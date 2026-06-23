Zoey Deutch: es hija de una famosa actriz, protagoniza el gran éxito de Netflix y tomó una drástica decisión

Cynthia Caccia 23 de junio de 2026 17:59 11 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Personajes

Con apenas 31 años, Zoey Deutch logró construir una de las carreras más versátiles de Hollywood. Hija de la actriz Lea Thompson y del director Howard Deutch, la joven demostró que su mayor carta de presentación no es su apellido sino su capacidad para transformarse con cada personaje. Hoy es una de las intérpretes más buscadas de su generación, esa capaz de alternar comedias románticas, dramas, thrillers y producciones independientes.

Recientemente, la actriz -reconocida por títulos como Academia de vampiros y Set It Up: El plan imperfecto- acaba de volver a la pantalla con Mensajes de voz para Isabelle, una nueva película de Netflix que ya se ubica entre las más vistas de la plataforma. “Amo lo que hago, de verdad. Y soy muy ambiciosa. Pero para algunas personas la ambición es una mala palabra. Para mí simplemente significa estar dispuesto a trabajar duro para hacer lo que uno ama”, confesó la también productora en una entrevista con The Times of India sobre la importancia de perseguir sus objetivos.

Crecer en los sets

Zoey Francis Chaya Thompson Deutch nació el 10 de noviembre de 1994 en Los Ángeles, California. Desde el primer día, las cámaras y los libretos formaron parte de su vida, ya que esta muchachita es hija de la actriz y directora Lea Thompson (recordada por su rol en la saga Volver al futuro) y del director Howard Deutch (conocido por dirigir La chica de rosa, entre otros éxitos). Su hermana mayor, Madelyn Deutch, también se dedica a la actuación y a la escritura y su tío abuelo es el actor Robert Walden.

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Con una vocación muy marcada (y heredada), Zoey tomó clases de teatro, danza y actuación desde muy chica. Y si bien contaba con uno de los legados más importantes de Hollywood, la joven no dudó en despegarse y construir un camino con identidad propia, algo que sus padres impulsaron y fomentaron desde siempre. “Sentía presión de mí misma, pero no de mis padres. Ellos nunca me obligaron a actuar. Solo apoyaron lo que quería hacer”, dijo en una entrevista con Elle sobre cómo fue crecer en una familia de artistas.

Creció en una familia de artistas, pero Zoey decidió construir su propio camino en el medio Getty Images

Su debut en televisión llegó en 2010 con un papel en la serie Zack y Cody: Todos a bordo, donde interpretó a Maya Bennett, el interés amoroso del personaje de Zack Martin. Poco después llegó su participación en Ringer, la serie protagonizada por Sarah Michelle Gellar que le sirvió para despegarse del mote de “chica Disney”.

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Su primera aparición en el cine fue en Mayor Cupcake, una película de 2011 en la que compartió elenco con su madre y su hermana. Sin embargo, su verdadero despegue fue en 2013 con Hermosas criaturas, una adaptación de la popular novela juvenil, y con Academia de vampiros, donde interpretó a Rose Hathaway, la protagonista de la historia. Aunque la película no tuvo el éxito esperado, su actuación fue elogiada por la crítica y Deutch comenzó a posicionarse como una de las nuevas caras de Hollywood.

Reina de las comedias románticas

En los años posteriores, la actriz empezó a lucirse en un género que le calzó a la perfección: las comedias románticas. A Everybody Wants Some!!, dirigida por Richard Linklater, se sumó su protagónico en ¿Por qué él? Ese mismo año, en 2016, encabezó el film Si no despierto, una adaptación de la novela homónima que le permitió mostrar su destreza para el drama.

Sin embargo, un año después, el público volvió a verla en ese género que tanto la identificaba, con Flower y The Year of Spectacular Men, una película dirigida por su madre y escrita y actuada por su hermana Madelyn. “Siempre ha sido la jefa porque es mi madre, pero aprendí que es la jefa cuando es mi madre y directora. Me impresionó mucho”, reveló en diálogo con Hollywood Life sobre cómo fue volver a compartir el set con su familia.

Glen Powell y Zoey Deutch en una escena de Set It Up: El plan imperfecto Netflix

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Uno de sus mayores éxitos llegó en 2018 con Set It Up: El plan imperfecto. Allí, la actriz hizo dupla con Glen Powell e interpretó a Harper, la asistente de una jefa exigente (Lucy Liu). Junto a Charlie (quien también es asistente de un adicto al trabajo) arma un plan para que éstos se conozcan y enamoren. Sin embargo, serán ellos los que terminarán en una relación. Esta comedia romántica no sólo se convirtió en uno de los títulos más populares del catálogo de Netflix sino que terminó por posicionar a la actriz como una referente dentro del género.

En busca de nuevos horizontes

Paradójicamente, pasaron ocho años para que Deutch vuelva a probarse en otra historia romántica. Su decisión de rechazar este tipo de proyectos se debió a su miedo de quedar encasillada. “Trabajaba, trabajaba y trabajaba y decía que sí a todo. Con el tiempo entendí que eso no era sostenible. Me volví mucho más amable conmigo misma”, dijo en diálogo con Backstage sobre su decisión de cambiar el rumbo de su carrera. “Ya no tengo 22 años. Me siento mucho más centrada y con los pies en la tierra, y también siento que estoy en un segundo capítulo o una nueva etapa de mi carrera”, repitió en una reciente entrevista con People.

En los últimos años, Zoey Deutch incursionó como productora para generar esas historias que le interesan contar Getty Images

Desde entonces, probar distintos registros actorales y no repetir fórmulas se convirtió en su lema de trabajo. Así fue como se convirtió en una de las revelaciones de Zombieland: Tiro de gracia, donde le dio vida a Madison, uno de los personajes más comentados de la película.

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En 2020 volvió a la pantalla de Netflix pero, esta vez, para protagonizar The Politician, la serie creada por Ryan Murphy donde compartió elenco con Ben Platt, Gwyneth Paltrow y Jessica Lange. También fue parte del thriller The Outfit y, en 2024, trabajó bajo las órdenes de Clint Eastwood en Juror No. 2, a quien definió como “una verdadera leyenda”. “Me enfrenté a un montón de cosas que me daban miedo: me corté todo el pelo, hice una película en otro idioma y después debuté en Broadway”, reflexionó sobre su decisión de dejar de ser “la chica simpática” para abordar personajes moralmente ambiguos.

Zoey Deutch en Falsa influencer; historia en la que actuó y ofició como productora Star+

Fue en este cambio de rumbo que Deutch también comenzó a incursionar como productora. “Sinceramente, empecé a producir porque no me ofrecían los papeles ni los trabajos para los que quería audicionar. Fue por necesidad”, le dijo a People. Así fue como surgieron Buffaloed, Falsa influencer, Algo de Tiffany y Beso de tres. “Me encanta trabajar y quiero trabajar, y puedo quedarme de brazos cruzados lamentándome porque no me llega la oportunidad, o puedo intentar aprender esta nueva habilidad y crear empleos y oportunidades para quienes me rodean y sienten lo mismo, y trabajar con gente a la que aprecio”, declaró sobre su decisión de ocupar este rol desde hace algunos años.

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El teatro también fue otra de sus apuestas en este último tiempo. La actriz debutó en Broadway con una nueva versión de Our Town, una de las experiencias más enriquecedoras de su carrera. “Cuando hacés una obra de teatro, la gente siempre pregunta: ‘¿No te aburrís de hacer todas las noches lo mismo?’. Pero para mí fue todo lo contrario, fue muy sanador hacerlo cada día, porque en vez de irme a casa atormentándome con ‘debería haber hecho esto’ o ‘¿Por qué hice eso?’, podía pensar: ‘bueno, mañana lo intento de otra forma’. Eso me ayudó mucho con esa parte de mí que siempre fue muy dura y cruel conmigo misma”, confesó a mediados de 2025 en una nota con Vanity Fair.

Los elogios se multiplicaron cuando interpretó a la actriz Jean Seberg en Nouvelle Vague, un film dirigido por Richard Linklater que recrea el detrás de escena de la gestación de Sin aliento; la película con la que Jean-Luc Godard revolucionó el cine en 1960 y dio origen al movimiento de la Nouvelle Vague francesa. Filmada íntegramente en blanco y negro y con una estética propia de aquella época, la producción sigue el proceso creativo del director durante el rodaje y muestra el vínculo que mantuvo con sus protagonistas, Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg. “Me enamoré completamente de ella”, le confesó a Vanity Fair en referencia a la actriz estadounidense que se convirtió en un ícono del cine francés gracias a ese papel.

Para ponerse en la piel de Jean Seberg, Deutch se cortó el pelo y tomó clases de francés Jean-Louis Fernandez - Netflix

Para este proyecto, que se gestó durante casi una década, Zoey estudió francés durante dos años, llevó un diario escrito desde la perspectiva de Jean Seberg, trabajó con un coach corporal y analizó entrevistas de la actriz para reproducir sus gestos y su forma de hablar. “Ella era muy misteriosa, y siento que eso es justo lo contrario a mí. Soy una persona poco misteriosa, y me preocupaba cómo conectar con eso”, reveló. Sobre cómo fue trabajar con Linklater por segunda vez, habló en el San Francisco Chronicle: “Ahora es un amigo mío y alguien a quien no sólo admiro y respeto, sino que también quiero”, expresó.

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Volver a un viejo amor

Después de casi una década esquivando los títulos románticos, este año Deutch volvió a protagonizar uno: Mensajes de voz para Isabelle, un proyecto que, según confesó, la enamoró por completo. “Para ser sincera, soy muy reacia a hacer películas de este género, y la razón por la que quise hacer esta fue porque me pareció profunda, trataba sobre el duelo, el amor después de la pérdida y la hermandad”, declaró en diálogo con People.

Nick Robinson y Zoey Deutch en una escena de la nueva comedia de Netflix Courtesy of Netflix

Allí, comparte pantalla con Nick Robinson e interpreta a una joven que intenta sobrellevar la muerte de su hermana dejando mensajes de voz en un número telefónico que ya pertenece a otra persona. “Me resistía a hacer otra, pero me siento muy agradecida y me encanta esta película”, confesó sobre esta historia que hace apenas unos días llegó al catálogo de Netflix.

El profundo vínculo que mantiene con su hermana Madelyn también fue clave para que Deutch acepte este proyecto. “Mi hermana es mi mejor amiga del mundo. Leí esto hace unos siete años y me enamoré de la historia, y desde entonces he querido adaptarla. Porque para mí, en esencia, es una historia de amor entre hermanas”, confesó.

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Y mientras esta comedia romántica se ubica en el podio de las más vistas, la actriz tiene más proyectos a punto de estrenar. Por un lado, la película Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass en la que comparte cartel con Jon Hamm. Por otro, prestará su voz a la producción animada Minions & Monsters, que llegará a todos los cines de Argentina el próximo 1 de julio.

El hombre que la hace reír

A diferencia de muchas figuras de su generación, Zoey mantiene un perfil bajo respecto de su vida privada. Tras una relación de cinco años (2012-2017) con el actor canadiense Avan Jogia, la actriz se enamoró del actor y comediante Jimmy Tatro, a quien recientemente definió como el hombre que “más me hace reír”. “Soy muy romántica y mi prometido es muy gracioso”, le confesó a People en el estreno de su último film.

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Jimmy Tatro es el hombre con el que Zoey está en pareja desde 2021 Getty Images

La pareja se conoció en 2021 y, tras cuatro años de relación se comprometió durante unas vacaciones en Córcega. “Tres meses comprometidos con el amor de mi vida”, posteó la actriz en septiembre pasado confirmando la noticia. Allí, compartió imágenes de la romántica propuesta frente al mar y recibió una catarata de felicitaciones por parte de Hollywood.

Su madre, Lea, también expresó su emoción por esta unión con un posteo muy especial: “Jimmy, te queremos muchísimo y hacen una pareja preciosa. Que su amor ayude a mejorar el mundo. ¡A mí me ha mejorado el mío! Jimmy, eres tan gracioso, amable y considerado. Me alegra mucho que tú y Zoey se tengan el uno al otro”, escribió feliz por tener al actor de Scream 7 en su familia.

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