para decirle a Susana: ´no hables así de Rober, por favor´”, siguió, imitando el tono de voz de la modelo. Luego de un largo suspiro, completó su arremetida contra la exjurado del Bailando. “Si cobrás 30 lucas, dalo todo. Yo gratis lo doy todo. Contá las cosas. Si todos lo sabemos. Qué te hacés la Gioconda, es todo un quilombo”.

Como era de esperarse, Latorre siguió con el tema en su programa de radio de El Observador y recordó que Pampita había asegurado que no iba a ir a lo de Susana ni iba a hablar de su escandaloso divorcio. “Volvió de Europa, le agarró una lobotomía, transó con Susana y fue. Previa cobrada”, arrancó el tema. “30 mil dólares para burlarse de Susana, del público y de la gente”, siguió.

Según Latorre, al público no le gustó la actitud que tuvo la modelo con la gran diva de la televisión argentina. “La gente se le dio vuelta, yo sabía que iba a pasar eso”, recordó. Luego de repasar punto por punto la charla, la angelita le habló directamente a la modelo. “No tiraste nada, Pampa”, disparó haciendo alusión a que no contó nada nuevo. “Son los peores 30.000 dólares gastados en la producción de Susana”, sumó y contó que, desde que arrancó el programa de Susana, el del domingo con Pampita fue el que peor midió.

Una charla tensa

Si bien hace unas semanas había dicho que no iba a ir al programa de Susana Giménez, el domingo por la noche Pampita se sentó en el living de la célebre conductora. Lejos de dar alguna primicia o contar los pormenores de su divorcio, la modelo respondió a cada una de las preguntas sin dar muchos detalles.

Tras un breve agradecimiento por su presencia, la conductora se mostró comprensiva con que Pampita no haya querido hablar antes del fin de su matrimonio con Moritán. “Ahora te veo más calma con toda la situación” , celebró en buena fe. Y disparó: “Lo único que te hizo fue hacer que bajaras más de peso. Más perfecta todavía estás. Le tenés que agradecer a ese estúpido”. El comentario provocó algunas pocas risas en el público y siguió con un silencio casi ensordecedor. “Esperá, no le digas así a Rober”, la interrumpió Pampita cuando Susana quiso seguir con el cuestionario. “Estúpido, ¿no?”, dijo un tanto incrédula Susana. “No, por favor”, le rogó la modelo. Ante la pregunta de si está o no peleada con quien ahora es su expareja, Pampita dijo que no. “No quedo peleada con nadie . Quedo siempre bien con la gente que fue parte de mi vida. Me quedo con lo bueno. Agradezco todo lo que haya pasado. Además de este matrimonio salió Anita”, respondió, con su habitual sonrisa.

Sobre el detonante que la llevó a terminar su matrimonio con el exfuncionario porteño, se limitó a decir: “ Pasó algo que destruyó la relación. Yo vivía en un mundo donde estaba todo bien. Era un proyecto soñado. Íbamos a estar juntos toda la vida. No me imaginé que se iba a destruir todo, que iba a desaparecer todo”.

Pampita se mostró reacia a responder sobre si la ruptura se debió a una infidelidad o estuvo asociada a razones monetarias. “Solo voy a decir que hay que tener los ojos abiertos”, sentenció y aclaró la principal causa de su silencio: “En casa están Anita, Beni, Beltru y Bauti y también están Delfi y Santino, que hablé con ellos hace un rato y son mis hijos del corazón, todos viéndome, así que no voy a hablar mal de nadie acá”.

Durante la charla, Pampita también se refirió a Martín Pepa. “ Nos conocemos hace muchos años, es de La Pampa . Jamás nos miramos con otra intención porque yo estaba en pareja y él también. Me invitó al Teatro Colón a ver el concierto sobre Piazzola que yo soy muy fan. Era una cita a la que fuimos con sus hermanos, que ya los conocía”, relató sobre ese primer encuentro que tuvieron en esta nueva etapa. “Mandó muchas flores, muchos días”.

