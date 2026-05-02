De cantar con John Travolta y conquistar Hollywood con su talento a atender en un salón de belleza

El estreno de Hairspray en 2007 no solo significó el regreso de un clásico al cine, sino también la aparición de una nueva figura en Hollywood. Con un elenco que incluía a nombres consagrados como Michelle Pfeiffer y John Travolta, la película combinó música, humor y una estética inspirada en los años 60. Pero detrás de ese despliegue también se escondía un mensaje potente: la lucha por los sueños y la inclusión de todas las personas.

En ese contexto, una joven sin experiencia previa en cine logró destacarse por encima del resto. Nikki Blonsky, con solo 18 años, se quedó con el protagónico tras imponerse en un casting multitudinario frente a más de 100 candidatas. Su interpretación de Tracy Turnblad, una adolescente carismática y apasionada por el baile, se convirtió en uno de los grandes aciertos del film.

Nikki Blonsky se hizo conocida a nivel mundial por su trabajo en Hairspray (Foto: Instagram @nikkiblonsky)

Para Nikki este papel representó su primera oportunidad laboral de Hollywood, después de haber sido rechazada en la versión teatral de Hairspray en Broadway debido a su minoría de edad. La película se transformó en un éxito de taquilla y su brillante interpretación le valió nominaciones a premios de gran peso, entre ellos los Globos de Oro, en los que apareció en la categoría revelación.

Sin embargo, tras el éxito de la película, todos parecían haberse olvidado de Nikki y su búsqueda por ser contratada en nuevas producciones empezó de cero. En los años posteriores, su presencia en pantalla fue esporádica. Participó de la telenovela Queen Sized, formó parte de la comedia Harold, tuvo una aparición en la serie Ugly Betty y consiguió un rol pequeño en la producción sobrenatural Valemont. Sin embargo, ninguno de estos proyectos logró replicar el impacto de su primer trabajo.

En redes sociales, la joven cuenta con 50 mil seguidores, quienes siempre sueñan con volver a verla en una remake de la conocida película (Foto: Instagram @nikkiblonsky)

Frente a ese escenario, la actriz tomó una decisión que marcaría un giro en su vida profesional. En 2011, decidió obtener su licencia en cosmética y comenzó a trabajar como maquilladora y estilista en un salón de belleza. De esta forma encontró una manera de sostenerse económicamente sin abandonar por completo su vínculo con el mundo artístico.

Pero volverse peluquera para una persona megaconocida no fue nada fácil. Según informó el medio Radar Online, una clienta del salón se sorprendió al reconocer a la actriz alejada del glamour que había caracterizado sus primeros años de carrera y decidió publicar la noticia en redes sociales. La escena de la actriz mientras barría y atendía clientas en la peluquería rápidamente generó repercusión y muchos titulares remarcaron que estaba en la “ruina”.

Una clienta fotografió a Nikki en su trabajo como peluquera y la noticia se volvió viral en redes sociales (Foto: Radar Online)

Lejos de esquivar la situación, la joven decidió hablar públicamente y confirmar su presente laboral. A través de sus redes sociales, explicó que trabajaba allí a tiempo parcial y dejó en claro su postura frente a las críticas: “Es cierto que trabajo en Superstar Salon como maquilladora y más. Estoy orgullosa de trabajar y ayudar a pagar las cuentas, pero nunca perderé de vista mis sueños”.

La actriz se mostró orgullosa de poder trabajar para vivir y dejó un mensaje de aliento a las personas que siguen luchando por sus sueños (Foto: Radar Online)

En ese mismo mensaje, también remarcó su determinación de seguir vinculada a la actuación: “Que trabaje a tiempo parcial no significa que vaya a rendirme”. Paralelamente, exploró otros caminos dentro del espectáculo, con incursiones en el teatro y la creación de contenido en redes sociales, donde comenzó a compartir videoblogs con sus seguidores.

Nikki Blonsky se convirtió en activista de los derechos LGBT

Actualmente, Nickki cuenta con 50 mil seguidores en Instagram, donde muestra su talento como cantante y actriz con pequeños trabajos con marcas. Además, en cada aniversario de Hairspray deja su mensaje de cariño a sus fans y los mejores recuerdos de aquella etapa. Por otro lado, después de hablar públicamente sobre su orientación sexual, se convirtió en un ícono de la comunidad LGBT en los Estados Unidos.

En una entrevista extensa con HuffPost, reconoció que su apertura sexual se dio de adulta debido a que desde muy pequeña fue criada con valores cristianos. “No recuerdo ni un solo sermón que hiciera referencia a la homosexualidad y mucho menos a la sexualidad, ni que afirmara que era algo malo. Simplemente, nunca se habló de sexualidad. Pero esa no es la razón por la que no me gustaba la escuela”, recordó sobre sus años de escuela.

Muchas personas se mostraron identificadas con su historia de vida en redes sociales y hoy en día es considerada una referente de la comunidad LGBT (Foto: Instagram @nikkiblonsky)

Incluso, reconoció que su trabajo en Hairspray fue lo que le permitió descubrirse sexualmente. “A medida que crecía, solía seguir el ejemplo de mis amigas. Así que cuando ellas se enamoraban de chicos, yo también, y nos reíamos juntas después de nuestros partidos de sóftbol. En realidad, el único romance que viví de verdad empezó cuando vi Hairspray por primera vez a los 15 años (...). De hecho, no di mi primer beso hasta que estuve en el rodaje de mi primera película“, reconoció.

“Ojalá hubiera un momento decisivo en mi vida que destacara como ‘el momento en que supe que era gay’ o ‘el momento en que decidí ser yo misma y vivir mi verdad’. Pero, sinceramente, siempre fui fiel a quien soy, aunque mi verdad no me resultara tan evidente como a otros miembros de la comunidad LGBTQIA+. Aprendí que cada persona sale del armario a su manera, a su propio ritmo, y que cada uno emprende un camino diferente para llegar allí”, concluyó.