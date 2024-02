escuchar

De muchas maneras y desde diferentes escenarios, Pixar retoma en este comienzo de 2024 un protagonismo que está a la altura de su valor y su poderosa influencia en el mundo del entretenimiento. Lo hace, por ejemplo, llevando por primera vez a la pantalla grande las tres películas que hasta ahora solo podían verse en streaming a través de Disney+. Así ocurre desde anteayer con Soul (2021), disponible en los cines locales solamente en la versión doblada al castellano. El 21 de marzo le seguirá Red (2022) y el 25 de abril será el turno de Luca (2021).

De manera simultánea, la música de Pixar se adueñará a partir de este sábado por una semana del escenario principal del Teatro Colón. Con la dirección musical de Ezequiel Silberstein, la Orquesta Académica del teatro, doce artistas y bailarines y la presencia de varios personajes (Buzz Lightyear, Woody, Merida) se presentará Pixar en concierto, un espectáculo de imagen y sonido con canciones clásicas de la historia del estudio, que se escucharán mientras se proyectan fragmentos de sus respectivas películas.

El programa incluye temas como “Cuando ella me amaba” (Toy Story 2), “Si no estoy contigo” (Monsters, Inc.), “Le Festin” (Ratatouille), “Nobdy Like You” (Red) y “Recuérdame” (Coco). Habrá dos funciones diarias: el sábado 17, el lunes 20, el martes 21, el miércoles 22, el jueves 23 y el viernes 24, serán a las 14 y a las 20; los domingos 17 y 25, a las 11 y a las 17. La última de ellas estará especialmente adaptada para público neurodivergente. Durante esta experiencia “distendida” los efectos visuales y sonoros estarán atenuados, y las puertas de la sala permanecerán abiertas durante toda la función para facilitar la entrada y la salida del público.

En su notable trayectoria iniciada en 1986, Pixar lleva acumulados 23 Oscar, once de ellos ganados como mejor largometraje animado, categoría instituida por la Academia de Hollywood en 2011. A esos premios se suman otras 47 nominaciones, todo un símbolo del unánime reconocimiento de la industria al talento de sus creadores, que creció todavía más desde que Disney invirtió 7400 millones de dólares para hacerse cargo de Pixar en enero de 2006.

Cuando Pixar cumplió sus primeros 25 años en 2011 se dijo en estas páginas que nadie en su terreno logró llegar tan lejos al unir bajo un solo sello el entretenimiento y el vuelo poético (Toy Story, Buscando a Nemo, Up!, una aventura de altura), exploración innovadora (WALL-E), originalidad (Los Increíbles, Ratatouille) y perfección visual, además de una asombrosa superación técnica y de diseño en cada nueva producción.

Basta con ver las transformaciones en la textura de las imágenes y la precisión de las formas que muestra el tránsito entre las versiones originales de varias de sus películas y sus respectivas secuelas. Allí están Buscando a Dory, los últimos capítulos de Toy Story y Monsters University para comprobarlo.

Todos coinciden en que Pixar alcanzó un nivel cercano a la perfección en coincidencia con el festejo de sus bodas de plata. Después surgieron algunas inquietudes creativas que empujaron el estudio hacia un modelo narrativo de animación distinto, impuesto tras el alejamiento de su histórico jefe creativo John Lasseter, que tuvo que dejar Disney en 2018 luego de varias acusaciones de comportamiento indebido contra algunas compañeras de trabajo.

Abundaron en esa línea los cuestionamientos al exceso de fórmulas alegóricas y moralejas explícitas en historias originales como Intensa-Mente (dirigida por el nuevo responsable creativo Pete Docter) y Soul. A la vez, Toy Story 4 quedó muy lejos en materia de ingenio y magia de sus predecesoras, pero esa baja no impidió que se convirtiera en uno de los éxitos de taquilla más grandes para el estudio. Estrenada en 2019, Toy Story 4 conserva el récord absoluto de taquilla en el mercado argentino desde 1997 con una convocatoria jamás alcanzada hasta ahora de 6.635.000 entradas vendidas.

La quinta película de Toy Story está en plena producción y podría estrenarse en 2026.

A la vez empezaron a aparecer algunas señales de desinterés por parte del público frente a algunos lanzamientos, toda una rareza en la historia de un estudio habituado a crear todo el tiempo éxitos indiscutidos. Lightyear (2022), un desprendimiento de la historia original de Toy Story, fue recibida con más indiferencia que atención, y la llegada de Elementos (2024), el último estreno de Pixar hasta el momento, complicó todavía más el cuadro al convertirse en la película menos rentable de toda la historia del estudio.

En el crucial primer fin de semana de su estreno, Elementos había cosechado en la taquilla estadounidense apenas 30 millones de dólares, una cifra insignificante frente a su monumental costo de producción (200 millones). Finalmente fue el recorrido internacional el que le permitió a la película superar la inversión con un ingreso total de casi 500 millones, pero en el balance el público de Estados Unidos le dio la espalda, con apenas 154 millones de la suma absoluta.

A partir de ese momento surgieron por primera vez en toda la historia de Pixar interrogantes sobre la salud creativa del estudio. Pero en el estudio que funciona desde sus comienzos en Emeryville, a las afueras de la ciudad de San Francisco, se mantiene la confianza en el potencial del estudio y la capacidad de seguir innovando con una mezcla lo más equilibrada posible entre historias originales y secuelas.

Una escena de Intensa Mente, cuya continuación llegará a los cines en junio próximo

El propio Docter reconoció que fue un error conceptual haber llevado directamente al streaming tres de las más recientes producciones del estudio, aunque tuvo que admitir al mismo tiempo que la situación general provocada por la pandemia no dejaba abiertas muchas opciones. “Nosotros hicimos Soul para la pantalla grande. Miramos cada fotograma. Hay tantos detalles, imágenes magníficas y trabajo realizado que no pueden apreciarse en una pantalla más pequeña. Sin embargo, teníamos alrededor una pandemia. Por un lado, estábamos muy agradecidos de que existiera Disney+ para poder estrenar la película y la gente pudiera verla. De lo contrario iba a quedar guardada en un estante durante un año y medio. Por el otro estamos tratando de asegurarnos de que la gente se dé cuenta de que se está perdiendo mucho cuando no ve nuestras películas en la pantalla grande”, reconoció Docter a Variety hace unos meses.

Algunos analistas señalan que el equipo creativo líder de Pixar está revisando el enfoque que inspiró varias de sus últimas producciones. Aunque hayan sido relativos éxitos y salvaran la ropa en términos de taquilla (como ocurrió con Elementos) la idea que tienen es recuperar el viejo estímulo de hacer películas a partir de herramientas y conceptos comunes a la experiencia general de niños y adultos, en lugar de llevar adelante historias inspiradas en situaciones particulares. Elementos, por ejemplo, tiene mucho que ver con las situaciones que tuvo que afrontar en su vida personal el director Peter Sohn.

“Nuestras películas tratan en la superficie sobre peces, autos y monstruos, pero justo debajo de eso en realidad nos enfocamos en historias que hablan de nosotros y del desafio de lidiar con la pérdida, convertirnos en padres y encontrar nuestro lugar en el mundo”, agregó Docter.

Para este año se espera en los cines un solo estreno de Pixar, Intensa Mente 2, que agrega una nueva emoción (llamada Ansiedad) al ramillete de sensaciones que se mueven en el interior de la conciencia de Riley, la joven protagonista del relato. Su estreno en los cines argentinos está previsto para el 13 de junio.

La otra apuesta fuerte del estudio apunta específicamente al streaming: es Win or Lose (Ganar o perder), la primera serie animada de larga duración producida por Pixar directamente para su lanzamiento en Disney+ este año, en fecha todavía sin confirmar.

Win or Lose es un relato coral que se asoma a lo que viven ocho personajes diferentes (niños y adultos) mientras cada uno de ellos se prepara para participar en un torneo de softbol. El relato promete distintas miradas entre graciosas y emotivas sobre la inseguridad infantil, la impaciencia de los padres y hasta la presencia de un árbitro enamorado. En Disney+ ya hay un primer ensayo de una serie con continuidad surgida del mundo Pixar: los cortos de Cars en el camino.

A Intensa Mente le seguirá Elio, largometraje que originalmente iba a estrenarse este año hasta que Disney decidió postergarlo para 2025. Dirigido por Adrián Molina (codirector de Coco), cuenta la historia de un niño abducido por un grupo de extraterrestres que lo confunden con una suerte de embajador de nuestro planeta. El 12 de junio del año que viene es la fecha de estreno en la Argentina que Disney maneja hasta ahora para este largometraje .

Como suele ocurrir con todos los grandes estudios de Hollywood, Disney y Pixar también manejan proyectos a largo plazo. No apuntan ciertamente hasta el infinito y más allá, sino por ahora tienen su horizonte en 2026, con dos fechas ya reservadas en el calendario anual de estrenos en la Argentina (una el 5 de marzo y la otra el 18 de junio) para los lanzamientos de Pixar. ¿Será uno de ellos Toy Story 5? Docter y su estado mayor confirmaron que la nueva secuela del barco insignia de Pixar está en plena producción, pero no confirmaron hasta ahora su llegada a los cines dentro de dos años. A la vez, como cada largometraje lleva entre cuatro y cinco años de elaboración, hay más de una producción en marcha que el estudio mantiene en estricto secreto.

Lo que no podrá evitarse este año en Pixar es un fuerte plan de ajuste en su personal. Los medios más importantes de Hollywood confirmaron hace algunas semanas que en la segunda mitad de 2024 el estudio se desprenderá de un número todavía indeterminado de empleados, como parte de una amplia reducción de trabajadores dispuesta por Disney, que superó a fines del año pasado los 8000 despidos. Queda claro, también desde una inesperada perspectiva laboral, que se hablará mucho de Pixar durante este año. Lo que empieza a ocurrir en los cines y, entre nosotros, en el escenario del Teatro Colón es apenas una primera muestra.