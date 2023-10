escuchar

Los once títulos que volverán esta semana a verse en pantalla grande para acompañar las celebraciones de Halloween sumaron este año un total de 4.552.415 tickets. Estos números equivalen a algo más del 12 por ciento de las 37.554.994 entradas que se vendieron en los cines argentinos hasta este momento en todo 2023.

En términos cualitativos, las cifras nos dicen otra cosa. Detrás de las películas animadas más grandes que Hollywood produce para el consumo familiar, de las aventuras fantásticas protagonizadas por superhéroes o personajes afines, de las superproducciones de acción o fantasía con efectos visuales de última generación y de algunas contadas propuestas destinadas al público adulto, el único género capaz de llevar gente al cine en cantidades significativas es el terror. Uno de cada diez espectadores lo rubrica frente a semejante competencia.

Cuando otras propuestas temáticas para el público adolescente o adulto, además de géneros o inclusive películas de determinado origen (como las argentinas en la etapa pospandémica) están perdiendo espectadores de manera sistemática, solamente consiguen éxitos dispersos o directamente parecen estar al borde de la desaparición, ir al cine a ver “una de terror” es un plan que sigue funcionando entre nosotros.

Patrick Wilson en una escena de La noche del demonio: la puerta roja

¿Qué tiene el cine de terror para atraer cada vez más al público y sumar estrenos y novedades en los cines como ningún otro género o propuesta? En su riguroso Diccionario de Cine, de imprescindible consulta, Eduardo A. Russo esboza una mirada lúdica para aproximarse a la definición de una película de miedo. En su mirada, la convocatoria a compartir alguna experiencia definida por el terror desde la pantalla “debe ser de tipo estético, no exento de la dimensión de juego que lo conecta con algunos de los oscuros placeres del espectador”.

Ese posible deleite se conecta en principio con el magnetismo irresistible que despierta el contacto con los misterios y enigmas más profundos del inconsciente humano. El crítico británico Robin Wood sugiere que este matiz diferencial es el que estimula al cine de terror a mostrar sin complejos todo aquello que el resto de los géneros oculta, anula o reprime. Dicho en otras palabras, todo aquello que negaríamos o rechazaríamos por completo en nuestra vida cotidiana se convierte en una especie de goce secreto cuando adquiere la forma de un relato terrorífico, inclusive en sus variantes más estremecedoras o extremas.

Reducido en el pasado a un espacio casi pequeño o marginal para grupos especializados, el cine de terror fue encontrando de a poco en el cine una masividad creciente e inesperada. El punto de partida de esa nueva tendencia podría establecerse en 1973 con el éxito descomunal de El exorcista, verdadero acontecimiento cultural. Desde allí empezó a prolongarse a través de sucesivas variantes que encontraron seguidores cada vez más amplios, constantes y fieles para la continuidad de un conjunto de historias, ideas o conceptos. Están para certificarlo las múltiples secuelas y derivaciones de Halloween, El juego del miedo, Scream, Actividad paranormal y, más recientemente, de El conjuro. Algunas perduran desde hace décadas y no muestran signos de agotamiento. Yendo más lejos podría decirse que en cada nueva propuesta que logra capturar en los cines el interés del público ya está incorporada la semilla de una inmediata continuidad. Todo éxito funciona como punto de partida de una secuencia sin fin.

Terrifier 2, el payaso siniestro, una de las películas que regresará a los cines en esta semana de Halloween

La atracción ampliada por el terror también se reproduce en nuestra cartelera, que deja a la vista todo el tiempo su preferencia por esta temática, con títulos surgidos de ideas conocidas o con propuestas originales. Y adquiere todavía más fuerza cada vez que el calendario nos marca, como ocurre en estos días, la inminente llegada de una nueva Noche de Brujas. Será el próximo martes 31.

Este será el sexto año consecutivo en el que los cines acompañan el festejo a través del ciclo conocido como Temporada Siniestra, del que forman parte La monja 2, Boogeyman: tu miedo es real, El exorcista: creyentes, Evil Dead: el despertar, Háblame, El exorcista del Papa, La noche del demonio: la puerta roja, M3gan, El juego del miedo 10, Scream 6 y Terrifier 2: el payaso siniestro. A todos ellos, disponibles de aquí al miércoles 8 en los complejos Cinemark-Hoyts se suma el preestreno, en la mismísima noche de Halloween, de El sacramento del diablo.

De todas ellas, La monja 2 es la única que aparece en el cuadro de las 10 películas más vistas del año hasta el momento. Ocupa el séptimo lugar, con 1.266.714 tickets. En cuanto a las diez restantes, la suma de la concurrencia de público a todas ellas arroja un promedio de 328.570 entradas para cada una. Es una cifra extraordinaria, suficiente para estimular el interés de las distribuidoras por seguir alimentando la cartelera con títulos de estas características, mientras otro tipo de películas aparece en retroceso o directamente deja de tenerse en cuenta para ser estrenado en los cines.

Una escena de Cuando acecha la maldad, la premiada película argentina del género que ganó en Sitges y llegará a los cines locales en noviembre FESTIVAL DE SITGES - FESTIVAL DE SITGES

Además de esta programación especial hay varios títulos de terror presentes en la actual cartelera de los cines. Este jueves le tocó a Five Nights at Freddy’s, que se suma a otros títulos del género incorporadas en las últimas semanas como Conspiración del diablo, la argentina Auxilio y Kandisha: mujer demonio.

La lista de los próximos estrenos del cine de terror, previstos desde ahora y hasta fin de año, supera con creces en títulos y variedad a cualquier otro género o temática. Para el 2 de noviembre se anuncia la llegada a los cines de la mencionada producción anglonorteamericana El sacramento del diablo, la alemana Sin aire y la argentina Recuerdos del mal. Y una semana después, el 9, se espera el estreno de otra novedad argentina, Cuando acecha la maldad, reciente ganadora en el festival de cine fantástico de Sitges, además de la estadounidense Nefarious.

Hay mucho más. Para el jueves 23 está programada la llegada a los cines de No lo abras, con producción y elenco indo-estadounidense; y para el 30, Juega o muere y El demonio entre nosotros. Diciembre comenzará el jueves 7 con Viernes negro (Thanksgiving), del especialista Eli Roth, con Patrick Dempsey; y el 14, seguirá la fiesta para los fans del género con un verdadero combo: La maldición del Queen Mary, Un siniestro cuento de Navidad (versión terrorífica de El Grinch) y The Mean One, una comedia negra con toques espeluznantes y temática también navideña. El cuadro se completa el 21, con el estreno anunciado de Lord of Misrule, cuya trama arranca con la desaparición misteriosa de la hija de un líder religioso.

La oferta no se agota y el público sigue respondiendo con interés creciente, entre otras cosas, porque la experiencia del terror en la pantalla adquiere su mayor fortaleza cuando se vive en una sala de cine y con mucha gente alrededor. Todo lo que estas historias movilizan en el público no podrían vivirse del mismo modo en el terreno individual u hogareño. Por eso suele decirse que la última película que alguna vez se exhiba en una sala de cine será una historia de terror.

