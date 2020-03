La panelista de LAM volvió a responderle a las vecinas que la acusaron de incumplir con la cuarentena obligatoria Crédito: Instagram

25 de marzo de 2020 • 11:12

Yanina Latorre volvió a demostrar su enojo con sus vecinas : recordemos que el lunes la panelista de Los Ángeles de la mañana contó en sus historias de Instagram que la filmaron caminando por las calles del country donde vive con la aparente intención de denunciarla por incumplir la cuarentena obligatoria . Esta mañana habló nuevamente del tema con Elizabeth Vernaci en La Negra Pop y fue aún más categórica: " Me tienen harta ".

En el marco del decreto del Gobierno del aislamiento social obligatorio debido a la pandemia de coronavirus , Latorre apuntó contra sus vecinas, y aseguró que querían "escracharla" afirmando que no respeta la medida: "Se ve que no tienen nada que hacer más que mirar por la ventana. Yo fui al súper caminando y volví a mi casa".

Hoy retomó el tema en diálogo radial con Vernaci, y volvió a remarcar: "Salí del canal y me fui a la pescadería y al súper porque soy la que hace las compras en casa. La verdad me tienen harta: la gente disfruta de denunciar a los que no cumplen la cuarentena y a veces se equivocan".

Luego contó que festejó sus 51 años junto a su marido, el exfutbolista Diego Latorre , y a sus dos hijos, y apeló al humor irónico que la caracteriza: "Como regalo de cumple se les ocurrió darme una valija; no sé a dónde piensan que me voy a ir ahora con eso. A estas alturas pasan cosas insólitas: también están alquilando perros, porque la gente quiere salir aunque sea en su cuadra y ya no les importa si es con un perro ajeno".

Sobre el final, Latorre volvió a la seriedad y remarcó: "En serio me molesta la gente que no cumple la cuarentena y también lo circula en las redes sociales: no sé, están todos mostrando que hacen gimnasia con melones; y esa desesperación por filmarse en la casa, o subir esas fotos horribles de la infancia". Y en cuanto a sus vecinas, remató: "Voy a seguir yendo caminando a comprar, así esa señoras me ven bien clarito".