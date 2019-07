El video animado de "Holly Rock", de Prince

Esta semana, un nuevo video animado de Prince llegó a YouTube. Además, Liam Gallagher estrenó un nuevo adelanto de su próximo disco, Taylor Swift publicó una de sus clásicas baladas emocionales, Javiera Mena versionó un himno lésbico clásico, y Residente y Bad Bunny salieron a festejar después de forzar la renuncia del gobernador de Puerto Rico.

Prince - "Holly Rock"

Suena como: funk cósmico

Ideal para: visitar a Prince en el espacio

El canal de YouTube de Prince publicó un video animado y colorido de "Holly Rock", uno de los tracks incluidos en Originals, el disco póstumo del artista. Originals está compuesto por las versiones de Prince de canciones que originalmente había escrito para otros. "Holly Rock" había sido grabada por Sheila E para el soundtrack de Krush Groove, una película de 1985. Si bien no fue un hit, se convirtió en un favorito de los fans de Prince por ser una rareza de su repertorio.

Liam Gallagher - "Once"

Suena como: Liam en modo conmovedor

Ideal para: pensar en el futuro mirando al horizonte

"Es verdad eso que dicen / El sueño es prestado/ Lo devolvés mañana/ Menos la pena", canta Liam Gallagher en esta balada acústica conmovedora sobre aprovechar al máximo tu única oportunidad. La canción es un nuevo adelanto de Why Me? Why Not, su segundo disco solista, que sale en septiembre.

Taylor Swift - "The Archer"

Suena como: una balada etérea en el límite del pop

Ideal para: meditar

Swift continúa con la tradición de hacer del quinto tema de sus discos el centro emocional del álbum (otros ejemplos: "White Horse", "All Too Well", "Delicate"), en esta balada de sintetizadores construida alrededor de la metáfora del arquero, que habla sobre el balance entre el mundo interior y el mundo exterior.

Javiera Mena - "Mujer contra mujer"

Suena como: un himno lésbico en versión 2019

Ideal para: salir del clóset

"Con esta canción quiero honrar a todas las lesbianas que amaron en secreto" dijo la chilena Javiera Mena sobre su cover de este clásico de Mecano, que en Argentina también popularizaron Sandra Mihanovich y Celeste Carballo. Javiera ya venía tocando el tema en vivo, y finalmente edita la versión de estudio en clave electro-pop, bastante respetuosa de la original.

Residente y Bad Bunny - "Bellacoso"

Suena como: reggaetón profundo

Ideal para: celebrar y perrear

Después de "Afilando los cuchillos" el tema de protesta que hicieron junto a iLe para pedir la renuncia del gobernador de Puerto Rico Ricky Rosselló, esta vez Bad Bunny y Residente salen a celebrar en "Bellacoso", un reggaetón pesado y fiestero.