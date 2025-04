Barbie Simons contó una infidencia de Pampita y recibió una respuesta que la dejó callada

Si hay algo que le encanta hacer a Carolina “Pampita” Ardohain es viajar. La modelo recorre distintos puntos del mundo durante el año, ya sea por motivos laborales o para pasar unos días de relax en la playa, su destino favorito. A veces lo hace sola, otras con sus hijos, con sus amigas o con su pareja, el polista Martín Pepa. Pero si bien está acostumbrada a subirse a los aviones, a lo largo de los años adoptó algunas cábalas para sentirse más segura en el aire. Una de ellas involucra a una segunda persona. Quien la deschavó fue su amiga Bárbara Simons, que en televisión contó una intimidad de la modelo a la hora de volar, y ella no pudo ocultar su indignación luego de que su secreto saliera a la luz.

En la emisión del lunes de Los 8 escalones (eltrece), tanto Simons como Pampita ayudaron a los participantes a responder las preguntas. “Según una encuesta realidad por el sitio británico Sunshine, publicada en 2025, ¿en qué puesto del ranking de cábalas y rituales que hacen las personas antes de subirse a un avión está evitar el asiento número 13?“, le consultó Guido Kaczka a Barbie, quien estaba acompañando a Ernesto.

Barbie Simons y Pampita ayudaron a los participantes de Los 8 escalones con sus preguntas (Foto: Captura de TV / eltrece)

“Hay cábalas, son diez”, explicó el conductor, mientras ellos pensaban la respuesta. “Tocar el avión antes de abordar, darle una caricia...”, agregó Kaczka a modo de darles más información. Pero no pudo continuar porque Pampita lo interrumpió. “No me des ideas porque yo ahora voy a hacer las diez, voy con chicos, no tengo tiempo para hacer todo”, dijo, haciendo referencia a que suele tener distintas cábalas a la hora de subirse a un avión.

Entre las otras cábalas que compartió Kaczka estaban llevar amuletos de la suerte y agarrarle la mano a la pareja si está sentada al lado durante el despegue. Al escuchar esto último, Pampita expresó: “Ya estoy en el horno ahí, una menos”.

Barbie Simons contó que antes de que el avión despegue, Pampita agarra a la persona que tiene al lado (Foto: Captura de TV / eltrece)

“Claro, tenés que tener pareja”, acotó Simons y, en este sentido, no perdió oportunidad de exponer a su amiga. “No, pero vos lo que tenés al lado, lo agarrás, no te importa”, lanzó. “¿Qué estás diciendo?“, respondió Pampita, completamente anonadada por el comentario de su amiga. ”Agarrás a alguien del cag...zo que te agarra, doy fe", afirmó Barbie, quien viajó en avión junto a Pampita en varias oportunidades.

A lo largo de las emisiones de Los 8 escalones se conocieron varias facetas de Carolina Ardohain. Así como en esta oportunidad se supo que antes de que el avión despegue agarra a la persona que tiene a su lado, hace un par de semanas la modelo contó detalles del encuentro que tuvo con la mismísima Madonna, justamente en un aeropuerto, mientras estaba de viaje en los Estados Unidos.

Pampita revelo detalles del dia que se encontro a Madonna

“Estaba pasando el equipaje y vi un bolso re lindo”, detalló Carolina y contó que la dueña era justamente la reina del pop, que estaba a su lado junto a la cinta de equipaje aguardando por sus pertenencias. ”Es hermosa, unos ojos, un color... Hermosa, la amo“, aseguró. Según dio a entender, no interactuó con ella en el aeropuerto ni le pidió una foto, solo la vio de cerca.